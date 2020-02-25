52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Автопрогулка по семи холмам Рима
Все самые романтические виды с обзорных площадок Вечного города за три часа весело и с комфортом
Рим очень красив при вечернем освещении, но днем, в искрящихся солнечных лучах, Вечный город — великолепен! Я предлагаю вам убедиться в этом, проехав на машине по семи холмам, на которых раскинулась столица. За три часа вы успеете увидеть больше, чем за три дня. Моя экскурсия — для романтичных, любознательных путешественников, готовых “объять необъятное” и впитать как можно больше интересного и увлекательного.