Likhota I. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия для детей и взрослых !

Тосканские доктора говорят, что здоровые человеческие инстинкты восстанавливаются после десяти вдохов-выдохов воздуха.

Предлагаю расслабиться, совершив прогулку 👣 по парку, в повозке запряжённой могучими лошадьми, утром в 10. 00 или днём в 14. 30( кроме понедельника)

Эту экскурсию ⛳ можно дополнительно совместить со знакомством города Пизы и её уникальной " Падающей башней"

Идеальная терапия стресса для городского жителя, тем более что парк 🌳 – заповедник Сан Россоре находиться в нескольких минутах езды от "Площади Чудес", сохранил свой натуральный аспект и является одним из редких примеров прибрежных территорий. Созданный правителем Тосканы, герцогом Козимо I де Медичи, был резиденцией династий Лорена и Савойя, и долгое время являлось летней резиденцией президента Италии.

Во время неспешной увлекательной прогулки в повозке мы будем наслаждаться тишиной, проезжая мимо мелких рек, лагун, лугов, сделаем небольшую остановке на диком песчаном пляже у моря 🌊. Узнаете какую важную роль парк играл в истории 📖 города Пизы, и не исключено, что увидите пасущихся маленькими стадами Лани, многочисленные следы разных животных: лисиц, дикобразов, малюсеньких сони, барсуков и белок, и даже диких кабанов.

На фактории детишки увидят лошадей, маленьких пони, коров самой знаменитой породы Кьянина и, если повезёт, самых экзотических обитателей парка, Дромедарии, одногорбые верблюды, с помощью которых ухаживают за прибрежными дюнами.

В обеденное время вы сможете пообедать в ресторане заповедника, типичными блюдами пизанской кухни 🥧. В гастрономической лавке продаются продукт производимые в парке: мёд, мармелад, сухие травы, приправы и разные продукты.