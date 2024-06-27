Как жило римское общество в прошлом и сейчас? Как завершился период Возрождения? Почему именно Рим Вечный? Что за грандиозные проекты 16 века преобразили город? По какой причине вот уже 500 лет папу римского охраняет… швейцарская гвардия? Обсудим! А ещё я покажу тайную улицу, где жил Феллини и творил Пикассо, дворик из «Римских каникул» и одну из лучших смотровых.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём с площади Навона и знаменитого фонтана Четырёх рек — символа папской власти. Вы узнаете интригующие истории и тайны, скрытые за фасадами великолепных барочных памятников
- За атмосферой средневекового Рима отправимся на одну из 10 красивейших улочек Европы. А перейдя мост Святого Ангела, вы услышите легенды одноимённого замка
- Далее в программе — Ватикан и величественный собор Святого Петра. Я расскажу о становлении независимого государства и духовного центра католического мира
- Вы погуляете по живописной набережной с парижской атмосферой. Выпив кофе с идеальными круассанами, узнаете историю Алтаря Мира — и Древний Рим откроется вам в новом свете
- Впереди у нас Пьяцца-дель-Пополо — сердце римских площадей. Здесь поговорим о том, как великие папы 16 века спланировали и преобразили город, превратив его в один из самых прекрасных уголков мира
- Кроме того, вы побываете на тайной улице, где жили и творили великие художники
- Заглянем в бар с конём в мастерской Канова, где познакомимся с римским «бабуином»
- И закончим прогулку на одной из лучших видовых площадок Рима — на вилле Боргезе
После экскурсии я пришлю вам файл со списком самых «вкусных» мест Рима.
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
- Дополнительные расходы по желанию: кофе и выпечка
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 35 туристов
Я Наталия, историк искусств и магистр римского университета Ла Сапьенца. Влюбляю в Рим! Легко и просто рассказываю об истории и римской жизни во время нашей прогулки, окрашенной лёгким юмором и непринуждённой атмосферой. Жду вас на моих экскурсиях и до скорой встречи в Риме!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
27 июня 2024
Наталия, просто замечательный гид! Нам все безумно понравилось, Было очень увлекательно и интересно. Наталия обладаем глубокими обширными знаниями и очень интересно обо всем рассказывает.
Мы влюбились в Рим, мы влюбились в Наталию и обязательно будем рекомендовать ее сем нашим друзьям и знакомым.
Мы влюбились в Рим, мы влюбились в Наталию и обязательно будем рекомендовать ее сем нашим друзьям и знакомым.
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