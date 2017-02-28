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Эно-гастрономическая прогулка по центру города

Все традиционные дегустации в одной прогулке
Вы научитесь разбираться в итальянских винах, колбасах и сырах и сможете все это продегустировать. В результате вы уже никогда не потеряетесь в дебрях итальянских гастрономических прилавков!
5
1 отзыв
Эно-гастрономическая прогулка по центру города
Эно-гастрономическая прогулка по центру города
Эно-гастрономическая прогулка по центру города

Описание экскурсии

Программа

  • Мы встретимся на знаменитой площади цветов, где каждое утро можно насладиться разнообразием сезонных овощей и фруктов и погрузиться в шумный мир типично итальянского рынка.
  • Заглянем в одну из старейших пекарен города и увидим, как раскатывают типично римскую тончайщую пиццу, потом переместимся в «салюмерию» — колбасный магазин, который славится неизменным качеством Римских и Тосканских деликатесов.
  • Оттуда мы направимся в кондитерскую, где сможем выбрать тирамису по вашему вкусу
  • И завершим нашу прогулку чашечкой крепчайшего эспрессо в одной из знаменитых Римских кофеен.

Первая дегустация

  • 6 видов колбасных изделий, включающих сыровяленную ветчину (прошутто), мортаделлу и прочие деликатесы из разных регионов Италии.
  • Бокал домашнего красного вина, которое производит сам владелец магазина.
  • И, разумеется, секреты изготовления, традиции и этикет употребления подобных мясных продуктов.

Вторая дегустация

  • Знаменитая Римская пицца на развес, мы попробуем 3 вида пиццы и узнаем чем она отличается от собратьев из других регионов

Третья дегустация

  • Чашечка отличного эспрессо.
  • Мы поговорим о кофемашинах, капуччино и о том, где купить отличный кофе.

Организационные детали

Дегустация колбас, пиццы, тирамису и кофе включена в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 2848 туристов
Я родилась в Москве, а с 2003 года живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю делиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными для путешественников мелочами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вита
Выражаем огромную благодарность Анастасии за роскошное гастрономическое приключение, которое она для нас организовала. Мы познакомились со множеством "нетуристических" вещей, которые так приятно узнавать, окунулись в историю и современную жизнь Рима,
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и конечно же попробовали настоящие высококачественные итальянские продукты. Прогулка прошла легко и непринужденно, Настя рассказывает так, что готовы слушать ее часами, подруга даже записала прекрасную дегустацию в энотеке, дабы сохранить в памяти все испробованные нами чудесные вещи, а также попытаться что-то подобное соорудить дома.

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