Likhota I. проводит ещё 5 экскурсий

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Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
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Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
Экскурсия для детей и взрослых !
Тосканские доктора говорят, что здоровые человеческие инстинкты восстанавливаются после десяти вдохов-выдохов воздуха.
Предлагаю расслабиться, совершив прогулку 👣 по парку, в повозке запряжённой могучими лошадьми, утром в 10. 00 или днём в 14. 30( кроме понедельника)
Эту экскурсию ⛳ можно дополнительно совместить со знакомством города Пизы и её уникальной " Падающей башней"
Идеальная терапия стресса для городского жителя, тем более что парк 🌳 – заповедник Сан Россоре находиться в нескольких минутах езды от "Площади Чудес", сохранил свой натуральный аспект и является одним из редких примеров прибрежных территорий. Созданный правителем Тосканы, герцогом Козимо I де Медичи, был резиденцией династий Лорена и Савойя, и долгое время являлось летней резиденцией президента Италии.
Во время неспешной увлекательной прогулки в повозке мы будем наслаждаться тишиной, проезжая мимо мелких рек, лагун, лугов, сделаем небольшую остановке на диком песчаном пляже у моря 🌊. Узнаете какую важную роль парк играл в истории 📖 города Пизы, и не исключено, что увидите пасущихся маленькими стадами Лани, многочисленные следы разных животных: лисиц, дикобразов, малюсеньких сони, барсуков и белок, и даже диких кабанов.
На фактории детишки увидят лошадей, маленьких пони, коров самой знаменитой породы Кьянина и, если повезёт, самых экзотических обитателей парка, Дромедарии, одногорбые верблюды, с помощью которых ухаживают за прибрежными дюнами.
В обеденное время вы сможете пообедать в ресторане заповедника, типичными блюдами пизанской кухни 🥧. В гастрономической лавке продаются продукт производимые в парке: мёд, мармелад, сухие травы, приправы и разные продукты.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Если вы не имеете своего транспорта, за дополнительную оплату, организую трансфер для экскурсии от/до места проведения экскурсии из городов: Виареджо, Форте дей Марми, Ливорно, Лукка. Стоимость зависит от места отправления. (сообщите при заказе).
  • Стоимость прогулки в повозке 20 €/чел. Вместимость повозки до 25 человек. Во время поездки в повозке могу находиться и другие люди.
  • Можно заказать и индивидуальную поездку.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 по договорённости
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Likhota I.
Likhota I.
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