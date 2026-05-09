Индивидуальная
до 7 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Погрузитесь в мир мозаик Равенны, раскройте тайны древних символов и узнайте историю великих памятников Юнеско
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
«За стенами хмурых раннехристианских храмов скрывается поистине волшебный мир»
Завтра в 09:00
25 июн в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов
«Кроме того, я помогу расшифровать мозаики старинной базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и покажу уютную церковь Сан-Франческо»
23 июн в 09:30
24 июн в 09:30
€205 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Звёзды Равенны
Узнать самое интересное о городе и старинных мозаиках
«Свои двери откроют прекраснейшие базилики Равенны: вы полюбуетесь уникальными византийскими мозаиками в храме Сант-Аполлинаре Нуово, побываете в базилике св»
27 июн в 10:00
28 июн в 10:00
€210 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Очень интересная и познавательная экскурсия. Джакомо хорошо знает историю и любит свой город. Очень рекомендуем.
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экскурсия понравилась. неторопливо посмотрели все красоты Равенны. Джакомо хорошо разбирается в теме и не перегружает деталями. рекомендую.
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O
Сердечное спасибо Джакомо за экскурсию, хорошее знание истории, чувство юмора!
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Одна из лучших экскурсий в Италии, на которых я был.
Джакомо - историк по образованию и учил русский язык в университете,
Джакомо - историк по образованию и учил русский язык в университете,
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в
это огромное значение когда всё объясняет и рассказывает профессиональный историк. начинаешь понимать связь искусства и исторически событий. блистательная Равенна в сопровождении Джакомо-это незабываемо
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Р
Коммуникабельный, пунктуальный и очень увлеченный своим городом, проводник по истории Равенны.
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Восхитительно! История, мозаики, современность Равенны в рассказах Анны оставили самое сильное впечатление от наших итальянских каникул. Спасибо!
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И
Хочу выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию по Равенне. Все прошло великолепно, не заметила как пролетело время. Было очень интересно и доступно для восприятия. Анна, вам успехов в ваших дальнейших планах! ❤️👍
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И
Равенна - не самый очевидный город для посещения. Но если вы задались целью его увидеть, вы не прогадаете. За скромными
+2
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О
Джакомо один из лучших гидов! Погруженный в историю региона, в историческую географию, знающий много региональных нюансов. Великолепный русский язык, богатый словарный запас!
Экскурсия понравилась очень! Bravo!
Экскурсия понравилась очень! Bravo!
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Всего 55 отзывов в Равенне в категории "Монастыри, церкви, храмы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Равенне в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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