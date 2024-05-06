1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€395 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
€75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Рима - в живописный Тиволи
Посетить одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, окруженную роскошным парком и фонтанами
Завтра в 09:00
10 июня в 13:30
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тиволи за один день
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
На вертолёте над окрестностями Рима
Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.30 кроме понедельника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - погружение в историю и красоту
Познайте величие и красоту двух знаменитых вилл Тиволи, ставших жемчужинами итальянского искусства и архитектуры
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: В любой день с 9:00, в понедельник с 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€375 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 мая 2024Ирина отличный рассказчик, узнали много исторических фактов! Обязательно посетите Тиволи,если позволяет время) Единственное лучше подгадать поездку в хорошую погоду)
- ЕЕвгения5 мая 2024Отличный полет, море впечатлений, спасибо
- ИИгорь4 мая 2024Всё организовано прекрасно. Изумительная атмосфера. Спасибо организаторам!!!
- ТТатьяна16 апреля 2024Замечательная экскурсия, насыщенная, объёмная,нескучная. Экскурсовод владеет информацией на все 💯 процентов. Спасибо, Ирине за экскурсию!Все было здорово! Рекомендую.
- OOksana16 апреля 2024Прекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройстве вилл и о том, почему тогда именно так сложилось. Прекрасно проведённый день! Исторические познания глубокие,
- ЮЮлия29 марта 2024Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод! Рассказала нам по дороге всю историю этого места, в самом городке
- ИИрина10 марта 2024Великолепная экскурсия спасла нам холодный и дождливый день. Сергей оказался глубоко знающим предмет, широко эрудированным и увлекающим в тему экскурсии. Простым по форме изложением, временами с юмором, раскрыл нам сложные и запутанные исторические хитросплетения.
- ЮЮрий2 февраля 2024Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
- ААнна11 января 2024Всем рекомендую экскурсию вилле д’Эсте и вилле Адриана с Сергеем. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки. Подача
- ААндрей29 октября 2023Нам всем понравилось, детям понравилось учиться Итальянскому языку пока ехали в машине. Огромное спасибо Ирине и ее спутнику. Привет из Новосибирска.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Тиволи»
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