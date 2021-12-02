Самая интересная поездка из Палермо – это вылазка в аутентичный, сохранивший средневековую атмосферу, городок Эриче, включенный в список «Самых красивых малых городов Италии».

Эриче - это город-музей под открытым небом, примерно в двух часах езды на машине от Палермо. Он расположен на высоте 750 меров над уровнем моря и хорошо виден из многих точек Сицилии. С первых шагов по старинному центру Эриче сразу чувствуешь волнующую атмосферу прошлого.

Эриче был основан элимцами – древним горным народом, который также основал Сегесту. Это был религиозный центр, первоначально посвященный богине плодородия, позднее – финикийской богине Астарте, затем Афродите и, наконец, римской Венере. Во времена арабов и норманнов хорошо укрепленный город служил убежищем для жителей расположенного неподалеку Трапани.

Не забывайте, что Эриче расположен на высоте около 750 метров над уровнем моря, поэтому здесь часто бывают прохладные, туманные дни. Разница в температурных показателях с «землей» может достигать 10 градусов! Этой географической особенностью во многом объясняется необычность города, пронесшего неповторимую атмосферу средневековья сквозь века и сохранившего самобытность в полной мере. Как и во времена средневековья в Эриче проживает всего 500 местных жителей, а архитектура города представляет своеобразный калейдоскоп готических, норманнских и романских памятников. Только одних церквей насчитывается более 60.

Активная жизнь бурлит лишь в центральной части города, окружённой высокой каменной стеной, построенной ещё финикийцами 2,5 тыс. лет назад. Городок имеет ярко выраженный северный норманнский стиль, сильно отличаясь от типичных барочных городов острова. Здесь нет и в помине пышной барочной архитектуры, не увидишь также искусных мозаик и роскоши ренессансного декора. В Эриче своя, особая стилистика, строгая и без излишеств. Суровая и лаконичная.

Эриче имеет форму треугольника, поэтому в нем сложно заблудиться, но средневековые улочки ведут себя очень своевольно, поэтому иногда заставляют вас поплутать по переулками, и иногда вам может показаться, что вы остались совсем одни в этом каменном царстве. В городе много достопримечательностей. Чтобы осмотреть все, не хватит и целого дня.

Главный вход в город – это норманские ворота Порта Трапани. Недалеко от них расположена церковь Кьеза Матриче, построення в 1314 году. Сегодня это самое впечатляющее здание города. От нее дорога ведет к замкам Кастелло Пеполи и Кастелло ди Венере – их панорама на фоне крутых гор захватывает дух. Когда-то на месте Кастелло ди Венере стоял храм Венеры, давший впоследствии имя замку. Также стоит обратить внимание на церкви Сан Джованни Баттиста и Кармине и посетить Городской музей, в котором хранятся экспонаты, датируемые ранним каменным веком. А с площади Пьяцца Сан Джованни открывается великолепный вид на окрестности вплоть до самого моря.

А если спуститься ниже городских ворот Кармине, то можно охватить потаенные уголки испанского квартала (Quartiere Spagnolo), расположенного в северо-западной части города. В этом районе находятся ещё одни старинные средневековые ворота — Порта Спада, крохотная церковь Святой Урсулы и церковь Антонио Абате.

На улочках Эриче размещены многочисленные крохотные магазинчики, работающие только в высокий сезон и ориентированные на туристов.

В городе много крошечных уютных кафе и ресторанчиков, предлагающих полакомиться сладкими марципанами и попробовать популярный местный ликёр «молоко Венеры».