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Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых

5
5 отзывов
Катерина
Катерина – Гид из Палермо
Любителям мистики и загадочных историй о загробном мире обязательно стоит побывать в этом музее.

Катакомбы капуцинов – пожалуй, самое мрачное и таинственное место во всем Палермо.

Мы с вами пройдем по коридорам этого необычного захоронения и раскроем тайны тех, кто в нем покоится.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €20 за человека

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Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых
Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых

Что вы увидите

  • Катакомбы капуцинов
Монастырь Капуцинов в Палермо прославился своим обширным подземным кладбищем, которое, хотя и представляет собой достаточно мрачное, не всеми переносимое зрелище, безусловно является уникальным в своем роде.
Вы узнаете, как именно почти за три века Катакомбы Капуцинов превратились в одно из престижных погребальных мест Палермо, в котором нашли свой последний приют не только братья-капуцины, но и представители духовенства, аристократии и буржуазии.
Катакомбы являются одим из самых удивительных музеев Италии. В отличие от любых других катакомб, весь интерьер палермитанских катакомб состоит из ниш, в которых расположены мумифицированные, высушенные и забальзамированные тела. Это один из самых крупных в мире музеев мертвых, одновременно печальное и величественное место.
Что входит
  • Экскурсия продолжительностью 1 час
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 piazza Cappuccini, Palermo
Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых
Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых
Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катерина
Катерина
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5 отзывов оставили туристы

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