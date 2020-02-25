52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана

Автомобильная экскурсия в «cамый красивый парк Европы»

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
Пригород Рима очень богат на виллы и дворцы.

Многие знаменитые римские императоры и деятели эпохи Возрождения искали возможность найти уединение вне могучих стен Вечного Города и выбирали для этого территорию современного Тиволи.

Благодаря этому у нас есть замечательная возможность посетить два великолепных архитектурных шедевра — древнеримского и средневекового: Виллу Императора Адриана и виллу кардинала д’Эсте.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии52 отзыва
4.94
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана

Программа

  • Наше путешествие начнется на вилле кардинала д’Эсте — это поразительный по красоте ландшафтный комплекс, состоящий из дворца, очаровательного итальянского сада, более пяти сотен фонтанов, огромного числа водоемов, бассейнов, каскадов и гротов. Эта жемчужина садово-паркового искусства является прообразом Версальского королевского парка и фонтанов Петергофа. В 2007 году вилла заслуженно получил премию «Самый красивый парк Европы».
  • Далее побываем на Вилле Императора Адриана — этот дворцовый комплекс являлся его загородной резиденцией. В ней слились воедино все мысли, желания и амбиции Императора, который хотел воссоздать впечатления от своих многочисленных путешествий и лично участвовал в планировании своей виллы. Мы увидим храмы, театры, библиотеки, великолепные залы и колоннады, бани, казематы для преторианцев-телохранителей императора, кварталы для придворных и все это в обрамлении роскошного александрийского сада. Во время прогулки вы не только насладитесь сокровищницей образцов древнеримского зодчества, но и узнаете богатую на события историю жизни Адриана, тесно связанную с историей Древнего Рима.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер Рим — Тиволи — Рим.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на виллы.
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Увлекаюсь литературой и обожаю историю Древнего Рима. Италия для меня - это прежде всего колыбель современной цивилизации, в бурной истории которой можно найти много отголосков событий, происходящих в наши дни. Продолжаю много путешествовать по разным городам мира, но давно окончательно осознал, что все-таки именно Рим – самый интересный и уникальный город. C 2009 года наслаждаюсь возможностью жить и работать в Вечном Городе. Мои экскурсии – это взгляд на современность через призму прошлого.
Напишите мне

52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Мы ездили с Сергеем в Тиволи. Экскурсия понравилась очень. Вся информация была изложена доступным языком, интересно , с нами была дочка 12 лет , она слушала очень внимательно и после экскурсии сказала ,нам бы такого учителя по истории . Огромное спасибо Сергею . Я экскурсию рекомендовала бы всем .
18 февраля 2020
К своему стыду скажу что мы не готовились как то предварительно и почти все увиденное и услышанное на вилле Андриана было удивительно и вновь. Сергей хорошо знает материал и умеет доступно его подать. До этого мы были на экскурсии в Ватикане, в Колизее и на Римском Форуме а также обзорной по Риму. Считаю что посещение виллы Адриана не мене познавательно чем Колизей и Римский Форум. По мимо прочего порадовало отсутствие диких толп народа.
12 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Ездили трое взрослых с двухлетним малышом.
Сергей нас забрал на машине, все показал, рассказал и привёз обратно. Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Очень интересный рассказ, информация структурирована, последовательна, логична.
27 января 2020
И Сергея, как гида, и его экскурсию настоятельно рекомендуем. Спокойный водитель, компетентный гид и приятный человек. Все очень по делу и в комфортном режиме. Информации и времени не жалеет, но очень деликатен, не грузит лишним. Спросите что-то дополнительно-Вам ответят, своими темами владеет глубоко и подаёт их живо. Остались очень довольны проведённым временем.
23 января 2020
В целом понравилась экскурсия, содержательная, познавательная, в меру структурированная. Приятный гид. Никакой лишней информации, все по делу и по месту.
Сергей
2 января 2020
Красивые места. Сергей рассказал много интересных исторических фактов. Рассказ оживил руины виллы Адриана и подчеркнул великолепие виллы кардинала дЭсте. Рекомендую любителям красоты и истории.
Дмитрий
18 сентября 2019
Спасибо Cергею за прекрасный день, проведенный в Тиволи на вилле д'Эсте и вилле Адриана - места исключительные и достойны посещения с гидом, поскольку без эрудированного рассказчика многие детали пройдут мимо вас незамеченными.
Особое спасибо Сергею за рекомендацию ресторана в Тиволи - между посещениями двух вилл мы насладились прекрасным обедом.
13 сентября 2019
Наш экскурсовод Сергей организовал и провёл содержательную и интересную экскурсию.Мы узнали много нового как из истории Древнего Рима, так и из истории средних веков.
Сергей коммуникабельный, приятный в общении человек. Мы очень хорошо провели время. В конце экскурсии он нам показал хороший итальянский ресторанчик.
11 сентября 2019
Экскурсия просто незабываемая! Красота природы, внутреннее убранство виллы д'Эсте и,конечно же гид!
Сергей не только шикарно владеет материалом,но и умеет его прервать. Всегда в форме диалога. Очень познавательная,легкая, замечательная экскурсия. Спасибо, Сергей!
10 августа 2019
Отличная экскурсия. Получили огромное удовольствие от общения с гидом. Спасибо
Ещё 42 отзыва

