2.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: В районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
26 июля в 10:00
30 июля в 10:00
€40 за человека
2.5 часа
Билеты
Входной билет в археологическую зону Античной Остии
Начало: Viale dei Romagnoli, 717, 00119 Roma RM, Italia
Расписание: ежегодно, кроме понедельника, 09:30 - 15:00
Завтра в 09:30
26 июля в 09:30
€34 за билет
скидка
30%
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Urban trekking: закулисье Рима с археологом
Рассмотреть скрытые детали, увидеть сразу три государства и узнать про налог на рыбу
Начало: По договорённости
Завтра в 19:30
26 июля в 19:30
170€119 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- FFilipe14 июля 2024Удивительное место с богатой историей
- ББорис5 июля 2024Это была замечательная пешеходная экскурсия.
- ММарк1 июля 2024Легко добраться на общественном транспорте (как только вы поймете, что порт Сан-Паоло на линии Roma Lido — это фактически та
- ААндрей31 января 2024Если Вы хотите узнать Рим и его историю более детально, то Вам к Юлии. Маршрут будет проходить нестандартно, Вам удастся
- ААнастасия12 ноября 2023Прекрасная экскурсия была у нас по Риму с Юлией! Замечательная подача материала, глубина знаний нашего гида, оптимально построенный маршрут. Мы очень довольны, спасибо и до следующих встреч!
- ЕЕкатерина3 ноября 2023Хорошо сбалансированная экскурсия с достаточной фактологией, чтобы увлечь и не перегрузить. Ольга отличный рассказчик. На данный момент её экскурсии - эксклюзив на трипстере с точки зрения содержания, советую прогуляться
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Архитектура и археология»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 119 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Архитектура и археология», 8 ⭐ отзывов, цены от €34. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь