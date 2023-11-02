Посетить самую известную галерею Рима с историком искусства
Этот небольшой, но уникальный по ценности музей — необыкновенная шкатулка с шедеврами посреди огромного парка на холме Пинчо.
Со мной вы погрузитесь в чарующий мир искусства, познакомитесь с творениями Антонио Кановы и Караваджо, увлечётесь чередой шедевров — от Рафаэля до Тициана. Увидите и узнаете историю создания известных скульптур Бернини.
Со мной вы погрузитесь в чарующий мир искусства, познакомитесь с творениями Антонио Кановы и Караваджо, увлечётесь чередой шедевров — от Рафаэля до Тициана. Увидите и узнаете историю создания известных скульптур Бернини.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вся вилла — это единый ансамбль, где архитектура, мраморное и фресковое оформление, скульптуры и картины живут в постоянном историческом и иконографическом взаимодействии. Перед нами не резиденция в её привычном понимании, а именно сокровищница. Её хозяин — кардинал Шипион Боргезе — радушно приглашает нас приобщиться к ценностям Античности, Возрождения и эпохи барокко.
На экскурсии мы подробнее остановимся на истории создания скульптур Джана Лоренцо Бернини как главного представителя эпохи барокко:
- Похищение Прозерпины
- Давид
- Аполлон и Дафне
- Енеа, Асканио и Анкизе
Организационные детали
- При отмене вами экскурсии мы, к сожалению, не сможем вернуть предоплату, так как в стоимость включены невозвратные билеты в галерею Боргезе
- В галерею запрещено проносить большие сумки, зонты, штативы, питьевую воду и другие жидкости. Вещи можно оставить в камере хранения.
- Галерея Боргезе закрыта 25 декабря и 1 января
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с входом в галерею Боргезе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 940 туристов
Добрый день! Меня зовут Юля, я … человек, очень влюбленный в Рим! Живу в Вечном городе с конца прошлого века. Профессиональный гид-экскурсовод по Риму и Ватикану, Историк Искусства (получила два высших образования в Римском государственном университете «Сапиенца»), Переводчик, Дизайнер ваших экскурсий и развлечений в Риме! Моя страсть — постоянно познавать Мир. Интересно все — история и культура, искусство и архитектура, дизайн и мода, музыка и театр, мистика и концепции религий!
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