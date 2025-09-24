Вместе со мной вы отправитесь из Рима к настоящей жемчужине эпохи Возрождения — вилле Д'Эсте. Находится она в древнем городке Тиволи, который был популярен среди аристократов и даже императоров.
На территории
Описание экскурсииЧудо эпохи Возрождения Вилла кардинала Д’Эсте — жемчужина эпохи Возрождения. Великолепный сад с фонтанами, их около 500, послуживший прообразом Версаля и Петергофа, вызывал восхищение современиков и вдохновлял музыкантов, поэтов и художников. Прошло почти пять столетий, а журчание ее вод продолжает очаровывать и привлекать сотни тысяч туристов из всех уголков мира, вызывая удивление гармонией природы и архитектурного оформления. Также мы отправимся на панорамную площадку с видом на самый высокий в регионе Лацио водопад.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вилла кардинала Д’Эсте
- Водопады на реке Аньене
- Панорамная площадка
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты на виллу
Место начала и завершения?
Площадь Республики, у отеля Palazzo delle Najadi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рима
