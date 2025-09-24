Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вместе со мной вы отправитесь из Рима к настоящей жемчужине эпохи Возрождения — вилле Д'Эсте. Находится она в древнем городке Тиволи, который был популярен среди аристократов и даже императоров.

Описание экскурсии Чудо эпохи Возрождения Вилла кардинала Д’Эсте — жемчужина эпохи Возрождения. Великолепный сад с фонтанами, их около 500, послуживший прообразом Версаля и Петергофа, вызывал восхищение современиков и вдохновлял музыкантов, поэтов и художников. Прошло почти пять столетий, а журчание ее вод продолжает очаровывать и привлекать сотни тысяч туристов из всех уголков мира, вызывая удивление гармонией природы и архитектурного оформления. Также мы отправимся на панорамную площадку с видом на самый высокий в регионе Лацио водопад.

