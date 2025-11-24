Посещение Колизея, Римского форума и Палатина
Описание экскурсииАрхеологический парк Колизея - это памятник творениям человеческой изобретательности, выдержавший испытание временем и до сих пор изумляющий своей историей и архитектурой. Предлагаю вам экскурсию, на которой вы воочию познакомитесь с сердцем Древнего Рима, отражающим его многовековую историю. В достопримечательности парка входит сам Колизей, а также Палатинский холм, Римский форум, форум Цезаря и форум Траяна. Посещение парка предусмотрено по единому билету в Колизей. Важная информация: Билеты в Колизей именные, туристы покупают самостоятельно. На входе в Колизей имена в билетах сверяют с паспортом. При бронировании экскурсии, даю всю необходимую информацию для покупки билетов. Подтверждение бронирования экскурсии только после покупки билетов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Палантин
- Римский форум
- Форум Цезаря
- Форум Траяна
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость билетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Метро Колизей
Завершение: Площадь Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Билеты в Колизей именные, туристы покупают самостоятельно. На входе в Колизей имена в билетах сверяют с паспортом
- При бронировании экскурсии, даю всю необходимую информацию для покупки билетов
- Подтверждение бронирования экскурсии только после покупки билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
