1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
«Входные билеты и дегустация пирожных не включены в стоимость: смотровая площадка — 10 евро с человека, королевский дворец (часовня и апартаменты) — 18 евро»
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Стрит-фуд по-сицилийски: индивидуальная экскурсия по Палермо
Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города
Начало: Старый город
«Гастрономические привычки палермитанцев»
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
€187 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
«Дополнительные расходы: дегустация (пять сортов вин и закуски) — €25–30/чел»
17 июня в 10:30
24 июня в 10:30
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLuba20 ноября 2023Катя замечательный гид. Очень познавательная экскурсия.
- RRaisa7 октября 2023Наша тёплая благодарность Катерине за яркую, вкусную и информативную экскурсию «Стрит-фуд по-сицилийски» в Палермо. Получили массу удовольствия от дегустации аутентичных сицилийских
- ООлег16 сентября 2023Отличная экскурсия, Катерина прекрасный рассказчик. Очень увлекательно. Время пролетело незаметно. Спасибо!
- KKate7 сентября 2023Огромное спасибо за замечательные впечатления и интересную экскурсию!
- ТТатьяна4 октября 2022Очень познавательная экскурсия! Спасибо Катерине за великолепную, содержательную экскурсию и её высокий профессионализм. Доступное изложение, прекрасное владение материалом и искренняя увлеченность своим делом сделали этот день для не забываемым!
- AAlina27 февраля 2020Благодаря Катерине у нас была возможность попробовать самую вкусную местную еду, увидеть колорит, и всё то, что мы увидели. Катерина
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
Сейчас в Палермо в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 187 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Палермо, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024