важных для нас индивидуальных моментов, и все из них были профессионально учтены. Экскурсию проводили для мальчика восьми лет и он в полном восторге от своего маленького путешествия в Пизу, от того, как много он узнал о городе, его жителях, Площади Чудес, Пизанской Башне, и каким героем он оказался, вскарабкавшись на самую ее верхушку, и какой журнал путешественника он оформил за этот памятный день, а ценнейшую награду от Антонины (сувенирную башенку) он хранит в своей комнате до сих пор. Я думаю, что все родители понимают, какой вклад сделала гид, чтобы у ребенка зафиксировались в памяти именно такие впечатления. Мои наилучшие рекомендации в отношении этой экскурсии и родителям, и детям! Спасибо Антонине за ее профессионализм и личные качества!