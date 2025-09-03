P Peter Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи Спасибо большое за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно, узнали много деталей, о которых раньше не знали. Всем очень рекомендуем!

А Анна Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи Детям от 8 до 13 лет очень понравилось. Динамично, интересно.

О Ольга Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи Нам очень повезло, что нашим экскурсоводом была Антонина! Экскурсия была превосходно организована. Очень интересно, доходчиво, ничего лишнего. Антонина чудесный рассказчик!

Однозначно рекомендую! А если вы с детьми - это превосходный выбор!

М Михаил Пиза - это не только падающая башня читать дальше Пизы - это проходнаягалочка в поездке, а оказалось, что, благодаря Светлане это точно останется в памяти ярким воспоминанием. Вся семья в восторге. Спасибо большое Светлане! Пиза, действительно, не только падающая башня! И Светлана нам доказала это. Такого от Пизы мы не ожидали. Думали, что посещение

Т Татьяна Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи Я в восторге от Ирины! Она знаток всей Италии, невероятно интересный рассказчик!

V Vadzim Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи Прекрасная экскурсия! Рекомендую!

О Ольга Пиза - это не только падающая башня Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы мы бы Пизу увидели совсем другой! Спасибо!

Е Елена Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи Антонина прекрасный рассказчик!

Очень жалею, что упустила время и не смогла попасть с ребенком на ее экскурсию в Уффици, но мы совершенно волшебно прогулялись по Пизе. Было интересно, познавательно, совершенно не утомительно!

Спасибо большое! Нам очень понравилось❤️

А Александра Пиза - это не только падающая башня

И очень интересный!



В экскурсии понравилось 2 важных момента:

1) много удивительный историй и деталей, которые мы растащили на рассказы читать дальше друзьям. Круто, познавательно и запоминается.



2) гид спокойно отреагировала на то, что мы решили в одну локацию не идти, а потратить значительную часть времени на то, чтобы сделать "то самое фото". Светлана показала нам много разных и неочевидных ракурсов на башню, подсказала с позировками.



Благодарим! Спасибо большое! Очень отзывчивый гид!И очень интересный!В экскурсии понравилось 2 важных момента:1) много удивительный историй и деталей, которые мы растащили на рассказы

N Natalia Пиза - это не только падающая башня читать дальше билеты были уже все куплены и мы не тратили на это время, зашли везде, послушали пение в колокольне, услышали эхо! Я очень много узнала о городе благодаря Светлане! Рассказ был интересный! Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что

М Мария Пиза - это не только падающая башня читать дальше Пизанским собором, разобрались в изображениях на фресках кладбища Кампо-Санто и, конечно, удивились Пизанской башне. Спасибо за знакомство с Флоренцией, за новые архитектурные познания, за вкусный кофе в её старейшей кофейне, а также за возможность попробовать новые ароматы в старинной аптеке Санта Мария Новелла. Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным

В Валентин Пиза - это не только падающая башня Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую

А Анвар Пиза - это не только падающая башня Очень хорошая, познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод Светлана. Ребёнку понравилось и взрослым было интересно, не скучно.

Н Наташа Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи читать дальше очень интересно. Она сделала экскурсию очень удобной и помогла нам с логистикой. Прекрасный тур и гид - рекомендуем и взрослым, и детям. Антонина прекрасно рассказала историю Пизы - и не только башни! Она вовлекла в рассказ наших детей и взрослым тоже было

В Виктория Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.

Спасибо Антонине

О Ольга Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи Остались довольны экскурсией. Сын подросток увлеченно слушал, хотя его сложно чем-то заинтересовать. В конце даже ответил на все вопросы Антонины, за что она ему вручила маленький приз. Было очень приятно

Л Людмила Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи читать дальше туристов - Антонина бережно вела нас👍 Самым ценным для меня лично стал тот факт, что на вопрос «А что тебе больше всего запомнилось в сегодняшнем дне?» сын ответил: «Фреска! Я столько всего удивительного увидел, сам бы точно не рассмотрел». Антонина удивительно раскрыла для нас не только сюжеты фресок, но и много небанальных фактов. Наша самая искренняя рекомендация! Экскурсия чудесная! Не затянуто, живо с кучей интересных фактов👍 Мы видели все самое интересное, при этом не толкались в гуще

Т Татьяна Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи Прекрасная экскурсия!



Рассказ был легок и гри этом очень интересен 2-м взрослым людям, интересующимся историей и искусством.



Совет: в Пизе стоит остановиться на чуть дольше, чем просто 'для посмотреть' на падающую башню.

Е Елизавета Пиза - это не только падающая башня

Было весело, познавательно, интересно и взрослым, и ребёнку, всё четко организовано по читать дальше времени и по маршруту.

Самые лучшие ракурсы для фотографий и полезные рекомендации по дальнейшему самостоятельному осмотру города, музеям и ресторанчикам.

Три часа пролетели незаметно.

Надеемся ещё раз вернуться в эти места, с удовольствием обратимся к Светлане. Обзорная экскурсия по Пизе со Светланой нам очень понравилась.Было весело, познавательно, интересно и взрослым, и ребёнку, всё четко организовано по