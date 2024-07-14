Воспользуйтесь входными билетами в Галерею Барберини и Галерею Корсини.
Посмотрите на красоту обоих зданий и полюбуйтесь прекрасным искусством и архитектурой прошлого, в том числе произведениями Караваджо и Бернини. Войдите в галерею Барберини внутри Палаццо Барберини.
Посмотрите на красоту обоих зданий и полюбуйтесь прекрасным искусством и архитектурой прошлого, в том числе произведениями Караваджо и Бернини. Войдите в галерею Барберини внутри Палаццо Барберини.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание билета
Воспользуйтесь входными билетами в Галерею Барберини и Галерею Корсини. Посмотрите на красоту обоих зданий и полюбуйтесь прекрасным искусством и архитектурой прошлого, в том числе произведениями Караваджо и Бернини. Войдите в галерею Барберини внутри Палаццо Барберини. Исследуйте здание, построенное в шестнадцатом веке архитектором Карло Мадерно для Папы Урбана VIII, члена семьи Барберини, на старом месте виллы Сфорца. Исследуйте внутреннюю часть галереи и полюбуйтесь произведениями Бернини, Караваджо, Ван Дейка, Гольбейна, Беато Анджелико, Липпи, Лотто, Прети, Пуссена, Эль Греко, Рафаэлло, Тьеполо, Тинторетто, Рубенса, Мурильо, Риберы и Тициана. Воспользуйтесь входом в Галерею Корсини, часть Палаццо Корсини. Полюбуйтесь дворцом, дворцом в стиле позднего барокко в Риме, построенным для семьи Корсини между 1730 и 1740 годами. Полюбуйтесь архитектурой и дизайном, основанным на проектах Фердинандо Фуги.
ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 19:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€20.50
|Детский (0-17)
|€5.80
|Граждане ЕС с документом (18-25)
|€9.80
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галерея Корсини
- Галерея Барберини
Что включено
- Входной билет в галерею Корсини
- Входной билет в галерею Барберини
Что не входит в цену
- Экскурсия
- Аудиогид
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
14 июл 2024
Экспозиция хорошая и хорошо объяснена, но аудиогид был бы еще лучше. Персонал в кассе и продавец билетов не очень любезны и приветливы.
А
Александр
10 июл 2024
Замечательный опыт: этот Палаццо является обязательным для всех людей, интересующихся искусством!
Р
Рита
5 июл 2024
Палаццо — настоящее чудо.
Р
Рубен
5 июл 2024
Отличный музей, в целом его определенно стоит посетить, но некоторые места у нас были недоступны из-за конференции.
В
Вероника
1 июл 2024
Мне очень понравился тур
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