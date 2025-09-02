Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Пизе на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пиза - это не только падающая башня
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Пиза: не только башня
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 11 чел.
Пиза: не только башня
Узнать, какие исторические сокровища хранит город, помимо легендарной колокольни и Площади Чудес
Начало: На Площади Чудес
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €220 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Peter
    2 сентября 2025
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Спасибо большое за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно, узнали много деталей, о которых раньше не знали. Всем очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    10 августа 2025
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Детям от 8 до 13 лет очень понравилось. Динамично, интересно.
    Детям от 8 до 13 лет очень понравилось. Динамично, интересно
  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Нам очень повезло, что нашим экскурсоводом была Антонина! Экскурсия была превосходно организована. Очень интересно, доходчиво, ничего лишнего. Антонина чудесный рассказчик!
    Однозначно рекомендую! А если вы с детьми - это превосходный выбор!
  • V
    Vadzim
    26 марта 2025
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Прекрасная экскурсия! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    30 ноября 2024
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Антонина прекрасный рассказчик!
    Очень жалею, что упустила время и не смогла попасть с ребенком на ее экскурсию в Уффици, но мы совершенно волшебно прогулялись по Пизе. Было интересно, познавательно, совершенно не утомительно!
    Спасибо большое! Нам очень понравилось❤️
  • Н
    Наташа
    24 июня 2023
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Антонина прекрасно рассказала историю Пизы - и не только башни! Она вовлекла в рассказ наших детей и взрослым тоже было
    читать дальше

    очень интересно. Она сделала экскурсию очень удобной и помогла нам с логистикой. Прекрасный тур и гид - рекомендуем и взрослым, и детям.

  • В
    Виктория
    23 июня 2023
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.
    Спасибо Антонине
    Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметноОтличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметноОтличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметноОтличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметноОтличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметноОтличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно
  • О
    Ольга
    12 июня 2023
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Остались довольны экскурсией. Сын подросток увлеченно слушал, хотя его сложно чем-то заинтересовать. В конце даже ответил на все вопросы Антонины, за что она ему вручила маленький приз. Было очень приятно
  • Л
    Людмила
    8 апреля 2023
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Экскурсия чудесная! Не затянуто, живо с кучей интересных фактов👍 Мы видели все самое интересное, при этом не толкались в гуще
    читать дальше

    туристов - Антонина бережно вела нас👍 Самым ценным для меня лично стал тот факт, что на вопрос «А что тебе больше всего запомнилось в сегодняшнем дне?» сын ответил: «Фреска! Я столько всего удивительного увидел, сам бы точно не рассмотрел». Антонина удивительно раскрыла для нас не только сюжеты фресок, но и много небанальных фактов. Наша самая искренняя рекомендация!

    Экскурсия чудесная! Не затянуто, живо с кучей интересных фактов👍 Мы видели все самое интересное, при этом
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2022
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Прекрасная экскурсия!

    Рассказ был легок и гри этом очень интересен 2-м взрослым людям, интересующимся историей и искусством.

    Совет: в Пизе стоит остановиться на чуть дольше, чем просто 'для посмотреть' на падающую башню.
  • Р
    РИММА
    26 апреля 2022
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Мы были вшестером 4 взрослых и 2 детей, Антонина с самого начала смогла заинтересовать детей и преподнести исторический материал и
    читать дальше

    легкой и забавной форме, 3 часа пролетели незаметно и приятно,
    Кроме того когда мы вечером столкнулись с проблемой в гостинице Антонина позвонила туда несколько раз и все решила в поздние часы и очень нам помогла, мы ей благодарны, рекомендуем ее от всей души,

  • Е
    Елена
    31 января 2022
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Великолепная экскурсия! Антонина прекрасный рассказчик, организатор, и, ко всему прочему, чудесно ладит с детьми. До начала экскурсии мы оговорили несколько
    читать дальше

