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за достаточно короткую пешеходную экскурсию показала нам Равенну во всём её сказочном и таинственном великолепии. Ольга - позитивный и отзывчивый человек, старалась вникнуть во все наши трудности и по мере возможности решить наши вопросы и проблемы. Спасибо!