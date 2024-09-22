Пришла пора раскрыть все тайны Ватикана.
Мы отправимся изучать гроты Ватикана, захоронение Святого Апостола Петра и красивейшие саркофаги римских пап.
Вы насладитесь шедеврами античности, Возрождения и барокко, узнаете множество легенд и секретов, связанных с великолепным Собором Святого Петра, куда обязательно захотите вернуться.
Мы отправимся изучать гроты Ватикана, захоронение Святого Апостола Петра и красивейшие саркофаги римских пап.
Вы насладитесь шедеврами античности, Возрождения и барокко, узнаете множество легенд и секретов, связанных с великолепным Собором Святого Петра, куда обязательно захотите вернуться.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
На этой экскурсии вы увидите:
- загадочные гроты Ватикана;
- шедевры античности, Возрождения, барокко;
• захоронение Св. Апостола Петра и красивейшие саркофаги римских пап. Вы узнаете:
- много тайн и секретов, которые хранит это молодое государство с тысячелетней историей;
- как и за что тут казнили ближайшего друга и соратника Иисуса;
- о первых христианах и гонении на них;
- как изобретательный моряк спас античный обелиск и римлян. Вы полюбите этот великолепный собор и захотите не раз сюда вернуться. Важная информация: На территории Ватикана существует дресс-код: плечи и колени должны быть закрыты. В жаркий период достаточно взять с собой тонкий платок или парео.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гроты Ватикана
- Площадь Святого Петра
- Базилика Святого Петра
Что включено
- Экскурсия на площади, в Собор Святого Петра и в Гроты Ватикана (билеты не нужны)
- Наушники, если в группе более 4 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Ottaviano N124 c табличкой «Гид По Риму»
Завершение: Площадь Св. Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- На территории Ватикана существует дресс-код: плечи и колени должны быть закрыты. В жаркий период достаточно взять с собой тонкий платок или парео
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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