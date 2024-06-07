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🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по Риму Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города € 290 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Очарование вечернего Рима Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 90 отзывов Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас Начало: Музеи Ватикана Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00 € 40 за билет

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго Начало: Возле метро Ottaviano Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15 € 45 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города Начало: на Площади Святого Петра € 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 11 отзывов Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания Начало: На площади Святого Петра € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 от € 140 за всё до 4 чел.