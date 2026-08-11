Шоколад и мороженое — слова заветные с детства.
И даже когда мы вырастаем, кто из нас откажется подсластить стресс плиточкой шоколада или мороженым? Им посвящены праздники и открыты музеи, но существуют гораздо более удивительные места обитания чудес — это лаборатории по производству шоколада и мороженицы, поэтому если Вы отъявленные сладкоежки, направляйтесь прямо в Пизу.
И даже когда мы вырастаем, кто из нас откажется подсластить стресс плиточкой шоколада или мороженым? Им посвящены праздники и открыты музеи, но существуют гораздо более удивительные места обитания чудес — это лаборатории по производству шоколада и мороженицы, поэтому если Вы отъявленные сладкоежки, направляйтесь прямо в Пизу.
Описание экскурсии
История запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции Вас ждет не просто экскуррсия, а путешествие в историю. Вы сможете ощутить на своих ладонях шарм архитектуры уникальной "Площади Чудес" в Пизе. Насладиться тишиной и спокойствием парка, где холмы, покрытые виноградниками и оливковыми рощами, плавно спускаются к озеру Массачукколи. Пиза - наследница Римской империи Мы отправимся в увлекательное путешествие, начиная от римского периода до строительства Пизанской республикой белоснежной "Площади Чудес". Я раскрою вам секреты средневековых мастеров, которые вкладывали всё своё умение в создание Кафедрального собора, Баптистерия,"Кампосанто. И, конечно, историю самой загадочной колокольни на площади "Падающей башни". Мы сделаем потрясающие фотографии на её фоне и отправимся в древнее римское поселение у озера Массачукколи. Во время прогулки по виноградникам и визита на предприятие вы узнаете много интересного из мира вина, ознакомитесь с технологией приготовления моносепажных и купажированных вин, а также игристых вин классическим методом Шарма (Charmat) и «Millesimato», которые являются исключением в традиционном тосканском вин. Вас ожидают 4 вида вина из благородных французских сортов винограда Пино Нуар, Мерло, Шардоне, Траминер и местных Санджовезе и Верментино. А также тосканское игристое «биологическое вино», не уступающих по элегантности французскому шампанскому в сопровождении аппетитной закуски: сыровяленые деликатесы, сыр, традиционные тосканские кростини с оливковым маслом и разнообразные соусы. Дополнительно оплачивается: дегустация — €45 с человека (дети — €20) * Иногда винодельня не может принять гостей из-за мероприятий (свадьбы, частные приёмы и прочее). В таком случае гид выберет для посещения другую винодельню.
Стоимость экскурсии для групп от 5–7 человек — €560 *Тайминг поездки* * Экскурсия в Пизе — 1 час 30 минут * Озеро Массачукколи и винодельня — 1 час 30 минут * Дорога (туда и обратно) — около часа.
по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площади Чудес Парк Сан Россоре
- Озеро Массачукколи
- Винодельню
Что включено
- Услуги гида, трансфер
Что не входит в цену
- Баптистерий или Кампо Санто - 8 евро/чел.
- Падающая башня - 20 евро/чел.
- Дегустация на винодельне 45 EURO
Место начала и завершения?
Пиза, Piazza Daniele Manin
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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