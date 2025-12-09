Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Палермо
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от знаменитых достопримечательностей до укромных мест, известных только местным
Начало: В историческом центре Палермо
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
15 дек в 20:30
16 дек в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сельская жизнь в сицилийских горах
Индивидуальная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Прогулка по горам, дегустация вина и сбор сезонных плодов в окружении природы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Палермо в декабре 2025
Сейчас в Палермо в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 250. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
