1 чел.
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Билеты
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения
Начало: Via Tunisi, 2
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
от €75 за билет
Билеты
3 часа
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
€40 за билет
Мини-группа
3 часа
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Рим на машине за 1 день
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн., вт., ср., чт., пт, суб, вск в любое время
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от €220 за человека
Билеты
3 часа
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Начало: Vatican Museums, Viale Vaticano, 00120 Città del V...
Расписание: Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса
25 июля в 08:00
26 июля в 08:00
€30 за билет
Индивидуальная
4 часа
Рим раннего христианства
Начало: Piazza Pietro D’Illiria, 1, 00153 Roma RM
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
Увидеть Ватикан (базилика святого Петра)
Начало: Площадь папы Пио 12
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Добрый день! Вчера побывал на замечательной экскурсии в Ватикан и Сикстинскую капеллу. Хочу поблагодарить Екатерину прекрасного экскурсовода!!!!!! Очень понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрутов. Если Вам пока не удалось побывать на её экскурсии, обязательно сходите, не пожалеете!!!!!!
- ЛЛеонид26 мая 2024Очень интересная экскурсия. Отличный экскурсовод!
- ААлевтина25 мая 2024Самое лучшее,что было в этой экскурсии,это то,что она была на родном русском языке! Я была счастлива видеть столько бывших соотечественников
- ТТатьяна2 мая 2024Экскурсоводом была Нино. Очень всем рекомендую данного сотрудника. