Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского

Посетить 2 древних города в окрестностях Рима, где зарождалась история империи
Это путешествие длиною в 1 день запомнится на всю жизнь. Мы посетим 2 уникальных города — каждый со своей историей и традициями. Вы прикоснётесь к миру кардинала Ипполита II и увидите парк с 500 фонтанами. Посетите действующую резиденцию папы Римского. Почувствуете колорит итальянской провинции и попробуете её на вкус.
5
2 отзыва
Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Тиволи и вилла д`Эсте с дворцом и парком:

  • Вы познакомитесь с городом Тиволи, основанным намного раньше Рима — в 13 веке до нашей эры
  • На вилле д’Эсте посетите залы Геракла, Благородства, Венеры, Ноя, Моисея и другие. Рассмотрите росписи 16–17 веков, лепной декор, кессонные потолки, гербы и орнаменты
  • В парке 16 века поразитесь водопадам, каналам и фонтанам (их более 500!), над которыми трудились опытные гидротехники 16 века, в том числе инженер Томмазо Кируки
  • Изучите фонтан Венеры 16 века — единственный сохранившийся в оригинале дворцовый фонтан
  • Услышите рассказы гида об истории создания дворцово-паркового ансамбля

Кастель-Гандольфо, озеро Альбано и сады виллы Барберини:

  • Вы увидите сапфировые воды вулканического озера Альбано
  • Посетите летнюю резиденцию Папы Римского, построенную в 17 веке на месте бывшего замка рода Гандольфи
  • Прогуляетесь по садам виллы Барберини — Папской летней резиденции. Взглянете на аллеи Нимф и Роз, сады Мадонны, Магнолий и трёх ярусов

Дегустация продуктов и вин

Попробуете биологически чистые местные продукты — сыры, десерты, деликатесы из трюфеля — и, конечно, эксклюзивные вина района Лацио.

Тайминг маршрута

07:30 — сбор и отправление
09:00–11:00 — прогулка по вилле д’Эсте
11:00–11:40 — прогулка по Тиволи, свободное время для фото
11:40–13:00 — переезд в Кастель-Гандольфо
13:00–14:00 — обед
14:15–15:45 — автобусная экскурсия по садам Барберини с аудиогидом на русском языке
15:45–17:30 — посещение резиденции Папы Римского и свободное время для фото
17:30 — отправление в Рим

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, входные билеты на виллу д’Эсте и в сады Барберини, трансфер на минивэне Mercedes-Benz Vito
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно по желанию оплачиваются:

  • Билеты в резиденцию Папы Римского — €12 за взрослого, €5 за ребёнка
  • Дегустация продуктов и вин — от €20 до €40 за человека
  • Обед

в среду и воскресенье в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€140
Дети до 18 лет€120
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazzale Ostiense
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Диана
7 сен 2024
Это была впечатляющая поездка, спасибо большое организаторам за экскурсию. Обязательно кто будет в Риме съездите на виллы 🔥🙏❤️ посмотрите какая там природа, а воздух 😍
Это была впечатляющая поездка, спасибо большое организаторам за экскурсию. Обязательно кто будет в Риме съездите наЭто была впечатляющая поездка, спасибо большое организаторам за экскурсию. Обязательно кто будет в Риме съездите наЭто была впечатляющая поездка, спасибо большое организаторам за экскурсию. Обязательно кто будет в Риме съездите наЭто была впечатляющая поездка, спасибо большое организаторам за экскурсию. Обязательно кто будет в Риме съездите наЭто была впечатляющая поездка, спасибо большое организаторам за экскурсию. Обязательно кто будет в Риме съездите наЭто была впечатляющая поездка, спасибо большое организаторам за экскурсию. Обязательно кто будет в Риме съездите на
Галина
19 авг 2024
Мы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели на экскурсии целый день, очень понравился гид, столько тонкостей исторических и интересных фактов сегодняшних дней))
Эти
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городки - сочетание архитектуры и природы, мы такое очень любим, именно поэтому было мечтой съездить на такую экскурсию. Отдельно нас впечатлил обед и дегустации))) мы заезжали в городок Аричча, так вкусно в Италии мы еще не ели, спасибо организаторам, удивили, накормили! На обратном пути даже можно было искупаться в озере Альбано!
Вообщем, осталось очень много красивых фото и впечатлений, спасибо за экскурсию!

Мы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели наМы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели наМы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели наМы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели наМы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели наМы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели наМы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели наМы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели наМы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели на

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