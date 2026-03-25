Индивидуальная
до 4 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: На Площади чудес
«Иногда винодельня не может принять гостей из-за мероприятий (свадьбы, частные приёмы и прочее)»
6 июл в 09:00
7 июл в 13:00
от €420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера
Начало: Пиза, Piazza Daniele Manin
«Дополнительно оплачивается дегустация — €45 с человека (дети — €20) * Экскурсия для 5–7 человек — €530 * Иногда винодельня не может принять гостей из-за мероприятий (свадьбы, частные приёмы и прочее)»
Расписание: по запросу
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из порта Ливорно: Пиза и дегустация на винодельне у озера Массачукколи
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Tosc...
«И для тех, кто мечтает погрузиться в мир виноделия, открыть новые вкусы и познакомиться с частными винодельнями Тосканы»
Расписание: По предварительному заказу и договорённости
€530 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Великолепная экскурсия с посещением основных достопримечательностей Двора чудес Пизы с шикарным сочетанием дегустации на местной винодельне. Все очень душевно) Ирина супер профессионал
+3
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Я в восторге от Ирины! Она знаток всей Италии, невероятно интересный рассказчик!
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Всего 2 отзыва в Пизе в категории "Винодельни"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Пизе в июле 2026
Сейчас в Пизе в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 530. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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