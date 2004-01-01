Likhota I. проводит ещё 5 экскурсий

У каждого человека свой роман с Италией. По этому поводу «на сапожке» толпится буквально полмира, и удовлетворить приезжающих становится все труднее.

Впрочем, некоторые, как я, продолжают бороться, искать потаенные места и неведомые массовому туризму уголки.

Хотите провести день на лучшем ипподроме Тосканы и Италии, где ещё не угасли страсть и азарт? В таком случае предлагаю насладиться экскурсией на великолепной " Площади Чудес " в Пизе, а затем и скачками на ипподроме в региональном парке 🌳 Migliarino - San Rossore- Massaciuccoli.

Вы сразу подумаете, что игра на скачках всегда являлась атрибутом и развлечением высшего общества. Что увлечение лошадьми во все времена было занятием изысканным: для знатоков, обеспеченных людей и немного сумасшедших?

О, нет, нет... ипподром Сан – Россоре это элегантное, но не элитное место, вполне доступное для всех, расположенный в очень красивом пихтовом парке рядом с морем. На скачки приезжают целыми семьями с дети, и даже пожилые люди, чтобы просто отдохнуть и насладиться атмосферой, а молодежь чтобы почувствовать первый азарт.

Здесь Вы увидите и заядлых игроков, которые жадно следят за скачками, и богатых, но всех их объединяет любовь к этому прекрасному зрелищу, ведь на скачки приходят за эмоциями.

Поместье Сан Россорэ является сердцем Регионального парка.

Исторически известно, что эта прибрежная территория с непроходимыми лесами и болотами была преобразована в XV веке флорентийской династией Медичи в парк для охоты и рыбной ловли.

На обширных пастбищах предусадебного парка, в начале XVI века, паслось 1100 голов крупного рогатого скота и несколько десятков диких животных, были ввезены даже дромедари, которые положили начало рода «Тосканского верблюда», которых в 1789 насчитывали уже 196 голов.

Парк всегда был предметом забот представителей династии, где высаживали деревья и осушали болота, прокладывая дороги в новым виллам, конюшням и фермам. Для герцогов тосканских поместье служило как летняя резиденция, где принимали важных гостей для визита или охоты.

В XVIII веке герцог Пьетро Леопольдо Лорена занялся разведением чистокровных рысаков.

В 1826 были проложены скаковые дорожки с песчаным и травяным покрытием, а первые скачки состоялись 3 апреля 1854.

В 2004 году ипподром праздновал 150-летие этого события. Сегодня, ипподром с вместимостью на 10. 000 посетителей, - это целый комплекс сооружений для испытаний рысистых и скаковых лошадей и соревнований по конному спорту. Скаковая дорожка для галопа с травяным покрытием имеет скаковой круг длиной 1600 м и финишной прямой 400 м..

Дорожка для скачек с препятствиями имеет форму «восьмерки» длинной 1470м и шириной 15 метров.

Под удобной крытой трибуной находиться отличный ресторан, 4 бара, детская площадка.

В региональный парк Мильярино - Сан Россоре - Массачукколи можно хорошо отдохнуть в любой момент, даже в не выездной день для скачек. Совершить неспешную прогулку 👣 в повезке запряжённой лошадьми, уроки верховой езды для взрослых и детей, а в ресторане парка отведать чисто пизанскую кухню 🥧 и отменные вина знаменитой "Дороги Кьянти DOCG пизанских холмов". И несмотря на период кризиса, который затронул и конный спорт, ипподром постоянно собирает огромное количество публики.

Скачки проходят в период с ноября по апрель. В четверг и воскресенье с 13. 30/14. 00 до 16. 30, 17. 00. Вход платный.