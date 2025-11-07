Мы с вами отправимся исследовать квартал Тестаччо со множеством уютных кафе и ресторанов.
Вы побываете на старинном рынке, попробуете традиционные римские блюда, уличную кухню и шедевры от известных шеф-поваров.
А по пути поговорим не только о секретах итальянской гастрономии, но и об архитектуре, стрит-арте и истории — без неё в Риме никуда!
Описание экскурсии
- Начнём прогулку у станции метро Piramide. Расскажу вам её историю, покажу ворота святого Павла и крепостные стены 3 века
- Посмотрим на кладбище Чимитеро Акаттолико и поговорим о местах, где похоронены православные
- Прогуляемся по молодёжному кварталу со стрит-артом на домах
- Рассмотрим гору, сложенную из древнеримских черепов и глиняных ваз
- Затем мы затеряемся в лабиринтах района Тестаччо, и вы узнаете, почему он так называется
- По дороге будем заглядывать в различные кафе и рестораны. Вы сможете продегустировать римскую пиццу и аранчини, панини и пинсу, классическую карбонару или аматричану. А также вина и итальянские сладости, историю которых я вам расскажу
- Закончим экскурсию на римском рынке — здесь большой выбор стрит-фуда и не только
Организационные детали
Дегустации оплачиваются отдельно — от €5.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Piramide
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1903 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
8 ноя 2025
Увлекательный тур в нетуристическом квартале, Ирина - знающий профессиональный местный гид. Спасибо!
Лариса
5 авг 2025
Спасибо, очень было познавательно и вкусно!
Юлия
3 авг 2025
Отличные рекомендации и прогулка👌
Elena
25 июл 2025
Если вы хотите завести настоящего друга в Риме, то вам обязательно надо познакомится с Ириной.
Прекрасный человек, отличный рассказчик и обаятельная барышня-)
И
Ирина
10 июл 2025
Хорошая экскурсия)Ирина много знает и интересно, легко рассказывает.
