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кирпичными стенами вас действительно встретят огнегривые львы, синие волы и золотые орлы. А благодаря рассказам Анны все они оживут и расскажут вам историю этого прекрасного города. Берегите свои шеи, вам придется долго-долго смотреть вверх, потому что невозможно оторваться от завораживающих переплетений библейских историй и природных мотивов равеннских мозаик. Анна наполнит их смыслами и значениями, проведет за руку в Средневековье и сделает все, чтобы посещение Равенны осталось в вашей памяти навсегда.

А если духовной пищи не хватит, Анна расскажет про местные специалитеты и порекомендует рестораны на любой вкус и кошелек.

И ещё Анна очень живая, обаятельная и увлеченная. Спасибо ей за прекрасно проведенное время!