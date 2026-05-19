Этот уникальный музей, расположенный в парке на холме Пинчо, представляет собой шкатулку с шедеврами. Посетители смогут увидеть работы Антонио Кановы и Караваджо, а также произведения Рафаэля и Тициана.
Важной частью экскурсии
Важной частью экскурсии
5 причин купить этот билет
- 🎨 Шедевры Караваджо и Рафаэля
- 🏛️ Уникальная архитектура виллы
- 🗿 Скульптуры Бернини
- 🎟️ Включены входные билеты
- 🌳 Прогулка по парку Пинчо
Что можно увидеть
- Галерея Боргезе
- Скульптуры Бернини
Описание билета
Вся вилла — это единый ансамбль, где архитектура, мраморное и фресковое оформление, скульптуры и картины живут в постоянном историческом и иконографическом взаимодействии. Перед нами не резиденция в её привычном понимании, а именно сокровищница. Её хозяин — кардинал Шипион Боргезе — радушно приглашает нас приобщиться к ценностям Античности, Возрождения и эпохи барокко.
На экскурсии мы подробнее остановимся на истории создания скульптур Джана Лоренцо Бернини как главного представителя барокко:
- Похищение Прозерпины
- Давид
- Аполлон и Дафна
- Енеа, Асканио и Анкизе
Организационные детали
- При отмене вами экскурсии мы, к сожалению, не сможем вернуть предоплату, так как в стоимость включены невозвратные билеты в галерею Боргезе.
- В галерею запрещено проносить большие сумки, зонты, штативы, питьевую воду и другие жидкости. Вещи можно оставить в камере хранения.
- Галерея Боргезе закрыта 25 декабря и 1 января.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с входом в галерею Боргезе
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1717 туристов
Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, историк искусств — искусствовед, получила два высших образования в Римском университете Сапиенца. Мои экскурсии для тех, кто хочет путешествовать со смыслом. Тех, кому нужны
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия - настоящий профессионал с глубокими знаниями. Два часа экскурсии прошли на одном дыхании. Мы переосмыслили свое отношение к скульптуре и творчеству Бернини.
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Н
Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое Юлии, очень приятно иметь дело с тем, кто влюблен в тематику и профессию!
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Отличная экскурсия! Боргезе маленькая шкатулка с сокровищами! И Юлия подобрала все ключики к ней, узнали много нового и интересного. Спасибо!
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Юлия, прекрасный экскурсовод! Смогла увлечь мою дочку 10 лет.. ✨ рассказала много о каждом шедевре! Об истории! ✨ ответила на множество вопросов дочери 😅 мы опаздывали. . Юлия проявила участие
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Галерея Боргезе не оставит равнодушным никого, но важно посетить ее в сопровождении эксперта. Юлия не только обладает полной информацией об истории и содержании Галереи, но также с большой теплотой излагает дополнительные исторические факты. Очень понравилась экскурсия, было очень увлекательно, рекомендую для посещения.
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Юлия, прекрасно разбирается в Истории и интересно рассказывает не просто кто автор той или иной статуи, а Историю связанную с ней. Историю создания или мотив изображения, почему он такой и на что стоит обратить внимание. В целом мы с ней совпали, мне было интересно.
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