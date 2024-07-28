Познакомьтесь с гением Леонардо да Винчи с помощью входного билета на специальную выставку во дворце Канчеллерия, посвященную его исследованиям в инженерной сфере.
Пройдите по 4 отделам и осмотрите полноразмерные репродукции и единственные в мире голограммы работ художника, изобретателя и человека эпохи Возрождения.
Пройдите по 4 отделам и осмотрите полноразмерные репродукции и единственные в мире голограммы работ художника, изобретателя и человека эпохи Возрождения.
Ближайшие даты:21
дек
Время начала: 09:30
Описание билета
Откройте для себя гения Леонардо да Винчи
Приглашаем вас на уникальную выставку, посвященную выдающемуся художнику и изобретателю Леонардо да Винчи. Эта выставка проходит во дворце Канчеллерия и предоставляет возможность глубже узнать о его инженерных исследованиях.
Что вас ждет на выставке?
- Посещение четырех тематических отделов, где вы сможете увидеть полноразмерные репродукции работ да Винчи.
- Уникальные голограммы, которые позволят вам взглянуть на творчество мастера с новой стороны.
- Интерактивные механизмы, которые можно потрогать и протестировать, а также возможность построить свою версию моста, изобретенного да Винчи.
- Исследования элементов: воды, воздуха, огня и земли, которые помогут вам лучше понять интеллект великого ученого.
- Обзор его изобретений в науке, авиации и военном деле.
Важная информация о дворце Канчеллерия
Дворец Канчеллерия, принадлежащий Ватикану, представляет собой архитектурную жемчужину. На верхних этажах находится Священная римская рота, где церковь проводит бракоразводные процессы. Не упустите возможность увидеть гробницу архитектора Авла Гирция, датируемую 43 годом до н. э., расположенную в естественном водоеме.
Не упустите шанс погрузиться в мир Леонардо да Винчи и открыть для себя его гениальные идеи и изобретения!
ежедневно 09:30 - 19:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-64)
|€9
|Детский (13-17)
|€7
|Детский (5-12)
|€6
|Детский (0-4)
|€0
|Пенсионный (65-99)
|€7
|Ученический, с документом (0-99)
|€7
Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость входа на выставку
- Устройство
Что не входит в цену
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Площадь Piazza della Cancelleria 1
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно 09:30 - 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наташа
28 июл 2024
Музей хороший. Я думаю, что детям хотелось бы больше интерактивных занятий. мне понравилось
М
Максим
7 июл 2024
Это действительно классная выставка, позволяющая узнать о гении и видении Леонардо да Винчи за пределами его времени, с моделями нескольких его работ, а также с некоторыми интерактивными предметами.
С
Станислав
5 июл 2024
Очень увлекательный музей, изюминкой которого являются механические экспонаты, с которыми можно взаимодействовать. К сожалению, некоторые из них уже непригодны для использования. Музей, которому нужно немного больше внимания, чтобы все увидеть. Однако я рекомендую этот вид для всех возрастов. Я уже видел ее однажды и вернулся через несколько лет, с удовольствием увидел, что они также установили новые работы.
R
Roberta
1 июл 2024
Интерактивная, интересная и веселая выставка для взрослых и детей! Очень дружелюбный и услужливый персонал на стойке регистрации. Аудиогид рекомендуется!
У
Ульяна
25 июн 2024
Приятное путешествие в сознание одного из самых интригующих персонажей в истории. Сочетание интерактивных элементов и очень полных и понятных пояснительных надписей.
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