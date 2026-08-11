История запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции Вас ждет не просто экскуррсия, а путешествие в историю. Вы сможете ощутить на своих ладонях шарм архитектуры уникальной "Площади Чудес" в Пизе. Насладиться тишиной и спокойствием парка, где холмы, покрытые виноградниками и оливковыми рощами, плавно спускаются к озеру Массачукколи. Пиза - наследница Римской империи Мы отправимся в увлекательное путешествие, начиная от римского периода до строительства Пизанской республикой белоснежной "Площади Чудес". Я раскрою вам секреты средневековых мастеров, которые вкладывали всё своё умение в создание Кафедрального собора, Баптистерия,"Кампосанто. И, конечно, историю самой загадочной колокольни на площади "Падающей башни". Мы сделаем потрясающие фотографии на её фоне и отправимся в древнее римское поселение у озера Массачукколи. Во время прогулки по виноградникам и визита на предприятие вы узнаете много интересного из мира вина, ознакомитесь с технологией приготовления моносепажных и купажированных вин, а также игристых вин классическим методом Шарма (Charmat) и «Millesimato», которые являются исключением в традиционном тосканском вин. Вас ожидают 4 вида вина из благородных французских сортов винограда Пино Нуар, Мерло, Шардоне, Траминер и местных Санджовезе и Верментино. А также тосканское игристое «биологическое вино», не уступающих по элегантности французскому шампанскому в сопровождении аппетитной закуски: сыровяленые деликатесы, сыр, традиционные тосканские кростини с оливковым маслом и разнообразные соусы. Дополнительно оплачивается: дегустация — €45 с человека (дети — €20) * Иногда винодельня не может принять гостей из-за мероприятий (свадьбы, частные приёмы и прочее). В таком случае гид выберет для посещения другую винодельню.

Стоимость экскурсии для групп от 5–7 человек — €560 *Тайминг поездки* * Экскурсия в Пизе — 1 час 30 минут * Озеро Массачукколи и винодельня — 1 час 30 минут * Дорога (туда и обратно) — около часа.