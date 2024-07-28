Познакомьтесь с гением Леонардо да Винчи с помощью входного билета на специальную выставку во дворце Канчеллерия, посвященную его исследованиям в инженерной сфере. Пройдите по 4 отделам и осмотрите полноразмерные репродукции и единственные в мире голограммы работ художника, изобретателя и человека эпохи Возрождения.

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Описание билета

Откройте для себя гения Леонардо да Винчи

Приглашаем вас на уникальную выставку, посвященную выдающемуся художнику и изобретателю Леонардо да Винчи. Эта выставка проходит во дворце Канчеллерия и предоставляет возможность глубже узнать о его инженерных исследованиях.

Что вас ждет на выставке?

Посещение четырех тематических отделов, где вы сможете увидеть полноразмерные репродукции работ да Винчи.

Уникальные голограммы, которые позволят вам взглянуть на творчество мастера с новой стороны.

Интерактивные механизмы, которые можно потрогать и протестировать, а также возможность построить свою версию моста, изобретенного да Винчи.

Исследования элементов: воды, воздуха, огня и земли, которые помогут вам лучше понять интеллект великого ученого.

Обзор его изобретений в науке, авиации и военном деле.

Важная информация о дворце Канчеллерия

Дворец Канчеллерия, принадлежащий Ватикану, представляет собой архитектурную жемчужину. На верхних этажах находится Священная римская рота, где церковь проводит бракоразводные процессы. Не упустите возможность увидеть гробницу архитектора Авла Гирция, датируемую 43 годом до н. э., расположенную в естественном водоеме.

Не упустите шанс погрузиться в мир Леонардо да Винчи и открыть для себя его гениальные идеи и изобретения!