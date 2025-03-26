Необычные экскурсии по Пизе

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Пизе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
Сегодня в 18:00
24 мая в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Аристократические виллы Пизы
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Аристократические виллы Пизы
Начало: Piazza D. Manin, Pisa
Расписание: по предварительному заказу за 1- 2, возможности хозяев принять гостей.
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
€240 за всё до 7 чел.
Дегустация «Кьянти DOC» Пизанских холмов
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Дегустация «Кьянти DOC» Пизанских холмов
Начало: Пиза, piazza D. Manin
Расписание: Время визита на винодельне 11:00, 15:30, 17:00
31 мая в 15:30
1 июн в 11:00
€240 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vadzim
    26 марта 2025
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Прекрасная экскурсия! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    30 ноября 2024
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Антонина прекрасный рассказчик! Очень жалею, что упустила время и не смогла попасть с ребенком на ее экскурсию в Уффици, но мы совершенно волшебно прогулялись по Пизе. Было интересно, познавательно, совершенно не утомительно! Спасибо большое! Нам очень понравилось❤️
  • Н
    Наташа
    24 июня 2023
    Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Антонина прекрасно рассказала историю Пизы - и не только башни! Она вовлекла в рассказ наших детей и взрослым тоже было
    читать дальше

    очень интересно. Она сделала экскурсию очень удобной и помогла нам с логистикой. Прекрасный тур и гид - рекомендуем и взрослым, и детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Необычные»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
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  3. Дегустация «Кьянти DOC» Пизанских холмов
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Сколько стоит экскурсия по Пизе в мае 2025
Сейчас в Пизе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 240. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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