Этот небольшой, но уникальный по ценности музей — необыкновенная шкатулка с шедеврами посреди огромного парка на холме Пинчо. Со мной вы погрузитесь в чарующий мир искусства, познакомитесь с творениями Антонио Кановы и Караваджо, увлечётесь чередой шедевров — от Рафаэля до Тициана. Увидите и узнаете историю создания известных скульптур Бернини.

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Описание

Что вас ожидает

Вся вилла — это единый ансамбль, где архитектура, мраморное и фресковое оформление, скульптуры и картины живут в постоянном историческом и иконографическом взаимодействии. Перед нами не резиденция в её привычном понимании, а именно сокровищница. Её хозяин — кардинал Шипион Боргезе — радушно приглашает нас приобщиться к ценностям Античности, Возрождения и эпохи барокко.

На экскурсии мы подробнее остановимся на истории создания скульптур Джана Лоренцо Бернини как главного представителя эпохи барокко:

Похищение Прозерпины

Давид

Аполлон и Дафне

Енеа, Асканио и Анкизе

Организационные детали