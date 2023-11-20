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знает, без преувеличения, всё о Палермо, даст миллион классных рекомендаций. Без её помощи мы бы никогда не разобрались куда идти и что вкусного покушать. Например, сами мы бы побоялись что-то пробовать на самом старом рынке просто от незнания, а некоторые места даже не заметили бы. А с Катериной мы получили огромнейшее удовольствие и новые впечатления, покушали самые вкусные в мире канноли. Всем рекомендую! Огромное спасибо Катерине!