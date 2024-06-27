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Как жило римское общество в прошлом и сейчас? Как завершился период Возрождения? Почему именно Рим Вечный? Что за грандиозные проекты 16 века преобразили город? По какой причине вот уже 500 лет папу римского охраняет… швейцарская гвардия? Обсудим! А ещё я покажу тайную улицу, где жил Феллини и творил Пикассо, дворик из «Римских каникул» и одну из лучших смотровых.