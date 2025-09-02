Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Пиза: не только башня
Узнать, какие исторические сокровища хранит город, помимо легендарной колокольни и Площади Чудес
Начало: На Площади Чудес
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €220 за всё до 11 чел.
- PPeter2 сентября 2025Спасибо большое за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно, узнали много деталей, о которых раньше не знали. Всем очень рекомендуем!
- ААнна10 августа 2025Детям от 8 до 13 лет очень понравилось. Динамично, интересно.
- ООльга14 июня 2025Нам очень повезло, что нашим экскурсоводом была Антонина! Экскурсия была превосходно организована. Очень интересно, доходчиво, ничего лишнего. Антонина чудесный рассказчик!
Однозначно рекомендую! А если вы с детьми - это превосходный выбор!
- VVadzim26 марта 2025Прекрасная экскурсия! Рекомендую!
- ЕЕлена30 ноября 2024Антонина прекрасный рассказчик!
Очень жалею, что упустила время и не смогла попасть с ребенком на ее экскурсию в Уффици, но мы совершенно волшебно прогулялись по Пизе. Было интересно, познавательно, совершенно не утомительно!
Спасибо большое! Нам очень понравилось❤️
- ННаташа24 июня 2023Антонина прекрасно рассказала историю Пизы - и не только башни! Она вовлекла в рассказ наших детей и взрослым тоже было
- ВВиктория23 июня 2023Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.
Спасибо Антонине
- ООльга12 июня 2023Остались довольны экскурсией. Сын подросток увлеченно слушал, хотя его сложно чем-то заинтересовать. В конце даже ответил на все вопросы Антонины, за что она ему вручила маленький приз. Было очень приятно
- ЛЛюдмила8 апреля 2023Экскурсия чудесная! Не затянуто, живо с кучей интересных фактов👍 Мы видели все самое интересное, при этом не толкались в гуще
- ТТатьяна1 октября 2022Прекрасная экскурсия!
Рассказ был легок и гри этом очень интересен 2-м взрослым людям, интересующимся историей и искусством.
Совет: в Пизе стоит остановиться на чуть дольше, чем просто 'для посмотреть' на падающую башню.
- РРИММА26 апреля 2022Мы были вшестером 4 взрослых и 2 детей, Антонина с самого начала смогла заинтересовать детей и преподнести исторический материал и
- ЕЕлена31 января 2022Великолепная экскурсия! Антонина прекрасный рассказчик, организатор, и, ко всему прочему, чудесно ладит с детьми. До начала экскурсии мы оговорили несколько
- оольга29 ноября 2021Мы были с детьми (9лет и 12лет), поэтому экскурсию искали именно с акцентом на детей. Антонина устроила для них экскурсию
- ААндрей20 октября 2021Отличная экскурсия, которая интересна и взрослым, и детям (11 и 14 лет). Содержательная информация как о piazza dei miracoli (и знаменитой башне), так и о жизни города в средние века. Для детей много интересных вопросов и загадок:)
- ММаксим2 сентября 2021Спасибо за хорошую, интересную и очень обширную экскурсию. Антонина смогла заинтересовать всех наших детей. Возраст был разный 12, 13, 14 лет. Понравились подарки, которые будут напоминать о Пизе. Спасибо ещё раз и процветания вашей фирме.
- ТТатьяна24 августа 2021Огромное спасибо Антонине за прекрасную экскурсию "Как пизанцы башню строили?"!
Было интересно не только детям (10 и 12 лет), но и
- ААрина22 августа 2020Экскурсия очень подходит для семей с детьми, потому что Антонина давала детям (9 и 5 лет) постоянные задания, связанные с
- ААнна28 декабря 2019Чудесная Экскурсия. И взрослые и дети в восторге!!!
- ЕЕлена2 декабря 2019Очень интересная экскурсия. Антонина держали
внимание 7-летних детей 2 часа. По сути, это был
квест с заданиям, загадками, а пока дети выполняли
задания Антонина отвечала на вопросы взрослых.
- ВВячеслав21 сентября 2019Отличная экскурсия. Младший сын (4 года) после экскурсии скупил на местном рынке все размеры пизанской башни. Старший 6 лет, собрался
