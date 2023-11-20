Гастрономические экскурсии Палермо

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Палермо на русском языке, цены от €187. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Палермо - панорамный и королевский
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
«Входные билеты и дегустация пирожных не включены в стоимость: смотровая площадка — 10 евро с человека, королевский дворец (часовня и апартаменты) — 18 евро»
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
от 200 за всё до 6 чел.
Стрит-фуд по-сицилийски
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Стрит-фуд по-сицилийски: индивидуальная экскурсия по Палермо
Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города
Начало: Старый город
«Гастрономические привычки палермитанцев»
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
187 за всё до 6 чел.
Дегустация вина на винодельне близ Палермо
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
«Дополнительные расходы: дегустация (пять сортов вин и закуски) — €25–30/чел»
17 июня в 10:30
24 июня в 10:30
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Luba
    20 ноября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Катя замечательный гид. Очень познавательная экскурсия.
  • R
    Raisa
    7 октября 2023
    Стрит-фуд по-сицилийски
    Наша тёплая благодарность Катерине за яркую, вкусную и информативную экскурсию «Стрит-фуд по-сицилийски» в Палермо. Получили массу удовольствия от дегустации аутентичных сицилийских
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    продуктов, блюд, десертов и напитков. От знакомства с городом, его улочками, дворами, историческим рынком и самими экспрессивными островитянами. Помимо обширной экскурсионной программы, Катерина помогла нам советами по дальнейшему выбору ресторанов, блюд в них и их названий на итальянском. Познакомила с ассортиментом местных вин и других напитков. Наши искренние рекомендации всем, интересующимся историей, культурой и кулинарными традициями, неравнодушным путешественникам. Спасибо, Катерина!

  • О
    Олег
    16 сентября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Отличная экскурсия, Катерина прекрасный рассказчик. Очень увлекательно. Время пролетело незаметно. Спасибо!
  • K
    Kate
    7 сентября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Огромное спасибо за замечательные впечатления и интересную экскурсию!
    Огромное спасибо за замечательные впечатления и интересную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    4 октября 2022
    Стрит-фуд по-сицилийски
    Очень познавательная экскурсия! Спасибо Катерине за великолепную, содержательную экскурсию и её высокий профессионализм. Доступное изложение, прекрасное владение материалом и искренняя увлеченность своим делом сделали этот день для не забываемым!
  • A
    Alina
    27 февраля 2020
    Стрит-фуд по-сицилийски
    Благодаря Катерине у нас была возможность попробовать самую вкусную местную еду, увидеть колорит, и всё то, что мы увидели. Катерина
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    знает, без преувеличения, всё о Палермо, даст миллион классных рекомендаций. Без её помощи мы бы никогда не разобрались куда идти и что вкусного покушать. Например, сами мы бы побоялись что-то пробовать на самом старом рынке просто от незнания, а некоторые места даже не заметили бы. А с Катериной мы получили огромнейшее удовольствие и новые впечатления, покушали самые вкусные в мире канноли. Всем рекомендую! Огромное спасибо Катерине!

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Палермо - панорамный и королевский
  2. Стрит-фуд по-сицилийски
  3. Дегустация вина на винодельне близ Палермо
Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
Сейчас в Палермо в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 187 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Палермо, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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