52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Трансфер «Аэропорт — Рим»

Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис

Моя задача в том, чтобы вы почувствовали себя в Риме, как дома. Я организую для вас трансфер в любую точку столицы на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем, который встретит вас в аэропорту с табличкой с вашим именем и, можете быть уверены, дождется вас вне зависимости от задержек рейса и времени его прилета. Кроме того, я дам вам полезную информацию до прилета и во время вашего путешествия по Риму и Италии — это полезная опция «Звонок другу», говорящему на вашем языке.