Для тех, кто влюблён в романский стиль и хочет познакомиться не только с грандиозной историей 📖 города Пиза и её уникальным ансамблем на "Площади Чудес", экскурсия ⛳ включает посещение самой древней христианской Базилики в Тоскане, Сан-Пьеро а Градо (San Pietro a Grado)

Полтора часа мы отведём знакомству с «Площадью Чудес». Посетим самый первый Кафедральный Собор. Возможно, вы захотите посетить "Battistero", самую большую крещальню в Европе или монументальное кладбище "Camposanto" украшенное фресками, которое может стать для вас настоящим открытием, или подняться на колокольню, по привычке называемой «Падающая Башня».

Затем, по платановой дороге мы быстро домчимся к древнеримскому поселению Градус, где вас ждёт одно из самых сильных впечатлений в Пизе, знакомство одной из христианских реликвий Италии IV в. н. э, где согласно приданию Апостол Пётр, во время своего миссионерского путешествия из Антиохии в Рим, служил первую службу на тосканской земле. Базилика, действующая и сегодня, поэтому мы можем увидеть свадьбу, крещение или службу.

Вы познакомитесь с внутренним убранством церкви украшенной фресками XIII века на тему "Жизнь святых Петра и Павла", единственные сохранившиеся копии росписей древней базилики Св. Петра в Ватикане. Учитывая, что Базилика в Ватикане была безжалостно разрушена во время строительства нового собора, можно смело сказать — они уникальны, т. к. более не повторялись.

Базилика расположена недалеко от прибрежного города Marina di Pisa, где можно провести время на пляже или отобедать на берегу Тирренского моря 🌊 в шикарном ресторане нового пизанского порта.