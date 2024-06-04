Пешие экскурсии-прогулки в Палермо с экскурсоводом

Найдено 16 экскурсий в категории «Пешеходные» в Палермо на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия вечернего Палермо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Вечерняя прогулка по Палермо: от кафедрального собора до театра Массимо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
134 за всё до 4 чел.
Палермо: множество лиц одного города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
49 отзывов
Палермо: множество лиц одного города
Объемная экскурсия по городу на целый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 260 за всё до 8 чел.
Первое свидание с Палермо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Первое свидание с Палермо: От исторического центра до секретных уголков
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от знаменитых достопримечательностей до укромных мест, известных только местным
Начало: В историческом центре Палермо
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Путешествие к вилле Палагония, в которую были влюблены Гёте, Дюма и Антониони
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Палермо - панорамный и королевский
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
от 200 за всё до 6 чел.
Катакомбы капуцинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Катакомбы капуцинов
Пройти по коридорам подземного кладбища и узнать, кто и почему нашёл здесь последний приют
Начало: Около Катакомб
17 июня в 15:00
24 июня в 15:00
67 за всё до 6 чел.
Стрит-фуд по-сицилийски
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Стрит-фуд по-сицилийски: индивидуальная экскурсия по Палермо
Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города
Начало: Старый город
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
187 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Палермо за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Влюбиться в Палермо за 3 часа: История, Культура, Секретные Места
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от исторических памятников до уединенных уголков. Вас ждет путешествие по городу контрастов с личным гидом
Начало: Piazza Verdi у театра Массимо
Расписание: в 09:30 и 15:00
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
от 200 за всё до 6 чел.
Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых
Начало: Piazza Cappuccini, Palermo
Расписание: Экскурсия проводится по договорённости. Уточняйте часы рабы у гида.
17 июня в 15:00
24 июня в 15:00
от 70 за всё до 6 чел.
Одна площадь - тысяча легенд. Piazza Marina и ее призраки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Piazza Marina в Палермо: между легендами и реальностью
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, где каждый камень хранит свою историю. Piazza Marina ждет вас с ее тайнами и красотами
Начало: Porta Felice, набережная
Расписание: Любой день, желательно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Между морем и небом: от Монтепеллегрино до Монделло - путешествие по Палермо
Поднимитесь на гору Монтепеллегрино, посетите Сантуарий Святой Розалии и завершите день на пляже Монделло. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Забираем гостей на машине (в Палермо)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
🚶 Пешая
Круиз
4 часа
1 отзыв
Палермо за 4 часа: эксклюзивный круиз и пешая экскурсия по городу
Погрузитесь в богатую историю Палермо во время нашей 4-часовой пешей экскурсии, начиная прямо из порта города
Начало: Порт (выход с корабля) или по договоренности
Расписание: Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
🚶 Пешая
Круиз
4 часа
3 отзыва
Палермо за 4 часа: исторический круиз с пешей экскурсией
Погрузитесь в историю Палермо во время 4-часовой пешей экскурсии. От порта до Кафедрального Собора - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: Порт (выход с корабля) или по договоренности
Расписание: Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека
Выше облаков… Аутентичный средневековый Эриче
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Выше облаков… Аутентичный средневековый Эриче
Эриче - это город-музей под открытым небом, расположенный на высоте 750 метров над уровнем моря. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Гид заезжает за гостями по указ. адресу в Палермо
Расписание: В любой день. Выезд желательно не позднее 09.00.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Монреале. Королевская гора и лик Христа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Монреале: Королевская гора и лик Христа - экскурсия из Палермо
Погрузитесь в историю Монреале, где каждый шаг раскрывает новые тайны. Собор, мозаики и виды Палермо ждут вас
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
Расписание: Собор закрывается в 12.45.
Завтра в 12:45
10 июня в 12:45
150 за всё до 4 чел.
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Палермо: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Проведите незабываемый вечер, исследуя величественный Палермо. Эта экскурсия раскроет перед вами секреты и красоту города под вечернее небо
Начало: Площадь Политеама (по договоренности)
Расписание: В любой день. 19.00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    олег
    4 июня 2024
    Магия вечернего Палермо
    времени в Палермо у нас было мало, но благодаря Марии мы провели его наилучшим образом. она рассказала и показала все
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    самое важное, впечатление от города осталось сильное и приятное. захотелось приехать в Палермо на подольше. в общем, гиду 5 баллов)) И еще плюс за приятное общение

