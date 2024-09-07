Это путешествие длиною в 1 день запомнится на всю жизнь. Мы посетим 2 уникальных города — каждый со своей историей и традициями. Вы прикоснётесь к миру кардинала Ипполита II и увидите парк с 500 фонтанами. Посетите действующую резиденцию папы Римского. Почувствуете колорит итальянской провинции и попробуете её на вкус.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Тиволи и вилла д`Эсте с дворцом и парком:
- Вы познакомитесь с городом Тиволи, основанным намного раньше Рима — в 13 веке до нашей эры
- На вилле д’Эсте посетите залы Геракла, Благородства, Венеры, Ноя, Моисея и другие. Рассмотрите росписи 16–17 веков, лепной декор, кессонные потолки, гербы и орнаменты
- В парке 16 века поразитесь водопадам, каналам и фонтанам (их более 500!), над которыми трудились опытные гидротехники 16 века, в том числе инженер Томмазо Кируки
- Изучите фонтан Венеры 16 века — единственный сохранившийся в оригинале дворцовый фонтан
- Услышите рассказы гида об истории создания дворцово-паркового ансамбля
Кастель-Гандольфо, озеро Альбано и сады виллы Барберини:
- Вы увидите сапфировые воды вулканического озера Альбано
- Посетите летнюю резиденцию Папы Римского, построенную в 17 веке на месте бывшего замка рода Гандольфи
- Прогуляетесь по садам виллы Барберини — Папской летней резиденции. Взглянете на аллеи Нимф и Роз, сады Мадонны, Магнолий и трёх ярусов
Дегустация продуктов и вин
Попробуете биологически чистые местные продукты — сыры, десерты, деликатесы из трюфеля — и, конечно, эксклюзивные вина района Лацио.
Тайминг маршрута
07:30 — сбор и отправление
09:00–11:00 — прогулка по вилле д’Эсте
11:00–11:40 — прогулка по Тиволи, свободное время для фото
11:40–13:00 — переезд в Кастель-Гандольфо
13:00–14:00 — обед
14:15–15:45 — автобусная экскурсия по садам Барберини с аудиогидом на русском языке
15:45–17:30 — посещение резиденции Папы Римского и свободное время для фото
17:30 — отправление в Рим
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, входные билеты на виллу д’Эсте и в сады Барберини, трансфер на минивэне Mercedes-Benz Vito
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно по желанию оплачиваются:
- Билеты в резиденцию Папы Римского — €12 за взрослого, €5 за ребёнка
- Дегустация продуктов и вин — от €20 до €40 за человека
- Обед
в среду и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€140
|Дети до 18 лет
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazzale Ostiense
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Риме
Сiao, путешественники! Мы туристическое агентство в Риме. Занимаемся туризмом с 2016 года. Всё началось с неповторимых экскурсий в музеи Ватикана и любви к вечному Риму — жемчужине античности и барокко,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Диана
7 сен 2024
Это была впечатляющая поездка, спасибо большое организаторам за экскурсию. Обязательно кто будет в Риме съездите на виллы 🔥🙏❤️ посмотрите какая там природа, а воздух 😍
Галина
19 авг 2024
Мы потрясены красотой и колоритом окрестностей Рима. Не ожидали, что будем в таком восторге! Провели на экскурсии целый день, очень понравился гид, столько тонкостей исторических и интересных фактов сегодняшних дней))
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