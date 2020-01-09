Колизей и Форум: античность не для галочки

Знакомство с величайшими памятниками Древнего Рима и погружение в его интригующую историю

5
7 отзывов
Тем, кто хочет по-настоящему понять Рим, рано или поздно стоит побывать в Колизее и Римских Форумах.

Неформальная и вдумчивая прогулка к самым, казалось бы, очевидным памятникам античности поможет разобраться в тайнах, интригах и судьбоносных событиях истории Рима.

Вы представите, как протекали будни древних римлян, осмотрите Вечный город с императорского холма Палантин.

А затем отделите мифы от фактов в легендарном Колизее и взглянете на него глазами античного инженера.
Колизей и Форум: античность не для галочки
Колизей и Форум: античность не для галочки
Колизей и Форум: античность не для галочки
Колизей и Форум: античность не для галочки
Колизей и Форум: античность не для галочки

Что вас ожидает

Будни античного Рима

Наша экспедиция начнется с неспешной прогулки по центру Древнего Рима — форуму. Эта площадь считается мировым рекордсменом по количеству исторических событий на квадратный метр. Осматривая живописные руины, вы в красках представите, как это место выглядело и чем жило пару тысячелетий назад. Я расскажу, как протекали античные будни, и вы убедитесь, что древние римляне жили почти так же, как современные (разве что без электричества и смартфона).

Панорама императорского холма Палатин

Сделав фотографии Колизея с самого оригинального ракурса, мы переберемся на Палатин. Вы узнаете, почему холм в свое время был римской Рублевкой, а затем превратился в императорскую резиденцию, на остатках которой построил дачу один из самых примечательных римских пап. Здесь мы полюбуемся остатками роскошного дворца, а затем отдадим должное чудесной панораме, открывающейся со смотровой площадки холма.

Колизей глазами инженера

На десерт мы прибережем встречу с Колизеем, символом Рима и наиболее узнаваемым памятником античности. Несмотря на всемирную известность, самый кровавый развлекательный центр в истории мирового шоу-бизнеса окутан множеством тайн, и мы попробуем их раскрыть. Кто, когда и зачем затеял этот абсурдный проект? Какие инженерные хитрости использовались при строительстве Колизея? Что происходило на арене, и кто такие гладиаторы — обреченные рабы или «cелебрити» своего времени? Вы узнаете ответы на эти и на множество других вопросов — менее очевидных, но не менее интригующих.

Римская история: узнать и вспомнить

Когда путешественники пытаются вспомнить школьный курс античной истории, в голову чаще всего приходят не связанные между собой имена и события. Чтобы освежить знания и заполнить пробелы, на прогулке мы, избегая скучных дат и фактов, побеседуем о судьбоносных перипетиях славного римского прошлого.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: до 12 евро с человека
  • Билеты вы можете приобрести заранее самостоятельно на сайте или в кассах. Дата и время посещения Колизея согласовываются с гидом заранее.
  • После нашей исторической экспедиции я с удовольствием поделюсь явками и паролями римских заведений самого разного формата: от богемных баров с неправдоподобно низкими ценами на просекко до роскошных террас с изысканной кухней

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
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7 реальных отзывов от туристов

Е
9 янв 2020
Все понравилось, очень понятно, интересно, не нудно, где-то с юмором, Анна провела нас через какой-то вход в Колизей без очередей, в конце программы ответила на все интересующие нас вопросы, не только по программе, но и где поесть вкусно, купить то-то и то-то. Спасибо за экскурсию!
В
29 окт 2019
Очень понравилась и экскурсия, и гид Анна.
Получили много новой и интересной информации дополнительно.
Экскурсия построена очень грамотно, Анна в течение всей экскурсии задаёт загадки, которые очень оживляют экскурсию, включают фантазию и надолго запоминаются. Особенно это было важно для моей 13-летней дочери, для которой большой объём информации в течении 4-х часов в другом случае был бы утомительным.
С удовольствием прогулялись по всем уровням Колизея, по всем уголкам Форума, Палатина с его шикарными смотровыми площадками.
Узнали новые факты о жизни гладиаторов, римлян, императоров, о политике, культуре, религии этого дивного мира. Анна показывала нам на планшете разные детали и реконструкции для более полного понимания материала.
Анна предусмотрительно предлагала нам присесть в приятных местечках, если видела, что мы устали, ни на минуту не прерывая свой удивительный и увлекательный рассказ. С её подачи мы рассмотрели все уголки замечательного мира Колизея и Форума, которые в групповой экскурсии прошли бы мимо.
Мы очень благодарны Анне за прекрасные фото, за проявленную заботу, за ответы на все наши многочисленные вопросы, за интересные исторические факты и насыщенную, познавательную программу, ради которой мы, собственно, и приехали в Рим.
С
31 июля 2019
Безумно интересно, мега познавательно и увлекающе! Благодаря Анне, экскурсия в коллизей на первом месте наших впечатлений. Аня без остановки рассказывала об интереснейших фактаз истории, о которых не пишут в учебниках. Х 3 часа пролетели как 3 минуты. Очень очень рекоммендуем!
Н
24 апр 2019
Анна хорошо знает историю Рима, помогла разобраться в ней нам. Экскурсия увлекательная, время пролетело незаметно, хотелось еще слушать прекрасные рассказы Анны
Т
12 апр 2019
Были на экскурсии с ребенком 12 лет. Три часа пролетели незаметно! Анна увлекательно, динамично с прицелом на ребенка провела экскурсию. Спасибо за прекрасно проведенное время!
К
25 мар 2019
В восторге от экскурсии, от Колизея и конечно же от Ани и ее замечательного рассказа.
История Рима очень объемна и не каждый может донести ее компактно и интересно, Ане это удалось на 200%.
Вы хотите на минутку ощутить мощь ревущей арены, как во времена гладиаторов?
Или взглянуть на Колизей с места откуда на него смотрели Императоры и приближенные.
А может вы хотите пройтись по местам, где хаживали Ромул и Рэм.
Или ощутить себя одной из 6 Весталок? И понять почему все семьи древнего Рима хотели, чтобы их дочери стали Весталками.
Или вы просто хотите познакомиться с Римом вместе с замечательным гидом, девушкой влюбленной в этот город до глубины души, и наконец отличным рассказчиком Анной.
ТОГДА ЭТА ЭКСКУРСИЯ ТОЧНО ДЛЯ ВАС! СПАСИБО ЗА УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ, В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО К АНЕ НА ДРУГУЮ ЭКСКУРСИЮ=)
15 из 10 баллов!
Н
7 мар 2019
У нас была экскурсия с Анной "Колизей и Форум: античность не для галочки". Я готовилась к этой поездке и очень внимательно выбирала гида, так как я очень хотела, чтобы моя мама, дочка и свекровь влюбились в этот город так же, как и я. Все отзывы про Анну абсолютно достоверны. Мы все в полном восторге! Анна отличный, профессиональный и интересный экскурсовод. Прекрасный человек. Спасибо Анна, что помогла мне в моей миссии-влюбить в этот город моих дорогих людей. Не хватает слов, чтобы описать все впечатления об экскурсии и о самой Анне. Очень рекомендую! С Анной не возможно не влюбиться в этот город, потому что она сама в него влюблена и вдохновлена им.

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