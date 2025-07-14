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Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Парма за один день Величественный театр Фарнезе, монастырская аптека, мастерская сапожника - и не только €220 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по Парме, или день среди искусства и истории Насладиться атмосферой старинного североитальянского города Начало: По договоренности €250 за всё до 10 чел. Пешая 1 час Индивидуальная Парма Начало: Парма Расписание: В любой день, с 9:00 до 17:00 €70 за всё до 50 чел. Другие экскурсии Пармы

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