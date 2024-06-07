Площадь Святого Петра – экскурсии в Риме

Найдено 21 экскурсия в категории «Площадь Святого Петра» в Риме на русском языке, цены от €40, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2122 отзыва
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
75 за билет
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
Индивидуальная
4 часа
143 отзыва
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Узнать Рим за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291248 за всё до 5 чел.
Паломничество в собор Святого Петра
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 11195 за всё до 4 чел.
Cобор Святого Петра в Ватикане
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
68 отзывов
Уникальная экскурсия в Собор Святого Петра: история, архитектура, величие
Погрузитесь в величие Собора Святого Петра, его историю и архитектурные шедевры вместе с экспертным гидом
Начало: В центре площади Святого Петра у обелиска
13 июня в 08:30
3 июля в 13:30
137 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Сказки ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от 200 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
117 отзывов
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
85 за билет
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
Собор Святого Петра и мир католической веры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 100 за всё до 3 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
290 за всё до 7 чел.
Очарование вечернего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
220 за всё до 4 чел.
Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
90 отзывов
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
40 за билет
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
🚶 Пешая
Квест
3 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
10 июня в 12:00
250 за всё до 5 чел.
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска
Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140 за всё до 4 чел.
Романтический ночной Рим на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Содержательно интересно.
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
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    где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность!

    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не
  • Л
    Лиана
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
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    это не раздражало ни гида, ни группу, Татьяна всегда спрашивала успеваем ли мы и давала ребенку задания, вовлекая ее в экскурсию. Пожалели только об одном - что взяли только одну экскурсию! Рим прекрасен!😍

    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х
  • Л
    Леонид
    2 июня 2024
    Узнать Рим за один день
    Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!
  • Н
    Наташа
    2 июня 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
  • R
    Rufiya
    1 июня 2024
    Cобор Святого Петра в Ватикане
    Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой! Прошла в формате живого общения, а не скучного изложения исторических фактов! Посмотрели все интересные места
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    и закоулочки грандиознейшего Собора, узнали много интересного, обсудили загадочное, насладились красивейшими произведениями искусства,которые буквально на каждом шагу! Вита вовлекла нас в интереснейший диалог,участником которого стали все разновозрастные участники экскурсии,с каждым Вита обсуждала интересующие вопросы! Вита,спасибо,рады встрече с Вами!

    Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой!Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой!
  • N
    Nailia
    31 мая 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Сказки ночного Рима
    Виктория, отличный экскурсовод! Очень интересная экскурсии и супер маршрут. Экскурсия очень живая, построенная не только на исторических фактах, а на легендах и малоизвестных фактах. Очень было интересно и хочется услышать интересные рассказы ещё раз
  • Е
    Евгений
    26 мая 2024
    Классический Рим на автомобиле
    Все прошло очень замечательно. Елена - отличный гид, очень интересно провела экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Площадь Святого Петра»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Классический Рим на автомобиле
  2. Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
  3. От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
  4. Узнать Рим за один день
  5. Паломничество в собор Святого Петра
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Площадь Святого Петра" можно забронировать 21 экскурсию от 40 до 320 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2785 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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