Монастырь Капуцинов в Палермо прославился своим обширным подземным кладбищем, которое, хотя и представляет собой достаточно мрачное, не всеми переносимое зрелище, безусловно является уникальным в своем роде.

Вы узнаете, как именно почти за три века Катакомбы Капуцинов превратились в одно из престижных погребальных мест Палермо, в котором нашли свой последний приют не только братья-капуцины, но и представители духовенства, аристократии и буржуазии.

Катакомбы являются одим из самых удивительных музеев Италии. В отличие от любых других катакомб, весь интерьер палермитанских катакомб состоит из ниш, в которых расположены мумифицированные, высушенные и забальзамированные тела. Это один из самых крупных в мире музеев мертвых, одновременно печальное и величественное место.