Индивидуальная
до 10 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
Сегодня в 18:00
24 мая в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Аристократические виллы Пизы
Начало: Piazza D. Manin, Pisa
Расписание: по предварительному заказу за 1- 2, возможности хозяев принять гостей.
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Дегустация «Кьянти DOC» Пизанских холмов
Начало: Пиза, piazza D. Manin
Расписание: Время визита на винодельне 11:00, 15:30, 17:00
31 мая в 15:30
1 июн в 11:00
€240 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVadzim26 марта 2025Прекрасная экскурсия! Рекомендую!
- ЕЕлена30 ноября 2024Антонина прекрасный рассказчик! Очень жалею, что упустила время и не смогла попасть с ребенком на ее экскурсию в Уффици, но мы совершенно волшебно прогулялись по Пизе. Было интересно, познавательно, совершенно не утомительно! Спасибо большое! Нам очень понравилось❤️
- ННаташа24 июня 2023Антонина прекрасно рассказала историю Пизы - и не только башни! Она вовлекла в рассказ наших детей и взрослым тоже было
Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Пизе в мае 2025
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