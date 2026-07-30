Для истинного понимания Рима стоит посетить Колизей и Римские Форумы. Это неформальная прогулка, которая поможет раскрыть интриги и события древнего города. Представьте будни римлян, исследуйте императорский холм Палатин и взгляните на Колизей глазами инженера. Узнайте о судьбоносных моментах истории без скучных дат. Эта экскурсия - уникальная возможность отделить мифы от фактов и насладиться историей в её лучшем виде

Описание билета

Будни античного Рима

Наша экспедиция начнется с неспешной прогулки по центру Древнего Рима — форуму. Эта площадь считается мировым рекордсменом по количеству исторических событий на квадратный метр. Осматривая живописные руины, вы в красках представите, как это место выглядело и чем жило пару тысячелетий назад. Я расскажу, как протекали античные будни, и вы убедитесь, что древние римляне жили почти так же, как современные (разве что без электричества и смартфона).

Панорама императорского холма Палатин

Сделав фотографии Колизея с самого оригинального ракурса, мы переберемся на Палатин. Вы узнаете, почему холм в свое время был римской Рублевкой, а затем превратился в императорскую резиденцию, на остатках которой построил дачу один из самых примечательных римских пап. Здесь мы полюбуемся остатками роскошного дворца, а затем отдадим должное чудесной панораме, открывающейся со смотровой площадки холма.

Колизей глазами инженера

На десерт мы прибережем встречу с Колизеем, символом Рима и наиболее узнаваемым памятником античности. Несмотря на всемирную известность, самый кровавый развлекательный центр в истории мирового шоу-бизнеса окутан множеством тайн, и мы попробуем их раскрыть. Кто, когда и зачем затеял этот абсурдный проект? Какие инженерные хитрости использовались при строительстве Колизея? Что происходило на арене, и кто такие гладиаторы — обреченные рабы или «cелебрити» своего времени? Вы узнаете ответы на эти и на множество других вопросов — менее очевидных, но не менее интригующих.

Римская история: узнать и вспомнить

Когда путешественники пытаются вспомнить школьный курс античной истории, в голову чаще всего приходят не связанные между собой имена и события. Чтобы освежить знания и заполнить пробелы, на прогулке мы, избегая скучных дат и фактов, побеседуем о судьбоносных перипетиях славного римского прошлого.

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