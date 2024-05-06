Экскурсии в Тиволи

Найдено 7 экскурсий в категории «Тиволи» в Риме на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
70 отзывов
Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
395 за всё до 4 чел.
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
32 отзыва
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
75 за человека
Из Рима - в живописный Тиволи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Из Рима - в живописный Тиволи
Посетить одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, окруженную роскошным парком и фонтанами
Завтра в 09:00
10 июня в 13:30
190 за всё до 6 чел.
Тиволи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Тиволи за один день
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
На вертолёте над окрестностями Рима
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На вертолёте над окрестностями Рима
Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за всё до 2 чел.
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.30 кроме понедельника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300 за всё до 5 чел.
Шедевральный Тиволи: вилла кардинала д’Эсте и вилла императора Адриана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - погружение в историю и красоту
Познайте величие и красоту двух знаменитых вилл Тиволи, ставших жемчужинами итальянского искусства и архитектуры
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: В любой день с 9:00, в понедельник с 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
375 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 мая 2024
    Тиволи за один день
    Ирина отличный рассказчик, узнали много исторических фактов! Обязательно посетите Тиволи,если позволяет время) Единственное лучше подгадать поездку в хорошую погоду)
  • Е
    Евгения
    5 мая 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Отличный полет, море впечатлений, спасибо
  • И
    Игорь
    4 мая 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Всё организовано прекрасно. Изумительная атмосфера. Спасибо организаторам!!!
  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Тиволи за один день
    Замечательная экскурсия, насыщенная, объёмная,нескучная. Экскурсовод владеет информацией на все 💯 процентов. Спасибо, Ирине за экскурсию!Все было здорово! Рекомендую.
  • O
    Oksana
    16 апреля 2024
    Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
    Прекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройстве вилл и о том, почему тогда именно так сложилось. Прекрасно проведённый день! Исторические познания глубокие,
    Прекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройствеПрекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройствеПрекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройстве
  • Ю
    Юлия
    29 марта 2024
    Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
    Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод! Рассказала нам по дороге всю историю этого места, в самом городке
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    провела по старинным улочкам. Вилла - восторг! Нелли дорожила каждой нашей минутой, показывала, объясняла - организация на высшем уровне! После экскурсии мы остались гулять на вилле по парку среди фонтанов. Вернуться обратно не составило труда - Нелли также всё подробно проговорила. Мы были с сыновьями-подростками - идеальный формат поездки. Спасибо большое, Нелли!

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
    Великолепная экскурсия спасла нам холодный и дождливый день. Сергей оказался глубоко знающим предмет, широко эрудированным и увлекающим в тему экскурсии. Простым по форме изложением, временами с юмором, раскрыл нам сложные и запутанные исторические хитросплетения.
    Великолепная экскурсия спасла нам холодный и дождливый день. Сергей оказался глубоко знающим предмет, широко эрудированным иВеликолепная экскурсия спасла нам холодный и дождливый день. Сергей оказался глубоко знающим предмет, широко эрудированным и
  • Ю
    Юрий
    2 февраля 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
    Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
  • А
    Анна
    11 января 2024
    Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
    Всем рекомендую экскурсию вилле д’Эсте и вилле Адриана с Сергеем. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки. Подача
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    материала спокойная и понятная, слушать и общаться очень легко, после экскурсии нет ощущения перегруза информацией. Сами локации очень интересны для изучения - объёмный исторический контекст, плюс там очень красиво.

    Всем рекомендую экскурсию вилле д’Эсте и вилле Адриана с Сергеем. Экскурсия хорошо организована, все четко спланированоВсем рекомендую экскурсию вилле д’Эсте и вилле Адриана с Сергеем. Экскурсия хорошо организована, все четко спланированоВсем рекомендую экскурсию вилле д’Эсте и вилле Адриана с Сергеем. Экскурсия хорошо организована, все четко спланированоВсем рекомендую экскурсию вилле д’Эсте и вилле Адриана с Сергеем. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано
  • А
    Андрей
    29 октября 2023
    Тиволи за один день
    Нам всем понравилось, детям понравилось учиться Итальянскому языку пока ехали в машине. Огромное спасибо Ирине и ее спутнику. Привет из Новосибирска.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Тиволи»

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  1. Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
  2. Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
  3. Из Рима - в живописный Тиволи
  4. Тиволи за один день
  5. На вертолёте над окрестностями Рима
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  2. Пантеон
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  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Тиволи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 75 до 600. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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