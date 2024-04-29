Познавательные экскурсии на природе в Палермо

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Палермо на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
«Со смотровой площадки замка Пеполи — или как его еще называют «Кастелло дель Балио» — открывается один из самых живописных видов на всей Сицилии: на море, острова Эгади и расположившийся внизу город Трапани»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
170 за всё до 4 чел.
Этна - действующий вулкан Сицилии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Восхождение на вулкан Этна: незабываемое приключение в сердце Сицилии
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив вулкан Этна. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Начало: Чинизи
«Этна — самый большой действующий вулкан Европы»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
210 за всё до 4 чел.
Палермо - панорамный и королевский
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
от 200 за всё до 6 чел.
Монреале. Королевская гора и и лик Христа
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Монреале: Королевская гора и икона Христа - экскурсия из Палермо
Погрузитесь в историю и культуру Монреале, восхищаясь средневековыми мозаиками и видами Палермо с высоты
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
«Экскурсионные автобусы останавливаются внизу, у подножия горы, на которую вскарабкался городок»
Расписание: Собор закрывается в 12.45.
Завтра в 12:45
10 июня в 12:45
150 за всё до 4 чел.
Монреале. Королевская гора и лик Христа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Монреале: Королевская гора и лик Христа - экскурсия из Палермо
Погрузитесь в историю Монреале, где каждый шаг раскрывает новые тайны. Собор, мозаики и виды Палермо ждут вас
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
«Экскурсионные автобусы останавливаются внизу, у подножия горы, на которую вскарабкался городок»
Расписание: Собор закрывается в 12.45.
Завтра в 12:45
10 июня в 12:45
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    29 апреля 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
  • M
    Maria
    29 марта 2024
    Этна - действующий вулкан Сицилии
    Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К
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    Инне можно было обратиться с разнообразными вопросами и она поможет, будь то организовать ресторан на вечер или помочь выбрать отель/ побережье для дальнейшей остановки. Посоветует, что посетить,и на что обратить особое внимание! Это было чудесно, что нам на Сицилии, попалась такой замечательный человек! Она вдыхал в нас дух каждой достопримечательности,которую мы встречали на пути! Если мы сюда вернёмся, то обязательно обратимся к ней!

  • А
    Александра
    14 марта 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    Монреале. Королевская гора и и лик Христа
    Прекрасная экскурсия! Татьяна интересно рассказывает, узнала много нового. Комфортный размеренный темп, есть время все посмотреть и подняться на крышу с потрясающим видом 😍
  • Р
    Руслан
    8 января 2024
    Этна - действующий вулкан Сицилии
    Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда, но до первого кратера
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    добрались. На ногах устоять было невозможно, лавовый песок и камни летели в лицо как на Марсе во время песчаной бури! Потом дорогу вообще перекрыли и пришлось вернуться. Зато дополнительно посетили пещерку образованную лавовой рекой с мини-сталактитами образованными лавой стекающей с потолка. Затем отправились отогреваться в Таормину! Отличный обед, незабываемый красивый городок Таормина, прекрасные виды, интереснейший рассказ о сицилийской мафии. Огромное спасибо гиду Инне, все очень понравилось!

    Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда
  • L
    Luba
    20 ноября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Катя замечательный гид. Очень познавательная экскурсия.
  • О
    Олег
    16 сентября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Отличная экскурсия, Катерина прекрасный рассказчик. Очень увлекательно. Время пролетело незаметно. Спасибо!
  • K
    Kate
    7 сентября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Огромное спасибо за замечательные впечатления и интересную экскурсию!
    Огромное спасибо за замечательные впечатления и интересную экскурсию!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2023
    Монреале. Королевская гора и и лик Христа
    Экскурсия прошла замечательно, получили большое удовольствие получив исторический экскурс. Татьяна приятная в общении, дала много интересной информации и ответила на все наши вопросы. Спасибо Вам за такой чудесный день!
  • Н
    Николай
    22 февраля 2023
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Интересный и доброжелательный гид, профессиональный и разносторонний. Захватывающий тур. Дети решили, что самый лучший)

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
Сейчас в Палермо в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 210. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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