5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Столица Италии поражает не только архитектурой и историей, но и уникальной атмосферой. Экскурсия включает посещение парка Боргезе, мистической церкви из фильма "Ангелы и демоны", а также прогулку по улице Бабуино, где царит "сладкая жизнь". Участники узнают о первооткрывателе барокко, увидят картины Караваджо и фонтан Треви. Это шанс погрузиться в атмосферу Рима и насладиться его красотой

Описание экскурсии

Архитектурный и ландшафтный облик Рима

Прогулка начнется у главных ворот ландшафтного парка Боргезе — уютного зеленого «оазиса» в центре и излюбленного места жителей Рима. На территории парка находится картинная галерея, где хранятся произведения искусства европейских художников и скульпторов: Бернини, Караваджо, Рафаэля, Рубенса. Мы остановимся у Аврельяновой стены с воротами, спроектированными Бернини в честь королевы Кристины из Швеции. Я расскажу, с чем был связан этот «жест» и объясню, как итальянский первооткрыватель барокко повлиял на облик Рима.

«Сладкая жизнь» итальянской столицы

Оказавшись на самой фешенебельной улочке Бабуино, вы познаете «сладкую жизнь» Рима — именно здесь расположены все главные бутики, рестораны, модные местечки города. А после вспомним одноименный фильм Федерико Феллини, остановившись у фонтана Треви, где купалась главная героиня кинокартины. Я проведу вас в мастерскую скульптора Кановы, чтобы выпить чашечку ароматного кофе и поговорить о наследии знаменитого итальянца. И, конечно, мы побываем у дома-дворца гения Бернини и «чудесной» колокольни его вечного соперника Борромини.

Организационные детали