Религиозные экскурсии по святым местам Палермо

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Палермо на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Палермо - в Дуомо Монреале
На машине
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Палермо - в Дуомо Монреале
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
«После заглянем в монастырский дворик бенедиктинцев, где все наполнено светом, яркими цветами и изящными орнаментами»
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€250 за всё до 4 чел.
Палермо - панорамный и королевский
Пешая
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палермо - панорамный и королевский
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
«Вы подниметесь на крышу монастыря святой Екатерины, посмотрите сверху на фонтан Стыда и узнаете, что выкрикивали, глядя на него, средневековые монахини»
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€339 за всё до 2 чел.
«Божественная» конкуренция: лики Христа или как мерились силой сильные мира
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Божественная» конкуренция: лики Христа или как мерились силой сильные мира
Начало: Площадь 4-х углов (Quattro canti) или по договорен...
«Это церковь Марторана в самом центре Палермо, Палатинская капелла в Королевском дворце, собор в Монреале и храм в Чефалу»
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    21 ноября 2025
    Палермо - панорамный и королевский
    У нас была экскурсия в Палермо, и Катерина подарила нам незабываемый день.
    Это невероятный профессионал — внимательная, деликатная, увлечённая, знающая каждую
    деталь этого города. Благодаря ей Палермо открылся с такой удивительной, яркой и живой стороны, что нам хочется вернуться сюда снова и снова.

    Катерина — выше всяких похвал. От всей души рекомендуем!

  • А
    Александра
    8 июля 2025
    Палермо - панорамный и королевский
    Если бы можно было поставить 6⭐️!
    Прекрасно структурированная экскурсия, подходящая не только для первого знакомства с Палермо, но и для углубленного.
    Екатерина очень глубоко знает историю, разбирается в архитектуре и невероятно интересно рассказывает о быте и нравах сицилийцев и других народов когда-либо населявших эту прекрасную, удивительную землю. К тому же она прекрасный рассказчик и очень эмпатичный, влюбленный в свое дело человек. У нас была группа людей (семья) от 20 до 70 лет и все остались в полнейшем восторге! Время пролетело, как одна минута! Спасибо огромное!!!

  • В
    Валерия
    27 июня 2025
    Палермо - панорамный и королевский
    Отлично организованная экскурсия👌🏻информация воспринимается без усилий и с интересом даже при условии изматывающей жары, что безусловно является заслугой Екатерины) Палермо заиграл новыми красками после столь увлекательной прогулки 🫶🏻
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2025
    Из Палермо - в Дуомо Монреале
    Нам очень повезло с гидом, Катриной!
    Я запомнила даже все даты, которые озвучивала наш замечательный гид.
    Информация легко запоминалась, а это, на мой взгляд, редкий дар для гида.
    Экскурсия прошла легко, интересно и комфортно.
    Спасибо большое и очень хотим снова к Вам!!!
  • С
    София
    30 апреля 2025
    Из Палермо - в Дуомо Монреале
    Очень интересная экскурсия и прекрасный гид!
  • В
    Виктория
    11 декабря 2024
    Из Палермо - в Дуомо Монреале
    Спасибо огромное Кате, за великолепную экскурсию! Очень информативно, подробно и интересно! Отдельное спасибо за внимательное отношение и за любовь к
    своей работе и людям! Очень рекомендуем, подойдет всем, кто хочет познакомиться с историей Сицилии в деталях и подробностях. Отдельное спасибо за кукунчики🙏😍❤️

  • С
    Сергей
    22 октября 2024
    Из Палермо - в Дуомо Монреале
    Катерина оочень хороший гид рассказчик! Внимательный, эрудированный, с комфортным темпом и вниманием к деталям. Рекомендую обязательно
  • O
    Olga
    25 сентября 2024
    Палермо - панорамный и королевский
    Катерина провела великолепную экскурсию. Мы много путешествуем и Катерина одна из лучших гидов. Мы остались очень рады что выбрали ее. Рекомендую!
    Спасибо Катя.
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Из Палермо - в Дуомо Монреале
    Совместили в один день 2 экскурсии "Знакомство с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень удобно,
    по времени заняло 5 часов, но это время пролетело незаметно, так как были увлечены интересными, познавательными рассказами гида Катерины. Катерина- прекрасный гид, создала тёплую, дружественнуюатмосферу общения во время экскурсий, информацию подаёт легко, интересно, многогранно. . Ответила на все многочисленные вопросы на абсолютно разные темы о Сицилии и дала советы. . Наш экскурсионный день прошёл на одном дыхании и оставил "море" незабываемых впечатлений, благодаря Катерине! ❤️ Рекомендую обе экскурсии к посещению, особенно в сопровождении Катерины!! 🥰

  • L
    Luba
    20 ноября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Катя замечательный гид. Очень познавательная экскурсия.

