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Сладенький маршрут. Шоколадные чудеса Пизы

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
Сладенький маршрут.

Шоколадные чудеса Пизы
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €175 за экскурсию

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Сладенький маршрут. Шоколадные чудеса Пизы
Сладенький маршрут. Шоколадные чудеса Пизы

Что вы увидите

  • весь город Пиза от Площади Чудес до набережной реки Арно
Шоколад и мороженое – слова заветные с детства. И даже когда мы вырастаем, кто из нас откажется подсластить стресс плиточкой шоколада или мороженным?
Им посвящены праздники и открыты музеи 🖼, но существуют гораздо более удивительные места обитания чудес, - это лаборатории по производству шоколада, мороженицы, поэтому если Вы отъявленные сладкоежки направляйтесь прямо в Пизу.
После интересной экскурсии 🧭 на "Площади Чудес", прогуливаясь по городу Вы узнаете историю 📖 городских площадей и улочек, о том как шоколад попал в Великое герцогство тосканское, о мастерах шоколатье которые создают маленькие "шоколадные безумия" на любой вкус: ароматизированные, покрытые различными фруктами и орехами, с ароматом лимона и мяты, шоколадные драже с медовой начинкой.
В историческом кафе "Salza" с роскошными витринами, где до сих пор рождаются сладости в стиле Пьемонте, мы отведаем знаменитые сладости, которые приготавливали для королевского дома династии Савойя во время их прибывания в имении Сан Россорэ.
Если Вы поклонники мороженного, то зайдем в Био мороженицу, где рождается самое натуральное мороженое и кремы. 50 наименований, которые могут удовлетворить и привести в восторг 🔥 самых требовательных гурманов этого продукта.
Для лучшего вкуса используют только свежие сезонные фрукты 🍉 приготовления мороженого используются органические свежие ингредиенты, специи и травы, какао. Желток яиц только свежий, от кур выращенных на природе, кедровые орехи, Био творог и йогурт из овечьего молока, свежее цельное молоко, сливки, мед, фрукты, дыни, арбузы поступают из регионального парка Сан-Россорэ и Сан-Пьеро-а-Градо. Фундук из Ланге, фисташки из Бронте, миндаль из Авола, орехи из Венеции, стручковая ваниль из Таити, шоколад 100% De Bondt или Domori, какао Domori, коричневый Agrimontana, кофе с плантаций Třinci, имбирь, шафран из Сан-Миниато, мука рожкового дерева из Модика.
Здесь не используют синтетические красители, эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы. Клубника, к примеру, не всегда бывает сладкой, в таком случае можно временно обойтись и без клубничного мороженого. Цвет мороженого настолько естественный, что фисташковое мороженное как фисташки в природе, не зеленые, а нежного салатового оттенка. Стабилизатор используют натуральный, только рожковую муку (carube).
В общем, сладкоежки, пизанский сладенький маршрут оставит довольными и взрослых и детей.
Что входит
  • Экскурсия по городу с гидом
Что не входит
  • Посещение монументов - по желанию клиентов с оплатой на месте:
  • Баптистерий и Каспосанто 7евро/ чел.
  • Кафедральный собор бесплатно.
  • Падающая башня 18 евро\ чел.
  • дегустация сладостей и мороженного
  • Личные расходы.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Пиза
Сладенький маршрут. Шоколадные чудеса Пизы
Сладенький маршрут. Шоколадные чудеса Пизы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Likhota I.
Likhota I.
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