Индивидуальная
до 4 чел.
Из Палермо - в Дуомо Монреале
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
«После заглянем в монастырский дворик бенедиктинцев, где все наполнено светом, яркими цветами и изящными орнаментами»
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Палермо - панорамный и королевский
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
«Вы подниметесь на крышу монастыря святой Екатерины, посмотрите сверху на фонтан Стыда и узнаете, что выкрикивали, глядя на него, средневековые монахини»
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€339 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Божественная» конкуренция: лики Христа или как мерились силой сильные мира
Начало: Площадь 4-х углов (Quattro canti) или по договорен...
«Это церковь Марторана в самом центре Палермо, Палатинская капелла в Королевском дворце, собор в Монреале и храм в Чефалу»
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana21 ноября 2025У нас была экскурсия в Палермо, и Катерина подарила нам незабываемый день.
Это невероятный профессионал — внимательная, деликатная, увлечённая, знающая каждую
- ААлександра8 июля 2025Если бы можно было поставить 6⭐️!
Прекрасно структурированная экскурсия, подходящая не только для первого знакомства с Палермо, но и для углубленного.
- ВВалерия27 июня 2025Отлично организованная экскурсия👌🏻информация воспринимается без усилий и с интересом даже при условии изматывающей жары, что безусловно является заслугой Екатерины) Палермо заиграл новыми красками после столь увлекательной прогулки 🫶🏻
- ТТатьяна2 мая 2025Нам очень повезло с гидом, Катриной!
Я запомнила даже все даты, которые озвучивала наш замечательный гид.
Информация легко запоминалась, а это, на мой взгляд, редкий дар для гида.
Экскурсия прошла легко, интересно и комфортно.
Спасибо большое и очень хотим снова к Вам!!!
- ССофия30 апреля 2025Очень интересная экскурсия и прекрасный гид!
- ВВиктория11 декабря 2024Спасибо огромное Кате, за великолепную экскурсию! Очень информативно, подробно и интересно! Отдельное спасибо за внимательное отношение и за любовь к
- ССергей22 октября 2024Катерина оочень хороший гид рассказчик! Внимательный, эрудированный, с комфортным темпом и вниманием к деталям. Рекомендую обязательно
- OOlga25 сентября 2024Катерина провела великолепную экскурсию. Мы много путешествуем и Катерина одна из лучших гидов. Мы остались очень рады что выбрали ее. Рекомендую!
Спасибо Катя.
- ЕЕлена5 мая 2024Совместили в один день 2 экскурсии "Знакомство с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень удобно,
- LLuba20 ноября 2023Катя замечательный гид. Очень познавательная экскурсия.
