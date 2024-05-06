А Алексей Тиволи за один день Ирина отличный рассказчик, узнали много исторических фактов! Обязательно посетите Тиволи,если позволяет время) Единственное лучше подгадать поездку в хорошую погоду)

Е Евгения На вертолёте над окрестностями Рима Отличный полет, море впечатлений, спасибо

И Игорь На вертолёте над окрестностями Рима Всё организовано прекрасно. Изумительная атмосфера. Спасибо организаторам!!!

Т Татьяна Тиволи за один день Замечательная экскурсия, насыщенная, объёмная,нескучная. Экскурсовод владеет информацией на все 💯 процентов. Спасибо, Ирине за экскурсию!Все было здорово! Рекомендую.

O Oksana Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана Прекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройстве вилл и о том, почему тогда именно так сложилось. Прекрасно проведённый день! Исторические познания глубокие,

Ю Юлия Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте читать дальше провела по старинным улочкам. Вилла - восторг! Нелли дорожила каждой нашей минутой, показывала, объясняла - организация на высшем уровне! После экскурсии мы остались гулять на вилле по парку среди фонтанов. Вернуться обратно не составило труда - Нелли также всё подробно проговорила. Мы были с сыновьями-подростками - идеальный формат поездки. Спасибо большое, Нелли! Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод! Рассказала нам по дороге всю историю этого места, в самом городке

И Ирина Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана Великолепная экскурсия спасла нам холодный и дождливый день. Сергей оказался глубоко знающим предмет, широко эрудированным и увлекающим в тему экскурсии. Простым по форме изложением, временами с юмором, раскрыл нам сложные и запутанные исторические хитросплетения.

Ю Юрий На вертолёте над окрестностями Рима Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!

А Анна Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана читать дальше материала спокойная и понятная, слушать и общаться очень легко, после экскурсии нет ощущения перегруза информацией. Сами локации очень интересны для изучения - объёмный исторический контекст, плюс там очень красиво. Всем рекомендую экскурсию вилле д’Эсте и вилле Адриана с Сергеем. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки. Подача