  • А
    Александр
    26 мая 2024
    Магия вечернего Палермо
    Отлично проведенный тур. Мария-превосходный и знающий свое дело экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рекомендуем, не пожалеете
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Магия вечернего Палермо
    Отличная экскурсия по вечернему Палермо! Мария зарядила нас своей любовью к Сицилии. Двух часов, конечно, бесконечно мало, потому что тема неисчерпаемая, но Мария задала нам основные направления, дала основу. Захотелось дополнительно взять литературу, посмотреть фильмы. Мария дала нам список рекомендаций. Спасибо))
  • М
    Михаил
    7 мая 2024
    Первое свидание с Палермо
    Громадное спасибо Катерине за очень интересную и содержательную экскурсию. Прошлись по ключевым достопримечательностям Палермо, узнали их историю, послушали занимательные истории про те места, где побывали, отлично провели время, рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Первое свидание с Палермо
    Совместили в один день 2 экскурсии "Первое свидание с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень
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    удобно, по времени заняло чуть более 5 часов, но это время пролетело незаметно, так как были увлечены интересными, познавательными рассказами гида Катерины. Катерина- прекрасный гид, создала тёплую, дружественную атмосферу общения во время экскурсий, информацию подаёт легко, интересно, многогранно. . Ответила на все многочисленные вопросы на абсолютно разные темы о Сицилии и дала советы. . Наш экскурсионный день прошёл на одном дыхании и оставил "море" незабываемых впечатлений, благодаря Катерине! ❤️ Рекомендую обе экскурсии к посещению, особенно в сопровождении Катерины!!

  • Г
    Гала
    9 апреля 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Отлично организованная и увлекательная экскурсия. Мы узнали очень много нового и интересного о Сицилии и Италии, включая интересные нюансы местной культуры. Рекомендуем всем!
  • Л
    Лена
    9 апреля 2024
    Первое свидание с Палермо
    Катерина провела очень интересную и позновательную экскурсию по Палермо. Позаботились и о нашем удобстве, находила места где отдохнуть, дала советы.
  • Е
    Елена
    15 марта 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Очень понравилась экскурсия с Ксенией по Палермо. Гид провела для нас увлекательную, познавательную и очень позитивную экскурсию по достопримечательностям Палермо.
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    Ксения обладает энциклопедическими знаниями, очень хорошо владеет предметом… Ритм и формат экскурсии совпали с нашими возможностями и пожеланиями. Также Ксения организовала для нас посещение уникального культурного объекта, которым мы остались очень довольны. С удовольствием продолжим нашу экскурсионную программу с Ксенией в наш следующий визит.

  • Г
    Ганноченко
    12 марта 2024
    Одна площадь - тысяча легенд. Piazza Marina и ее призраки
    Экскурсия замечательная! Наш гид Татьяна - просто супер, узнали много интересной информации и увидели красивые места. Спасибо огромное. Очень рекомендую.
  • Н
    Никита
    2 марта 2024
    С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
    Замечательная экскурсия по Палермо. Благодарим Татьяну за организацию, интересный рассказ с деталями о жизни города, его тайнах и истории, а также за приятно проведённое время.

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Пешеходные»

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  1. Магия вечернего Палермо
  2. Палермо: множество лиц одного города
  3. Первое свидание с Палермо
  4. Одно из самых причудливых зданий Сицилии
  5. Палермо - панорамный и королевский
Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
Сейчас в Палермо в категории "Пешеходные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 67 до 350. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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