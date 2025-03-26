Е Елена

Антонина прекрасный рассказчик! Очень жалею, что упустила время и не смогла попасть с ребенком на ее экскурсию в Уффици, но мы совершенно волшебно прогулялись по Пизе. Было интересно, познавательно, совершенно не утомительно! Спасибо большое! Нам очень понравилось❤️