Сергей проводит ещё 4 экскурсии

Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский ФорумВеличие Римской цивилизации: Колизей и Римский ФорумВеличие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
170 за экскурсию
2.5 часа
82 отзыва
Историческая прогулка по главным местам Античного Рима
История Римской империи, которую мы изучали в школе, обычно состояла из скудного описания общего хода исторических событий. Поэтому современным людям сложно представить жизнь и образ мыслей людей Античной эпохи. А без этого невозможно увидеть Римскую цивилизацию как грандиозное историческое явление, которому не было равных по масштабам и влиянию. Заглянуть в это и есть задача экскурсии.
Древняя Остия — «вторые Помпеи»Древняя Остия — «вторые Помпеи»Древняя Остия — «вторые Помпеи»
190 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Автомобильная экскурсия в уникальный античный город в пригороде Рима
В нескольких километрах от Рима есть знаменитый античный город Остия, который по своей исторической значимости и сохранности ничем не уступает Помпеям и Геркулануму! Сегодня это — самый значительный археологический комплекс в римских окрестностях, и я предлагаю вам его посетить.
Чивита ди Баньореджо — покинутый городЧивита ди Баньореджо — покинутый городЧивита ди Баньореджо — покинутый город
287 за экскурсию
6 часов
12 отзывов
Поездка в средневековый город без горожан
Приглашаю вас совершить автомобильное путешествие в удивительный город без горожан, полностью сохранивший свой средневековый облик до наших дней. Экскурсия позволит вам сполна ощутить уникальную ауру "мертвого" места, насладиться умопомрачительными пейзажами и узнать много необычного о быте и нравах горожан того времени!
Античность и средневековье в городе ПалестринаАнтичность и средневековье в городе ПалестринаАнтичность и средневековье в городе Палестрина
195 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Наследие Барберини и Микеланджело в самом необычном городе региона Лацио
Лацио — один из самых удивительных и многоликих регионов Италии, полный сюрпризов и интересных мест. Для всех ценителей истории и особенного времяпрепровождения приглашаю совершить автомобильную прогулку в старинный город Палестрина!

Экскурсии по Риму на автомобиле

По Риму с ветеркомПо Риму с ветеркомПо Риму с ветерком
195 за экскурсию
3 часа
243 отзыва
Незабываемая авто-прогулка в дружественной атмосфере по самым захватывающим уголкам города
Я предлагаю вам составить мне компанию в моем современном «дилижансе» и увидеть если не весь Рим, то уж точно самые захватывающие его уголки. Мы будем колесить по древнему городу и сумеем увидеть за 3 часа столько, сколько не обойти за 3 дня. А главное, ощутить всю прелесть Вечного Города в динамике, вдыхая ароматный воздух из открытых окон мчащегося автомобиля по мостовым Рима!
Душевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельню
160 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино. Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб. А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.
Трансфер «Аэропорт — Рим»Трансфер «Аэропорт — Рим»Трансфер «Аэропорт — Рим»
60 за трансфер
1 час
35 отзывов
Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис
Моя задача в том, чтобы вы почувствовали себя в Риме, как дома. Я организую для вас трансфер в любую точку столицы на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем, который встретит вас в аэропорту с табличкой с вашим именем и, можете быть уверены, дождется вас вне зависимости от задержек рейса и времени его прилета. Кроме того, я дам вам полезную информацию до прилета и во время вашего путешествия по Риму и Италии — это полезная опция «Звонок другу», говорящему на вашем языке.
Автопрогулка по семи холмам РимаАвтопрогулка по семи холмам РимаАвтопрогулка по семи холмам Рима
195 за экскурсию
3 часа
45 отзывов
Все самые романтические виды с обзорных площадок Вечного города за три часа весело и с комфортом
Рим очень красив при вечернем освещении, но днем, в искрящихся солнечных лучах, Вечный город — великолепен! Я предлагаю вам убедиться в этом, проехав на машине по семи холмам, на которых раскинулась столица. За три часа вы успеете увидеть больше, чем за три дня. Моя экскурсия — для романтичных, любознательных путешественников, готовых “объять необъятное” и впитать как можно больше интересного и увлекательного.
Путешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царство
250 за экскурсию
4.5 часов
58 отзывов
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Вы посетите прекрасный пригород Рима с живописными панорамами, уютными средневековыми городками, традиционными яствами, земляничными ликерами и добродушными жителями. Эта экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в уют и расслабленность настоящей Италии. Приготовьтесь оценить настоящую Романскую кухню, которой славится наш край и которую так сложно отыскать на проторенных туристических тропах. Это неспешная поездка для души и тела!
Классический Рим на автомобилеКлассический Рим на автомобилеКлассический Рим на автомобиле
От 115 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Все «визитные карточки» итальянской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите важнейшие достопримечательности Рима: Колизей, Пантеон, фонтан Треви, дворцы Императоров, Капитолийский холм и площадь Венеции. Услышите самые интересные исторические факты, легенды и предания. А главное — ощутите себя частью Вечного города и полюбите его навсегда!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы