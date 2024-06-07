1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Индивидуальная
4 часа
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291€248 за всё до 5 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 111€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия в Собор Святого Петра: история, архитектура, величие
Погрузитесь в величие Собора Святого Петра, его историю и архитектурные шедевры вместе с экспертным гидом
Начало: В центре площади Святого Петра у обелиска
13 июня в 08:30
3 июля в 13:30
€137 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
€85 за билет
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
€220 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
€40 за билет
Мини-группа
3 часа
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
10 июня в 12:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска
Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся7 июня 2024Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ЕЕвгений6 июня 2024Содержательно интересно.
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- ЛЛиана2 июня 2024Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
- ЛЛеонид2 июня 2024Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!
- ННаташа2 июня 2024Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
- RRufiya1 июня 2024Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой! Прошла в формате живого общения, а не скучного изложения исторических фактов! Посмотрели все интересные места
- NNailia31 мая 2024Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!
- ВВиктория27 мая 2024Виктория, отличный экскурсовод! Очень интересная экскурсии и супер маршрут. Экскурсия очень живая, построенная не только на исторических фактах, а на легендах и малоизвестных фактах. Очень было интересно и хочется услышать интересные рассказы ещё раз
- ЕЕвгений26 мая 2024Все прошло очень замечательно. Елена - отличный гид, очень интересно провела экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Площадь Святого Петра»
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