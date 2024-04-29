1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
«Со смотровой площадки замка Пеполи — или как его еще называют «Кастелло дель Балио» — открывается один из самых живописных видов на всей Сицилии: на море, острова Эгади и расположившийся внизу город Трапани»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Восхождение на вулкан Этна: незабываемое приключение в сердце Сицилии
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив вулкан Этна. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Начало: Чинизи
«Этна — самый большой действующий вулкан Европы»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монреале: Королевская гора и икона Христа - экскурсия из Палермо
Погрузитесь в историю и культуру Монреале, восхищаясь средневековыми мозаиками и видами Палермо с высоты
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
«Экскурсионные автобусы останавливаются внизу, у подножия горы, на которую вскарабкался городок»
Расписание: Собор закрывается в 12.45.
Завтра в 12:45
10 июня в 12:45
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монреале: Королевская гора и лик Христа - экскурсия из Палермо
Погрузитесь в историю Монреале, где каждый шаг раскрывает новые тайны. Собор, мозаики и виды Палермо ждут вас
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
«Экскурсионные автобусы останавливаются внизу, у подножия горы, на которую вскарабкался городок»
Расписание: Собор закрывается в 12.45.
Завтра в 12:45
10 июня в 12:45
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим29 апреля 2024Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
- MMaria29 марта 2024Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К
- ААлександра14 марта 2024Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
- ЕЕлена8 января 2024Прекрасная экскурсия! Татьяна интересно рассказывает, узнала много нового. Комфортный размеренный темп, есть время все посмотреть и подняться на крышу с потрясающим видом 😍
- РРуслан8 января 2024Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда, но до первого кратера
- LLuba20 ноября 2023Катя замечательный гид. Очень познавательная экскурсия.
- ООлег16 сентября 2023Отличная экскурсия, Катерина прекрасный рассказчик. Очень увлекательно. Время пролетело незаметно. Спасибо!
- KKate7 сентября 2023Огромное спасибо за замечательные впечатления и интересную экскурсию!
- ООльга8 апреля 2023Экскурсия прошла замечательно, получили большое удовольствие получив исторический экскурс. Татьяна приятная в общении, дала много интересной информации и ответила на все наши вопросы. Спасибо Вам за такой чудесный день!
- ННиколай22 февраля 2023Интересный и доброжелательный гид, профессиональный и разносторонний. Захватывающий тур. Дети решили, что самый лучший)
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Природа и пейзажи»
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