5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора

Ирина
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Ирина – ваш гид
Столица Италии удивляет не только памятниками архитектуры и древней историей, но и особенной атмосферой мест, где любят бывать горожане.

Я покажу вам парк Боргезе, проведу в мистическую церковь, где снимали фильм «Ангелы и демоны», и познакомлю со «сладкой жизнью» города на улице Бабуино.

А еще вы узнаете об итальянском первооткрывателе барокко, полюбуетесь картинами Караваджо, капеллой Киджи и фонтаном Треви.

Чао, Рим!
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Встреча Метро Фламинио
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны

Что вас ожидает

Архитектурный и ландшафтный облик Рима
Прогулка начнется у главных ворот ландшафтного парка Боргезе — уютного зеленого «оазиса» в центре и излюбленного места жителей Рима. На территории парка находится картинная галерея, где хранятся произведения искусства европейских художников и скульпторов: Бернини, Караваджо, Рафаэля, Рубенса. Мы остановимся у Аврельяновой стены с воротами, спроектированными Бернини в честь королевы Кристины из Швеции. Я расскажу, с чем был связан этот «жест» и объясню, как итальянский первооткрыватель барокко повлиял на облик Рима.

Атмосфера мистических мест
Вы побываете у церкви Девы Марии, которая, согласно легенде, стоит на руинах захоронения императора Нерона. Неприметный снаружи храм удивит вас роскошным внутренним убранством и шедеврами искусства. Вы полюбуетесь картинами Караваджо, фресками Пинтурикьо, капеллой Киджи, спроектированной Рафаэлем. Считается, что это одно из самых мистических мест в Риме — на прогулке вы почувствуете особенную атмосферу церкви, а я расскажу, при каких обстоятельствах здесь снимали сцену из фильма «Ангелы и демоны».

«Сладкая жизнь» итальянской столицы
Оказавшись на самой фешенебельной улочке Бабуино, вы познаете «сладкую жизнь» Рима — именно здесь расположены все главные бутики, рестораны, модные местечки города. А после вспомним одноименный фильм Федерико Феллини, остановившись у фонтана Треви, где купалась главная героиня кинокартины. Я проведу вас в мастерскую скульптора Кановы, чтобы выпить чашечку ароматного кофе и поговорить о наследии знаменитого итальянца. И, конечно, мы побываем у дома-дворца гения Бернини и «чудесной» колокольни его вечного соперника Борромини.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура Метро Фламинио.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это музей под открытым небом! Ее можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов.Мы сможем спланировать маршрут с учетом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она, как возлюбленная, отроется перед вами со своей лучшей стороны.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 ноября 2019
Всё очень понравилось,и гид и содержание экскурсии,и сам Рим.Когда вернёмся,обязательно еще раз пойдем по этому эе маршруту.
29 июля 2019
Экскурсия отличная. Размеренная спокойная, оооочень интересная. Гид заботливо взяла с собой зонт от солнца (В 40-градусную жару это очень важно). Прогулка логично продумана, рассказ очень интересный и воспринимается легко. Это была очень запоминающаяся экскурсия в Риме, тк такие уголки Рима вряд ли сам найдешь и зайдешь. Спасибо Ирине еще раз!
7 июля 2019
Замечательная экскурсия "Рим с необычной стороны"!!! Ирина с особой теплотой и душевностью рассказывала о достопримечательностях, посещаемых местах, улочках и двориках! После таких экскурсий еще больше влюбляешься в этот замечательный город!!!!
21 июня 2019
Добрый день.
Прекрасный гид и очень интересная экскурсия. Рекомендую.
3 апреля 2019
Очень интересный маршрут
Ирина показала нам замечательные уголки Рима и рассказала много интересного из истории и искусства

Ирина проводит ещё 7 экскурсий

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