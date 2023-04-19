Галерея Боргезе

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. В музей нельзя проходить даже с небольшими дамскими сумочками. Пожалуйста, будьте готовы сдать всё в камеру хранения.

Деньги, ценности и документы можно будет взять с собой в музей, для чего Вам будут выданы специальные прозрачные пакеты.
Галерея Боргезе
Галерея Боргезе
Галерея Боргезе
Галерея Боргезе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вилла Боргезе – третий по величине английский парк в Риме. Парк был разбит кардиналом Шипионом Боргезе, племянником Папы Римского Павла V, в семнадцатом веке на месте бывших виноградников. Украшенный античными скульптурами, этот оазис в городе искренне восхищал римлян и путешественников. В начале двадцатого века парк Боргезе был приобретен и передан в дар городу. В парк ведут известные Испанские Ступени (Испанская Лестница) – грандиозное барочное сооружение, состоящее из 138 ступенек.

В разбросанных по парку зданиях сегодня помещаются пять музеев и даже театр «Глобус» имени Сильвано Тоти, специализирующийся на постановках пьес Шекспира. Но самым известным строением, конечно, является Галерея Боргезе, экскурсия по которой и является основной частью программы. Кардинал Шипионе Боргезе, разбивший здесь парк, был известным почитателем творчества Караваджо – именно его работы и стали основой современной уникальной коллекции. Компанию Караваджо сегодня составляют работы голландских, фламандских, немецких, французских и испанских мастеров. Но особое место занимают, конечно, работы итальянских художников, среди которых Веронезе, Корреджо, Рафаэль, Тициан, Рени, Чезаре Сесто, Рубенс, Винченцо Камуччини.

Не упустите уникальную возможность ознакомиться с величайшими творениями мира скульптуры (первый этаж музея) и живописи (второй этаж)! По окончании экскурсии у Вас будет возможность погулять по огромной территории парка Виллы Боргезе - любимому месту отдыха римлян.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Дополнительно оплачивается трансфер (при бронировании, по желанию) Входные билеты (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Индивидуальные
История и архитектура
Музеи
Галереи

Похожие туры из Рима

От пинакотеки до Сиктинской капеллы
Индивидуальная
4 часа
90 отзывов
От пинакотеки до Сиктинской капеллы
Познакомиться с главными коллекциями Ватикана и шедеврами мирового искусства
перед входом в музеи Ватикана
19 апр
20 апр
21 апр
24 апр
188 за всё до 5 чел.
Галерея Боргезе с историком искусства
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
рядом с входом в галерею Боргезе
14 апр
15 апр
16 апр
18 апр
156 за всё до 4 чел.
Рим с необычной стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
в районе метро Фламинио
15 апр
18 апр
20 апр
22 апр
30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Риме
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