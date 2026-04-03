5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рим с необычной стороны

Откройте для себя скрытые уголки Рима: от парка Боргезе до улицы Бабуино. Насладитесь атмосферой, искусством и историей в компании местного гида
Столица Италии поражает не только архитектурой и историей, но и уникальной атмосферой.

Экскурсия включает посещение парка Боргезе, мистической церкви из фильма "Ангелы и демоны", а также прогулку по улице Бабуино, где царит "сладкая жизнь". Участники узнают о первооткрывателе барокко, увидят картины Караваджо и фонтан Треви. Это шанс погрузиться в атмосферу Рима и насладиться его красотой
5
20 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Парк Боргезе - оазис в центре города
  • 🎨 Картины Караваджо и других мастеров
  • 🏛 Мистическая церковь из кино
  • 👜 Улица Бабуино - сердце моды
  • ☕ Кофе в мастерской Кановы
  • ⛲ Фонтан Треви - символ Рима
Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны

Что можно увидеть

  • Парк Боргезе
  • Аврельянова стена
  • Церковь из фильма «Ангелы и демоны»
  • Улица Бабуино
  • Фонтан Треви
  • Капелла Киджи

Описание экскурсии

Архитектурный и ландшафтный облик Рима

Прогулка начнется у главных ворот ландшафтного парка Боргезе — уютного зеленого «оазиса» в центре и излюбленного места жителей Рима. На территории парка находится картинная галерея, где хранятся произведения искусства европейских художников и скульпторов: Бернини, Караваджо, Рафаэля, Рубенса. Мы остановимся у Аврельяновой стены с воротами, спроектированными Бернини в честь королевы Кристины из Швеции. Я расскажу, с чем был связан этот «жест» и объясню, как итальянский первооткрыватель барокко повлиял на облик Рима.

«Сладкая жизнь» итальянской столицы

Оказавшись на самой фешенебельной улочке Бабуино, вы познаете «сладкую жизнь» Рима — именно здесь расположены все главные бутики, рестораны, модные местечки города. А после вспомним одноименный фильм Федерико Феллини, остановившись у фонтана Треви, где купалась главная героиня кинокартины. Я проведу вас в мастерскую скульптора Кановы, чтобы выпить чашечку ароматного кофе и поговорить о наследии знаменитого итальянца. И, конечно, мы побываем у дома-дворца гения Бернини и «чудесной» колокольни его вечного соперника Борромини.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
  • Дополнительные расходы не предусмотрены

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€30
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Фламинио
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
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музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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С
Прекрасная экскурсия по разным дорогам Рима. Маршрут интересный, мы прошли к основным достопримечательностям по тихим и очень красивым улочкам города, на которых располагаются мастерские художников и скульпторов. Рим приоткрылся и с этой замечательной стороны. Спасибо за неспешную и увлекательную прогулку, замечательный кофе и информацию по проводимым выставкам, в том числе, посвященную наследию Valentino
Прекрасная экскурсия по разным дорогам Рима. Маршрут интересный, мы прошли к основным достопримечательностям по тихим и
Прекрасная экскурсия по разным дорогам Рима. Маршрут интересный, мы прошли к основным достопримечательностям по тихим и
Прекрасная экскурсия по разным дорогам Рима. Маршрут интересный, мы прошли к основным достопримечательностям по тихим и
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Сабина
Интересный и необычный маршрут, как дополнение к другим обзорным экскурсиям
Интересный и необычный маршрут, как дополнение к другим обзорным экскурсиям
Интересный и необычный маршрут, как дополнение к другим обзорным экскурсиям
Интересный и необычный маршрут, как дополнение к другим обзорным экскурсиям
Интересный и необычный маршрут, как дополнение к другим обзорным экскурсиям
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М
Ирина очень лучезарный и располагающий человек! Показывает Рим, с которым экскурсоводы редко знакомят гостей. Благодаря ей мы попали в совершенно уникальные заведения и закоулочки знакомых улиц, в которые без неё
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ни за что не зашли бы. Маршрут был очень познавательным и отлично дополнил понимание жизни Рима на ленте времени: благодаря Ирине помимо античности и средневековой эпохи мы также увидели Рим модерна и нашего времени. Очень большое внимание было уделено искусству и мастерским, за что отдельное спасибо. Виден большой профессионализм Ирины и то, с каким вниманием был составлен маршрут.

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J
Ирина очень интересный рассказчик с глубоким познанием материала. провела по очень интересным местам по которым сами не прошли в. очень рекомендую
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Рузиля
Совсем другой Рим Необыкновенное сочетание стоимости 60 евро и 2,5 часа уникальной информации Огромное спасибо 🥰
Совсем другой Рим Необыкновенное сочетание стоимости 60 евро и 2,5 часа уникальной информации Огромное спасибо 🥰
Совсем другой Рим Необыкновенное сочетание стоимости 60 евро и 2,5 часа уникальной информации Огромное спасибо 🥰
Совсем другой Рим Необыкновенное сочетание стоимости 60 евро и 2,5 часа уникальной информации Огромное спасибо 🥰
Совсем другой Рим Необыкновенное сочетание стоимости 60 евро и 2,5 часа уникальной информации Огромное спасибо 🥰
Совсем другой Рим Необыкновенное сочетание стоимости 60 евро и 2,5 часа уникальной информации Огромное спасибо 🥰
Совсем другой Рим Необыкновенное сочетание стоимости 60 евро и 2,5 часа уникальной информации Огромное спасибо 🥰
Совсем другой Рим Необыкновенное сочетание стоимости 60 евро и 2,5 часа уникальной информации Огромное спасибо 🥰
Совсем другой Рим Необыкновенное сочетание стоимости 60 евро и 2,5 часа уникальной информации Огромное спасибо 🥰+1
Совсем другой Рим Необыкновенное сочетание стоимости 60 евро и 2,5 часа уникальной информации Огромное спасибо 🥰
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М
Мы получили большое удовольствие от экскурсии! За 3 часа мы охватили много типичных и (не)типичных достопримечательностей Рима, в том числе посетили несколько церквей, а также кофейни и рестораны, которые связаны с пребыванием известных личностей в городе. Ирина любезно и интересно отвечала на наши вопросы, а также сделала серию замечательных фотографий. Определенно будем рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым
Мы получили большое удовольствие от экскурсии! За 3 часа мы охватили много типичных и (не)типичных достопримечательностей
Мы получили большое удовольствие от экскурсии! За 3 часа мы охватили много типичных и (не)типичных достопримечательностей
Мы получили большое удовольствие от экскурсии! За 3 часа мы охватили много типичных и (не)типичных достопримечательностей
Мы получили большое удовольствие от экскурсии! За 3 часа мы охватили много типичных и (не)типичных достопримечательностей
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