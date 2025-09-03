Мои заказы

Выездные экскурсии из Пизы

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Пизе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пиза - это не только падающая башня
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Пешком по Площади Чудес
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: На Площади чудес
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€374 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Peter
    3 сентября 2025
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Спасибо большое за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно, узнали много деталей, о которых раньше не знали. Всем очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    10 августа 2025
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Детям от 8 до 13 лет очень понравилось. Динамично, интересно.
    Детям от 8 до 13 лет очень понравилось. Динамично, интересно
  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Нам очень повезло, что нашим экскурсоводом была Антонина! Экскурсия была превосходно организована. Очень интересно, доходчиво, ничего лишнего. Антонина чудесный рассказчик!
    Однозначно рекомендую! А если вы с детьми - это превосходный выбор!
  • М
    Михаил
    7 июня 2025
    Пиза - это не только падающая башня
    Пиза, действительно, не только падающая башня! И Светлана нам доказала это. Такого от Пизы мы не ожидали. Думали, что посещение
    Пизы - это проходнаягалочка в поездке, а оказалось, что, благодаря Светлане это точно останется в памяти ярким воспоминанием. Вся семья в восторге. Спасибо большое Светлане!

  • Т
    Татьяна
    31 марта 2025
    Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи
    Я в восторге от Ирины! Она знаток всей Италии, невероятно интересный рассказчик!
  • V
    Vadzim
    26 марта 2025
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Прекрасная экскурсия! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    23 февраля 2025
    Пиза - это не только падающая башня
    Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы мы бы Пизу увидели совсем другой! Спасибо!
    Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы мы бы Пизу увидели совсем другой! Спасибо!
  • Е
    Елена
    30 ноября 2024
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Антонина прекрасный рассказчик!
    Очень жалею, что упустила время и не смогла попасть с ребенком на ее экскурсию в Уффици, но мы совершенно волшебно прогулялись по Пизе. Было интересно, познавательно, совершенно не утомительно!
    Спасибо большое! Нам очень понравилось❤️
  • А
    Александра
    8 октября 2024
    Пиза - это не только падающая башня
    Очень отзывчивый гид!
    И очень интересный!

    В экскурсии понравилось 2 важных момента:
    1) много удивительный историй и деталей, которые мы растащили на рассказы
    друзьям. Круто, познавательно и запоминается.

    2) гид спокойно отреагировала на то, что мы решили в одну локацию не идти, а потратить значительную часть времени на то, чтобы сделать "то самое фото". Светлана показала нам много разных и неочевидных ракурсов на башню, подсказала с позировками.

    Благодарим! Спасибо большое!

  • N
    Natalia
    16 июля 2024
    Пиза - это не только падающая башня
    Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что
    билеты были уже все куплены и мы не тратили на это время, зашли везде, послушали пение в колокольне, услышали эхо! Я очень много узнала о городе благодаря Светлане! Рассказ был интересный!

    Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что билеты были уже все куплены и мы не тратили на это время, зашли везде, послушали пение в колокольне, услышали эхо! Я очень много узнала о городе благодаря Светлане! Рассказ был интересный!
  • М
    Мария
    20 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
    Пизанским собором, разобрались в изображениях на фресках кладбища Кампо-Санто и, конечно, удивились Пизанской башне. Спасибо за знакомство с Флоренцией, за новые архитектурные познания, за вкусный кофе в её старейшей кофейне, а также за возможность попробовать новые ароматы в старинной аптеке Санта Мария Новелла.

  • В
    Валентин
    16 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
    Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
  • А
    Анвар
    13 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Очень хорошая, познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод Светлана. Ребёнку понравилось и взрослым было интересно, не скучно.
  • Н
    Наташа
    24 июня 2023
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Антонина прекрасно рассказала историю Пизы - и не только башни! Она вовлекла в рассказ наших детей и взрослым тоже было
    очень интересно. Она сделала экскурсию очень удобной и помогла нам с логистикой. Прекрасный тур и гид - рекомендуем и взрослым, и детям.

  • В
    Виктория
    24 июня 2023
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.
    Спасибо Антонине
    Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.
    Спасибо Антонине
  • О
    Ольга
    12 июня 2023
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Остались довольны экскурсией. Сын подросток увлеченно слушал, хотя его сложно чем-то заинтересовать. В конце даже ответил на все вопросы Антонины, за что она ему вручила маленький приз. Было очень приятно
  • Л
    Людмила
    8 апреля 2023
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Экскурсия чудесная! Не затянуто, живо с кучей интересных фактов👍 Мы видели все самое интересное, при этом не толкались в гуще
    туристов - Антонина бережно вела нас👍 Самым ценным для меня лично стал тот факт, что на вопрос «А что тебе больше всего запомнилось в сегодняшнем дне?» сын ответил: «Фреска! Я столько всего удивительного увидел, сам бы точно не рассмотрел». Антонина удивительно раскрыла для нас не только сюжеты фресок, но и много небанальных фактов. Наша самая искренняя рекомендация!

    Экскурсия чудесная! Не затянуто, живо с кучей интересных фактов👍 Мы видели все самое интересное, при этом
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2022
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Прекрасная экскурсия!

    Рассказ был легок и гри этом очень интересен 2-м взрослым людям, интересующимся историей и искусством.

    Совет: в Пизе стоит остановиться на чуть дольше, чем просто 'для посмотреть' на падающую башню.
  • Е
    Елизавета
    11 сентября 2022
    Пиза - это не только падающая башня
    Обзорная экскурсия по Пизе со Светланой нам очень понравилась.
    Было весело, познавательно, интересно и взрослым, и ребёнку, всё четко организовано по
    времени и по маршруту.
    Самые лучшие ракурсы для фотографий и полезные рекомендации по дальнейшему самостоятельному осмотру города, музеям и ресторанчикам.
    Три часа пролетели незаметно.
    Надеемся ещё раз вернуться в эти места, с удовольствием обратимся к Светлане.

  • Р
    РИММА
    26 апреля 2022
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Мы были вшестером 4 взрослых и 2 детей, Антонина с самого начала смогла заинтересовать детей и преподнести исторический материал и
    легкой и забавной форме, 3 часа пролетели незаметно и приятно,
    Кроме того когда мы вечером столкнулись с проблемой в гостинице Антонина позвонила туда несколько раз и все решила в поздние часы и очень нам помогла, мы ей благодарны, рекомендуем ее от всей души,

