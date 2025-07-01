Погрузитесь в атмосферу Тосканы за один день — посетите Пизу с её знаменитой башней и величественную Флоренцию эпохи Возрождения.
Комфортный автобус, гид и свободное время для прогулок и впечатлений сделают эту экскурсию незабываемой.
Описание экскурсииПутешествие по Тоскане Отправьтесь в комфортабельной поездке на автобусе из Рима и познакомьтесь с удивительной культурой и историей Тосканы. Послушайте увлекательный рассказ гида о регионе, который сыграл ключевую роль в формировании итальянского языка. Пиза — город чудес Первая остановка — Пиза, где на площади Чудес вы увидите впечатляющий романский собор и, конечно, знаменитую Пизанскую башню. Не упустите возможность сделать классическое фото, «держась» за башню. Затем будет свободное время для прогулок и самостоятельного изучения города. Флоренция — сердце Возрождения Затем поездка продолжится во Флоренцию, где вас ждёт панорамная экскурсия с гидом по главными достопримечательностям — площади Дуомо, Новому рынку, мосту Веккьо и другим. После экскурсии у вас будет время для прогулок и дегустаций тосканских деликатесов. Важная информация:
- Экскурсия проходит между городами на автобусе, поэтому вы проведете в автобусе несколько часов. Дорога из Рима в Пизу занимает 4 часа, и столько же обратно из Флоренции в Рим.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, людей с проблемами спины.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пиза
- Площадь Чудес
- Романский собор (Пиза)
- Пизанская башня
- Флоренция
- Площадь Дуомо (Флоренция)
- Новый рынок (Флоренция)
- Мост Веккьо
Что включено
- Трансфер туда и обратно из Рима
- Сопровождение гида в городах
- Живой двухязычный комментарий в автобусе (английский и испанский)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер от и до отеля
- Еда и напитки
- Экскурсии с гидом в Пизе и Флоренции
- Железнодорожный билет в Пизе (5 €)
Место начала и завершения?
Piazzale della Stazione Tiburtina, 00162 Roma RM, Italy
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит между городами на автобусе, поэтому вы проведете в автобусе несколько часов. Дорога из Рима в Пизу занимает 4 часа, и столько же обратно из Флоренции в Рим
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, людей с проблемами спины
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
1 июл 2025
Сара — отличный гид! Она отлично знала материал и обладала приятной харизмой. Особенно впечатлила её пунктуальность!
А
Анна
20 мая 2025
Мэри Джо была замечательным гидом — информативной, весёлой и дружелюбной. Водитель Джузеппе сделал поездку максимально комфортной. Особенно понравилась Площадь Кафедрали в Пизе — все главные достопримечательности рядом, это очень удобно. А Флоренция впечатляет — каждый шаг открывал новые захватывающие виды
Л
Лев
10 июн 2024
Поездка была просто потрясающей, особенно благодаря нашему гиду Аарону и водителю Мирко.
