Вы узнаете историю римской гастрономии читать дальше и насладитесь аутентичными вкусами: от знаменитых суппли и артишоков по-еврейски до неаполитанской пиццы монтанары. Завершим вечер в уютном кафе с лучшим джелато и кофе в атмосферном книжном магазине.



Это не просто экскурсия, а полноценный ужин под открытым небом — вкусный, познавательный и доступный! Откройте для себя настоящую римскую кухню в формате увлекательной гастроэкскурсии! Мы прогуляемся по знаковым местам города, попробуем традиционные блюда уличной кухни, а заодно откроем малоизвестные достопримечательности.Вы узнаете историю римской гастрономии

Описание экскурсии Уличная еда в Риме – это не просто мода последних лет. Это часть культурного кода, его жизнь и основа его существования. Исторически римская кухня базируется на трех столпах: ингредиенты из местных продуктов, простота рецептов и народность. Еще во времена древнего Рима бедняки ели только в уличных заведениях, а свою кухню могли позволить только богатые люди. В итоге сочетание этих факторов дало особую уникальную уличную гастрономическую жизнь, не имеющую ничего общего с шавермой и бургерами. Кроме того, есть прямо на парапете с видом на Тибр под синим небом и итальянским небом - бесценно. Я проведу вас по знаковым гастрономическим местам города. Расскажу историю римской кухни. А параллельно покажу вам малоизвестные достопримечательности на нашем маршруте, о которых, вы возможно даже не слышали. Это настоящая экскурсия по городу в сочетании с плотным ужином. И все это за умеренную стоимость, сопоставимую с визитом в ресторан. На десерт съедим мороженку в нетуристическом заведении и выпьем кофе в самой красивом книжном в городе. Важная информация: Прогулка длится около 4 часов, начиная с 15:00. Обратите внимание, что еда уже включена в стоимость тура и она заменит вам визит в ресторан. Обязательно проверяйте вашу индивидуальную непереносимость продуктов перед выбором. Некоторые позиции в списке могут отсутствовать в связи с сезонностью.

