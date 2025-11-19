Откройте для себя настоящую римскую кухню в формате увлекательной гастроэкскурсии! Мы прогуляемся по знаковым местам города, попробуем традиционные блюда уличной кухни, а заодно откроем малоизвестные достопримечательности.
Вы узнаете историю римской гастрономии
Вы узнаете историю римской гастрономии
Описание экскурсииУличная еда в Риме – это не просто мода последних лет. Это часть культурного кода, его жизнь и основа его существования. Исторически римская кухня базируется на трех столпах: ингредиенты из местных продуктов, простота рецептов и народность. Еще во времена древнего Рима бедняки ели только в уличных заведениях, а свою кухню могли позволить только богатые люди. В итоге сочетание этих факторов дало особую уникальную уличную гастрономическую жизнь, не имеющую ничего общего с шавермой и бургерами. Кроме того, есть прямо на парапете с видом на Тибр под синим небом и итальянским небом - бесценно. Я проведу вас по знаковым гастрономическим местам города. Расскажу историю римской кухни. А параллельно покажу вам малоизвестные достопримечательности на нашем маршруте, о которых, вы возможно даже не слышали. Это настоящая экскурсия по городу в сочетании с плотным ужином. И все это за умеренную стоимость, сопоставимую с визитом в ресторан. На десерт съедим мороженку в нетуристическом заведении и выпьем кофе в самой красивом книжном в городе. Важная информация: Прогулка длится около 4 часов, начиная с 15:00. Обратите внимание, что еда уже включена в стоимость тура и она заменит вам визит в ресторан. Обязательно проверяйте вашу индивидуальную непереносимость продуктов перед выбором. Некоторые позиции в списке могут отсутствовать в связи с сезонностью.
По понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям с 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Трастевере (суппли)
- Площадь Санта Мария ин Трастевере
- Площадь Трилусса (траппицини)
- Лунготевере (граттакекка)
- Остров Тиберина
- Гетто (артишоки)
- Площадь Санта Барбара (баккала и пицетты)
- Кампо деи Фиори (Неаполь)
Что включено
- Услуги гида
- Еда.
Что не входит в цену
- Напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трастевере, Пьяцца Мастаи
Завершение: Кампо деи Фиори
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям с 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Прогулка длится около 4 часов
- Начиная с 15:00. Обратите внимание
- Что еда уже включена в стоимость тура и она заменит вам визит в ресторан. Обязательно проверяйте вашу индивидуальную непереносимость продуктов перед выбором. Некоторые позиции в списке могут отсутствовать в связи с сезонностью
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
Гастротур в нетуристическом квартале Рима
Узнать историю итальянской кухни и познакомиться с Римом для римлян
Начало: У метро Piramide
19 ноя в 13:00
20 ноя в 13:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€220
€231 за всё до 4 чел.