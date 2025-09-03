Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: На Площади чудес
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€374 за всё до 3 чел.
- PPeter3 сентября 2025Спасибо большое за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно, узнали много деталей, о которых раньше не знали. Всем очень рекомендуем!
- ААнна10 августа 2025Детям от 8 до 13 лет очень понравилось. Динамично, интересно.
- ООльга14 июня 2025Нам очень повезло, что нашим экскурсоводом была Антонина! Экскурсия была превосходно организована. Очень интересно, доходчиво, ничего лишнего. Антонина чудесный рассказчик!
Однозначно рекомендую! А если вы с детьми - это превосходный выбор!
- ММихаил7 июня 2025Пиза, действительно, не только падающая башня! И Светлана нам доказала это. Такого от Пизы мы не ожидали. Думали, что посещение
- ТТатьяна31 марта 2025Я в восторге от Ирины! Она знаток всей Италии, невероятно интересный рассказчик!
- VVadzim26 марта 2025Прекрасная экскурсия! Рекомендую!
- ООльга23 февраля 2025Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы мы бы Пизу увидели совсем другой! Спасибо!
- ЕЕлена30 ноября 2024Антонина прекрасный рассказчик!
Очень жалею, что упустила время и не смогла попасть с ребенком на ее экскурсию в Уффици, но мы совершенно волшебно прогулялись по Пизе. Было интересно, познавательно, совершенно не утомительно!
Спасибо большое! Нам очень понравилось❤️
- ААлександра8 октября 2024Очень отзывчивый гид!
И очень интересный!
В экскурсии понравилось 2 важных момента:
1) много удивительный историй и деталей, которые мы растащили на рассказы
- NNatalia16 июля 2024Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что
- ММария20 июля 2023Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
- ВВалентин16 июля 2023Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
- ААнвар13 июля 2023Очень хорошая, познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод Светлана. Ребёнку понравилось и взрослым было интересно, не скучно.
- ННаташа24 июня 2023Антонина прекрасно рассказала историю Пизы - и не только башни! Она вовлекла в рассказ наших детей и взрослым тоже было
- ВВиктория24 июня 2023Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.
Спасибо Антонине
- ООльга12 июня 2023Остались довольны экскурсией. Сын подросток увлеченно слушал, хотя его сложно чем-то заинтересовать. В конце даже ответил на все вопросы Антонины, за что она ему вручила маленький приз. Было очень приятно
- ЛЛюдмила8 апреля 2023Экскурсия чудесная! Не затянуто, живо с кучей интересных фактов👍 Мы видели все самое интересное, при этом не толкались в гуще
- ТТатьяна1 октября 2022Прекрасная экскурсия!
Рассказ был легок и гри этом очень интересен 2-м взрослым людям, интересующимся историей и искусством.
Совет: в Пизе стоит остановиться на чуть дольше, чем просто 'для посмотреть' на падающую башню.
- ЕЕлизавета11 сентября 2022Обзорная экскурсия по Пизе со Светланой нам очень понравилась.
Было весело, познавательно, интересно и взрослым, и ребёнку, всё четко организовано по
- РРИММА26 апреля 2022Мы были вшестером 4 взрослых и 2 детей, Антонина с самого начала смогла заинтересовать детей и преподнести исторический материал и
