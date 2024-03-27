По Италии – экскурсии в Риме

Найдено 13 экскурсий в категории «По Италии» в Риме на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
120 за человека
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
178 за человека
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
258 за человека
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.30 кроме понедельника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300 за всё до 5 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
438 за человека
Рим: частный трансфер между городом и аэропортом
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Рим: частный трансфер между городом и аэропортом
Начало: Pick-up
Расписание: Каждый день с 06:00 до 20:30.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
92 за человека
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: каждый день в 10:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
222 за человека
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 08:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
280 за человека
Сиена и Орвието из Рима: 10-часовая частная экскурсия с обедом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Сиена и Орвието из Рима: 10-часовая частная экскурсия с обедом
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
412 за человека
Шедевральный Тиволи: вилла кардинала д’Эсте и вилла императора Адриана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - погружение в историю и красоту
Познайте величие и красоту двух знаменитых вилл Тиволи, ставших жемчужинами итальянского искусства и архитектуры
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: В любой день с 9:00, в понедельник с 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
375 за всё до 4 чел.
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 5 чел.
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160 за человека
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
    Доброго дня! 25 марта 2024 года ездил в однодневный тур из Рима в Помпеи и Неаполь. Необходимо отдать должное организаторам
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    тура, сопровождающей, экскурсоводу и всей группе. Так как данный тур был с длительным переездом к месту экскурсии, то необходимо было выдерживать временной график. И, все справились. К началу поездки все собрались вовремя и автобус приехал без опозданий. Так же в течение всей экскурсии никто не опаздывал. Сама экскурсия была ознакомительной и следовательно ограниченной по времени. Это нормальная практика для таких путешествий. Да, хотелось бы побольше походить по Помпеи и Неаполю, но для ограниченного времени, я так считаю, нам дали максимум интересной информации про эти города - спасибо экскурсоводу. Свободного времени тоже было вполне достаточно для покупки сувениров, покушать и самостоятельно прогуляться. Давно не встречал таких хорошо организованных туров. Огромное спасибо всем за хорошо и познавательно проведенное время!!!

  • Н
    Надежда
    20 июля 2023
    Автомобильная прогулка в виллу д’Эсте
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно! Без Вас я бы много деталей пропустила! Я очень довольна и в следующий раз мы обязательно еще посетим какое--нибудь красивое место. Всем рекомендую Ольгу, а также виллу д'Эсте, незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «По Италии»

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  1. Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
  2. Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
  3. Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
  4. Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
  5. Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "По Италии" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 92 до 438. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по италии, 8 ⭐ отзывов, цены от €92. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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