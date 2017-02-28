Вы научитесь разбираться в итальянских винах, колбасах и сырах и сможете все это продегустировать. В результате вы уже никогда не потеряетесь в дебрях итальянских гастрономических прилавков!
Описание экскурсии
Программа
- Мы встретимся на знаменитой площади цветов, где каждое утро можно насладиться разнообразием сезонных овощей и фруктов и погрузиться в шумный мир типично итальянского рынка.
- Заглянем в одну из старейших пекарен города и увидим, как раскатывают типично римскую тончайщую пиццу, потом переместимся в «салюмерию» — колбасный магазин, который славится неизменным качеством Римских и Тосканских деликатесов.
- Оттуда мы направимся в кондитерскую, где сможем выбрать тирамису по вашему вкусу
- И завершим нашу прогулку чашечкой крепчайшего эспрессо в одной из знаменитых Римских кофеен.
Первая дегустация
- 6 видов колбасных изделий, включающих сыровяленную ветчину (прошутто), мортаделлу и прочие деликатесы из разных регионов Италии.
- Бокал домашнего красного вина, которое производит сам владелец магазина.
- И, разумеется, секреты изготовления, традиции и этикет употребления подобных мясных продуктов.
Вторая дегустация
- Знаменитая Римская пицца на развес, мы попробуем 3 вида пиццы и узнаем чем она отличается от собратьев из других регионов
Третья дегустация
- Чашечка отличного эспрессо.
- Мы поговорим о кофемашинах, капуччино и о том, где купить отличный кофе.
Организационные детали
Дегустация колбас, пиццы, тирамису и кофе включена в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 2848 туристов
Я родилась в Москве, а с 2003 года живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю делиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными для путешественников мелочами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выражаем огромную благодарность Анастасии за роскошное гастрономическое приключение, которое она для нас организовала. Мы познакомились со множеством "нетуристических" вещей, которые так приятно узнавать, окунулись в историю и современную жизнь Рима,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Эно-гастрономическая прогулка по центру города»
Билеты
Ватикан - центр религии, истории и искусства
Начните своё путешествие по Ватикану с индивидуальной экскурсии. Узнайте о его истории, символике и искусстве. Подходит для всех возрастов, включая детей
Начало: Возле входа в Музеи Ватикана
Завтра в 08:00
10 июн в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из центра Рима в порт Чивитавеккья
Комфортабельный трансфер из центра Рима в порт Чивитавеккья с русскоязычным водителем. Забудьте о хлопотах и наслаждайтесь поездкой
Начало: В центре Рима
Сегодня в 15:00
11 июн в 05:00
€247 за всё до 3 чел.
-
15%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Насладитесь атмосферой Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты
Начало: На Piazza Venezia
10 июн в 06:30
11 июн в 06:00
€162
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На берегах Тибра - Трастевере, Гетто и центр Рима
Cамые аутентичные районы Рима на одной прогулке
11 июн в 08:00
16 июн в 08:00
€290 за всё до 5 чел.
от €220 за экскурсию