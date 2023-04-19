Вилла Боргезе – третий по величине английский парк в Риме. Парк был разбит кардиналом Шипионом Боргезе, племянником Папы Римского Павла V, в семнадцатом веке на месте бывших виноградников. Украшенный античными скульптурами, этот оазис в городе искренне восхищал римлян и путешественников. В начале двадцатого века парк Боргезе был приобретен и передан в дар городу. В парк ведут известные Испанские Ступени (Испанская Лестница) – грандиозное барочное сооружение, состоящее из 138 ступенек.

В разбросанных по парку зданиях сегодня помещаются пять музеев и даже театр «Глобус» имени Сильвано Тоти, специализирующийся на постановках пьес Шекспира. Но самым известным строением, конечно, является Галерея Боргезе, экскурсия по которой и является основной частью программы. Кардинал Шипионе Боргезе, разбивший здесь парк, был известным почитателем творчества Караваджо – именно его работы и стали основой современной уникальной коллекции. Компанию Караваджо сегодня составляют работы голландских, фламандских, немецких, французских и испанских мастеров. Но особое место занимают, конечно, работы итальянских художников, среди которых Веронезе, Корреджо, Рафаэль, Тициан, Рени, Чезаре Сесто, Рубенс, Винченцо Камуччини.

Не упустите уникальную возможность ознакомиться с величайшими творениями мира скульптуры (первый этаж музея) и живописи (второй этаж)! По окончании экскурсии у Вас будет возможность погулять по огромной территории парка Виллы Боргезе - любимому месту отдыха римлян.