    важных для нас индивидуальных моментов, и все из них были профессионально учтены. Экскурсию проводили для мальчика восьми лет и он в полном восторге от своего маленького путешествия в Пизу, от того, как много он узнал о городе, его жителях, Площади Чудес, Пизанской Башне, и каким героем он оказался, вскарабкавшись на самую ее верхушку, и какой журнал путешественника он оформил за этот памятный день, а ценнейшую награду от Антонины (сувенирную башенку) он хранит в своей комнате до сих пор. Я думаю, что все родители понимают, какой вклад сделала гид, чтобы у ребенка зафиксировались в памяти именно такие впечатления. Мои наилучшие рекомендации в отношении этой экскурсии и родителям, и детям! Спасибо Антонине за ее профессионализм и личные качества!

  • о
    ольга
    29 ноября 2021
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Мы были с детьми (9лет и 12лет), поэтому экскурсию искали именно с акцентом на детей. Антонина устроила для них экскурсию
    читать дальше

    с челленджем. Они и считали и угадывали и предполагали. Во время экскурсии дети были напряжены - дух соперничества. Антонина умело отслеживала настроение детей и выводила на ничью. Сувениры были приятной неожиданностью в конце экскурсии. Настоящие эмоции проявились после и до конца поездки напоминали о приятно проведенном времени. Если будет желание, пройдитесь по стене Пизы = 3 км.

  • А
    Андрей
    20 октября 2021
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Отличная экскурсия, которая интересна и взрослым, и детям (11 и 14 лет). Содержательная информация как о piazza dei miracoli (и знаменитой башне), так и о жизни города в средние века. Для детей много интересных вопросов и загадок:)
  • М
    Максим
    2 сентября 2021
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Спасибо за хорошую, интересную и очень обширную экскурсию. Антонина смогла заинтересовать всех наших детей. Возраст был разный 12, 13, 14 лет. Понравились подарки, которые будут напоминать о Пизе. Спасибо ещё раз и процветания вашей фирме.
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2021
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Огромное спасибо Антонине за прекрасную экскурсию "Как пизанцы башню строили?"!
    Было интересно не только детям (10 и 12 лет), но и
    читать дальше

    взрослым. Все с удовольствием слушали рассказ и отвечали на вопросы квеста. Девчонки много всего запомнили и теперь с удовольствием пересказывают все родственникам и друзьям.
    Татьяна

  • А
    Арина
    22 августа 2020
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Экскурсия очень подходит для семей с детьми, потому что Антонина давала детям (9 и 5 лет) постоянные задания, связанные с
    читать дальше

    историей Пизы, что очень закрепило материал в их детском сознании, держало внимание и было увлекательным путешествием в историю. В конце все получили оригинальные подарки, отчего тоже были счастливы. Большое спасибо! Это именно то, что нам было нужно: счастливые дети, спокойные рожители😊 Сын сказал, что Антонина - лучший экскурсовод!

  • А
    Анна
    28 декабря 2019
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Чудесная Экскурсия. И взрослые и дети в восторге!!!
  • Е
    Елена
    2 декабря 2019
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Очень интересная экскурсия. Антонина держали
    внимание 7-летних детей 2 часа. По сути, это был
    квест с заданиям, загадками, а пока дети выполняли
    задания Антонина отвечала на вопросы взрослых.
  • В
    Вячеслав
    21 сентября 2019
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Отличная экскурсия. Младший сын (4 года) после экскурсии скупил на местном рынке все размеры пизанской башни. Старший 6 лет, собрался
    читать дальше

    идти на раскопки оставшихся кораблей. Если не понятно почему, то сходите на экскурсию…
    В целом все отлично. И спасибо за классные идеи с фото у башни.

Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пизе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пиза - это не только падающая башня
  2. Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
  3. Пиза: не только башня
Какие места ещё посмотреть в Пизе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Пизе в декабре 2025
Сейчас в Пизе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 330. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Пизе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 60 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль