Шоколад и мороженое – слова заветные с детства. И даже когда мы вырастаем, кто из нас откажется подсластить стресс плиточкой шоколада или мороженным?

Им посвящены праздники и открыты музеи 🖼, но существуют гораздо более удивительные места обитания чудес, - это лаборатории по производству шоколада, мороженицы, поэтому если Вы отъявленные сладкоежки направляйтесь прямо в Пизу.

После интересной экскурсии 🧭 на "Площади Чудес", прогуливаясь по городу Вы узнаете историю 📖 городских площадей и улочек, о том как шоколад попал в Великое герцогство тосканское, о мастерах шоколатье которые создают маленькие "шоколадные безумия" на любой вкус: ароматизированные, покрытые различными фруктами и орехами, с ароматом лимона и мяты, шоколадные драже с медовой начинкой.

В историческом кафе "Salza" с роскошными витринами, где до сих пор рождаются сладости в стиле Пьемонте, мы отведаем знаменитые сладости, которые приготавливали для королевского дома династии Савойя во время их прибывания в имении Сан Россорэ.

Если Вы поклонники мороженного, то зайдем в Био мороженицу, где рождается самое натуральное мороженое и кремы. 50 наименований, которые могут удовлетворить и привести в восторг 🔥 самых требовательных гурманов этого продукта.

Для лучшего вкуса используют только свежие сезонные фрукты 🍉 приготовления мороженого используются органические свежие ингредиенты, специи и травы, какао. Желток яиц только свежий, от кур выращенных на природе, кедровые орехи, Био творог и йогурт из овечьего молока, свежее цельное молоко, сливки, мед, фрукты, дыни, арбузы поступают из регионального парка Сан-Россорэ и Сан-Пьеро-а-Градо. Фундук из Ланге, фисташки из Бронте, миндаль из Авола, орехи из Венеции, стручковая ваниль из Таити, шоколад 100% De Bondt или Domori, какао Domori, коричневый Agrimontana, кофе с плантаций Třinci, имбирь, шафран из Сан-Миниато, мука рожкового дерева из Модика.

Здесь не используют синтетические красители, эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы. Клубника, к примеру, не всегда бывает сладкой, в таком случае можно временно обойтись и без клубничного мороженого. Цвет мороженого настолько естественный, что фисташковое мороженное как фисташки в природе, не зеленые, а нежного салатового оттенка. Стабилизатор используют натуральный, только рожковую муку (carube).

В общем, сладкоежки, пизанский сладенький маршрут оставит довольными и взрослых и детей.