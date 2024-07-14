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же станция, что и «Пирамида» в метро!). Очень хорошо сохранившийся и обширный участок. На досках много информации, поэтому вы действительно можете почувствовать это место. Хорошее кафе для заправки в средней точке. Там вы легко сможете провести интересно и сытно время.