1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
€120 за человека
Индивидуальная
3 часа
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€178 за человека
Индивидуальная
5 часов
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€258 за человека
Индивидуальная
5 часов
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.30 кроме понедельника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€438 за человека
Индивидуальная
1 час
Рим: частный трансфер между городом и аэропортом
Начало: Pick-up
Расписание: Каждый день с 06:00 до 20:30.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€92 за человека
Индивидуальная
2 часа
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: каждый день в 10:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€222 за человека
Индивидуальная
6 часов
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 08:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за человека
Индивидуальная
10 часов
Сиена и Орвието из Рима: 10-часовая частная экскурсия с обедом
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€412 за человека
Индивидуальная
5 часов
Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - погружение в историю и красоту
Познайте величие и красоту двух знаменитых вилл Тиволи, ставших жемчужинами итальянского искусства и архитектуры
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: В любой день с 9:00, в понедельник с 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за человека
Индивидуальная
6 часов
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 марта 2024Доброго дня! 25 марта 2024 года ездил в однодневный тур из Рима в Помпеи и Неаполь. Необходимо отдать должное организаторам
- ННадежда20 июля 2023Автомобильная прогулка в виллу д’ЭстеСпасибо за экскурсию, было очень интересно! Без Вас я бы много деталей пропустила! Я очень довольна и в следующий раз мы обязательно еще посетим какое--нибудь красивое место. Всем рекомендую Ольгу, а также виллу д'Эсте, незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «По Италии»
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- Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "По Италии" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 92 до 438. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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