Воспользуйтесь входными билетами в Галерею Барберини и Галерею Корсини. Посмотрите на красоту обоих зданий и полюбуйтесь прекрасным искусством и архитектурой прошлого, в том числе произведениями Караваджо и Бернини. Войдите в галерею Барберини внутри Палаццо Барберини.

Описание билета

Воспользуйтесь входными билетами в Галерею Барберини и Галерею Корсини. Посмотрите на красоту обоих зданий и полюбуйтесь прекрасным искусством и архитектурой прошлого, в том числе произведениями Караваджо и Бернини. Войдите в галерею Барберини внутри Палаццо Барберини. Исследуйте здание, построенное в шестнадцатом веке архитектором Карло Мадерно для Папы Урбана VIII, члена семьи Барберини, на старом месте виллы Сфорца. Исследуйте внутреннюю часть галереи и полюбуйтесь произведениями Бернини, Караваджо, Ван Дейка, Гольбейна, Беато Анджелико, Липпи, Лотто, Прети, Пуссена, Эль Греко, Рафаэлло, Тьеполо, Тинторетто, Рубенса, Мурильо, Риберы и Тициана. Воспользуйтесь входом в Галерею Корсини, часть Палаццо Корсини. Полюбуйтесь дворцом, дворцом в стиле позднего барокко в Риме, построенным для семьи Корсини между 1730 и 1740 годами. Полюбуйтесь архитектурой и дизайном, основанным на проектах Фердинандо Фуги.