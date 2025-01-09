Индивидуальная
до 6 чел.
Звёзды Равенны
Исследуйте тайны Равенны, погружаясь в мир мозаик и звёзд, следуя по следам Данте и Теодриха Великого. Откройте для себя уникальные истории
5 июл в 13:00
6 июл в 12:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Равенна и переломный момент в истории
Откройте для себя захватывающую историю Равенны, где судьбы империй и людей переплетаются в уникальных мозаиках и архитектуре
Начало: На Piazza del Popolo
Завтра в 12:30
5 июл в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Погрузитесь в историю Равенны, где архитектура и мозаики расскажут о великих эпохах. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и истории
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg9 января 2025Ольга живой и очень приятный экскурсовод, нам было очень интересно.
- ААлександр25 октября 2024В Равенну мы ехали с волнением - легендарное, немного загадочное место… Боялись разочароваться… Но Ольга выполнила задачу на отлично -
- ИИрина30 июля 2024Равенна необыкновенно красивый город и мы хотели не только посмотреть, но и послушать про этот город. Ольга увлекла нас своим рассказом, время пролетело как один миг. Мы очень довольны. Спасибо Ольге.
Ответы на вопросы от путешественников по Равенне в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Равенне в июле 2025
Сейчас в Равенне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 260. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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