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Пиза и Сан-Пьетро а Градо

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
Пиза и Сан-Пьетро а Градо
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Пиза и Сан-Пьетро а Градо
Пиза и Сан-Пьетро а Градо

Что вы увидите

  • Памятники архитектуры на "Площади Чудес": Кафедральный собор (бесплатно). Платно
  • по билетам
  • можно посетить Крестильню
  • Кампосанто и " Падающую башню".
Для тех, кто влюблён в романский стиль и хочет познакомиться не только с грандиозной историей 📖 города Пиза и её уникальным ансамблем на "Площади Чудес", экскурсия ⛳ включает посещение самой древней христианской Базилики в Тоскане, Сан-Пьеро а Градо (San Pietro a Grado)
Полтора часа мы отведём знакомству с «Площадью Чудес». Посетим самый первый Кафедральный Собор. Возможно, вы захотите посетить "Battistero", самую большую крещальню в Европе или монументальное кладбище "Camposanto" украшенное фресками, которое может стать для вас настоящим открытием, или подняться на колокольню, по привычке называемой «Падающая Башня».
Затем, по платановой дороге мы быстро домчимся к древнеримскому поселению Градус, где вас ждёт одно из самых сильных впечатлений в Пизе, знакомство одной из христианских реликвий Италии IV в. н. э, где согласно приданию Апостол Пётр, во время своего миссионерского путешествия из Антиохии в Рим, служил первую службу на тосканской земле. Базилика, действующая и сегодня, поэтому мы можем увидеть свадьбу, крещение или службу.
Вы познакомитесь с внутренним убранством церкви украшенной фресками XIII века на тему "Жизнь святых Петра и Павла", единственные сохранившиеся копии росписей древней базилики Св. Петра в Ватикане. Учитывая, что Базилика в Ватикане была безжалостно разрушена во время строительства нового собора, можно смело сказать — они уникальны, т. к. более не повторялись.
Базилика расположена недалеко от прибрежного города Marina di Pisa, где можно провести время на пляже или отобедать на берегу Тирренского моря 🌊 в шикарном ресторане нового пизанского порта.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер из Пизы до поселения Сан Пьетро а Градо и обратно 50 евро.
  • Трансфер от/до места проведения экскурсии 200 евро ( из городов: Виареджо, Форте дей Марми, Ливорно, Лукка)
  • Посещение монументов - по желанию клиентов с оплатой на месте:
  • Баптистерий и Каспосанто 7евро/ чел.
  • Кафедральный собор бесплатно.
  • Падающая башня 18 евро\ чел.
Начало
🚩 Pazza D. Manin
Место завершения
🏁 У Арки перед входом на "Площадь Чудес"
Пиза и Сан-Пьетро а Градо
Пиза и Сан-Пьетро а Градо
Пиза и Сан-Пьетро а Градо
Пиза и Сан-Пьетро а Градо
Пиза и Сан-Пьетро а Градо

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Likhota I.
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