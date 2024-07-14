Архитектура и археология – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура и археология» в Риме на русском языке, цены от €34, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: В районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
26 июля в 10:00
30 июля в 10:00
40 за человека
Входной билет в археологическую зону Античной Остии
3 отзыва
2.5 часа
Билеты
Входной билет в археологическую зону Античной Остии
Начало: Viale dei Romagnoli, 717, 00119 Roma RM, Italia
Расписание: ежегодно, кроме понедельника, 09:30 - 15:00
Завтра в 09:30
26 июля в 09:30
34 за билет
Urban trekking: закулисье Рима с археологом
Пешая
скидка
30%
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Urban trekking: закулисье Рима с археологом
Рассмотреть скрытые детали, увидеть сразу три государства и узнать про налог на рыбу
Начало: По договорённости
Завтра в 19:30
26 июля в 19:30
170119 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • F
    Filipe
    14 июля 2024
    Входной билет в археологическую зону Античной Остии
    Удивительное место с богатой историей
  • Б
    Борис
    5 июля 2024
    Входной билет в археологическую зону Античной Остии
    Это была замечательная пешеходная экскурсия.
  • М
    Марк
    1 июля 2024
    Входной билет в археологическую зону Античной Остии
    Легко добраться на общественном транспорте (как только вы поймете, что порт Сан-Паоло на линии Roma Lido — это фактически та
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    же станция, что и «Пирамида» в метро!). Очень хорошо сохранившийся и обширный участок. На досках много информации, поэтому вы действительно можете почувствовать это место. Хорошее кафе для заправки в средней точке. Там вы легко сможете провести интересно и сытно время.

  • А
    Андрей
    31 января 2024
    Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
    Если Вы хотите узнать Рим и его историю более детально, то Вам к Юлии. Маршрут будет проходить нестандартно, Вам удастся
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    увидеть и узнать то что пропускают большинство туристов и открыть для себя более детально представление о Риме в компании профессионального гида. Все экскурсии тематические, очень детальные и проработанные. Рекомендую!

  • А
    Анастасия
    12 ноября 2023
    Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
    Прекрасная экскурсия была у нас по Риму с Юлией! Замечательная подача материала, глубина знаний нашего гида, оптимально построенный маршрут. Мы очень довольны, спасибо и до следующих встреч!
  • Е
    Екатерина
    3 ноября 2023
    Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
    Хорошо сбалансированная экскурсия с достаточной фактологией, чтобы увлечь и не перегрузить. Ольга отличный рассказчик. На данный момент её экскурсии - эксклюзив на трипстере с точки зрения содержания, советую прогуляться

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Архитектура и археология»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
  2. Входной билет в археологическую зону Античной Остии
  3. Urban trekking: закулисье Рима с археологом
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 119 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Архитектура и археология», 8 ⭐ отзывов, цены от €34. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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