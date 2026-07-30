Наша экспедиция начнется с неспешной прогулки по центру Древнего Рима — форуму. Эта площадь считается мировым рекордсменом по количеству исторических событий на квадратный метр. Осматривая живописные руины, вы в красках представите, как это место выглядело и чем жило пару тысячелетий назад. Я расскажу, как протекали античные будни, и вы убедитесь, что древние римляне жили почти так же, как современные (разве что без электричества и смартфона).
Панорама императорского холма Палатин
Сделав фотографии Колизея с самого оригинального ракурса, мы переберемся на Палатин. Вы узнаете, почему холм в свое время был римской Рублевкой, а затем превратился в императорскую резиденцию, на остатках которой построил дачу один из самых примечательных римских пап. Здесь мы полюбуемся остатками роскошного дворца, а затем отдадим должное чудесной панораме, открывающейся со смотровой площадки холма.
Колизей глазами инженера
На десерт мы прибережем встречу с Колизеем, символом Рима и наиболее узнаваемым памятником античности. Несмотря на всемирную известность, самый кровавый развлекательный центр в истории мирового шоу-бизнеса окутан множеством тайн, и мы попробуем их раскрыть. Кто, когда и зачем затеял этот абсурдный проект? Какие инженерные хитрости использовались при строительстве Колизея? Что происходило на арене, и кто такие гладиаторы — обреченные рабы или «cелебрити» своего времени? Вы узнаете ответы на эти и на множество других вопросов — менее очевидных, но не менее интригующих.
Римская история: узнать и вспомнить
Когда путешественники пытаются вспомнить школьный курс античной истории, в голову чаще всего приходят не связанные между собой имена и события. Чтобы освежить знания и заполнить пробелы, на прогулке мы, избегая скучных дат и фактов, побеседуем о судьбоносных перипетиях славного римского прошлого.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты: €18-24 с человека (точная стоимость зависит от типа билета: есть базовый и с подъёмом на самый верх Колизея)
Билеты вы можете приобрести заранее самостоятельно на сайте или в кассах. Дата и время посещения Колизея согласовываются с гидом заранее.
После нашей исторической экспедиции я с удовольствием поделюсь явками и паролями римских заведений самого разного формата: от богемных баров с неправдоподобно низкими ценами на просекко до роскошных террас с изысканной кухней
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1389 туристов
Мне крупно повезло: целыми днями я делаю то, что люблю, в самом подходящем для этого месте. Обожаю расследовать разные чудеса и показывать их людям, которые ценят качественные впечатления и удовольствия. читать дальшеуменьшить
Провела множество экскурсий, и, уверяю вас, мне не надоело. Рим постоянно балует меня откровениями. И я ответно влюблена в него — а все влюблённые обожают рассказывать о своём романе.
Я помогу вам сделать этот город своим: понять его нюансы и смысл, прочувствовать сложный букет его истории, обрести любимые места и совершить свои открытия.
Имею чёрный пояс по старинным библиотекам, светски интересуюсь христианством и изучаю историю искусств в магистратуре. Не люблю легенды и профанации. Чтобы рассказывать на простом русском, я много читаю на сложном итальянском.
В свободное от работы и расследований время познаю вина и по мере сил симпатизирую благородной роскоши Вечного города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
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3
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2
–
1
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Ю
Юлия
все прошло отлично экскурсия информативна и интересна
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Natalya
Анна - наш самый лучший гид. Экскурсия была очень динамичная и увлекательная, в результате мы узнали много интересных фактов о Колизее, Форуме, погуляли по холму Палатин и по Колизею, прошлись читать дальшеуменьшить
по дворцу Дамициана, а также заглянули в храмы Венеры и Ромы. Анна глубоко знает и любит историю Рима, увлекает каждого участника группы (в том числе 11-летнего мальчика) и с удовольствием отвечает на вопросы по ходу экскурсии. А организационные моменты с билетами и маршрутом продумывает до мелочей заранее, что экономит силы и время. Рекомендую! На фото стена Колизея.
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М
Михаил
Спасибо Анне за великолепную экскурсию! Она очень чуткий и внимательный экскурсовод, который может подстроить темп экскурсии и содержание даже под самых маленьких участников. Наш сын 6 лет был просто в восторге от этой достаточно длинной экскурсии. Очень рекомендую эту экскурсию, очень интересно и много великолепных видов!
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Daria
Анна! Вы - восхитительный гид! Притягательная внешность, приятный голос, обширнейшие знания, интереснейшие экскурсии!! Вы так много нам рассказали, столько всего открыли в истории Рима и его главных достопримечательностей, что мы еще месяц читать дальшеуменьшить
будем переваривать и годы обсуждать! Вы смогли всю нашу большую компанию заинтересовать новыми местами так, что мы все хотим прилететь еще раз и пойти с вами в эти места! Спасибо вам огромное! Очень рада, что нашла вас! Теперь всем вас буду советовать!
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Елена
Когда Анна говорит, что она делает то, что любит, она совершенно не лукавит! Многочасовая прогулка с ней по античному Риму пролетела как одно мгновение и доставила огромное удовольствие. Анна как читать дальшеуменьшить
никто умеет вплести историю Рима в увлекательный и абсолютно невероятный исторический контекст и рассказать ее так, что невозможно оторваться. Разрозненные факты приобретают смысл, исторические личности оживают, а Вечный Город становится близким и родным. Ее знание города и исторических, культурных и архитектурных фактов впечатляют. У нее замечательное чувство юмора и способность чувствовать группу. Огромное спасибо Анне за чудесные дни в Риме. Женя (от лица всей нашей благодарной компании)
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А
Адам
Прекрасная экскурсия, интересное историческое повествование! Рим открылся с новой стороны! 👍🏻 Спасибо!
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