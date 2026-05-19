Этот уникальный музей, расположенный в парке на холме Пинчо, представляет собой шкатулку с шедеврами. Посетители смогут увидеть работы Антонио Кановы и Караваджо, а также произведения Рафаэля и Тициана.Важной частью экскурсии

станет знакомство с историей создания скульптур Джана Лоренцо Бернини, таких как "Похищение Прозерпины","Давид", "Аполлон и Дафна". Галерея Боргезе предлагает уникальную возможность приобщиться к ценностям Античности, Возрождения и барокко. Половина второго этажа временно закрыта на реставрацию, но это не помешает насладиться великолепием искусства

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Вся вилла — это единый ансамбль, где архитектура, мраморное и фресковое оформление, скульптуры и картины живут в постоянном историческом и иконографическом взаимодействии. Перед нами не резиденция в её привычном понимании, а именно сокровищница. Её хозяин — кардинал Шипион Боргезе — радушно приглашает нас приобщиться к ценностям Античности, Возрождения и эпохи барокко.

На экскурсии мы подробнее остановимся на истории создания скульптур Джана Лоренцо Бернини как главного представителя барокко:

Похищение Прозерпины

Давид

Аполлон и Дафна

Енеа, Асканио и Анкизе

Организационные детали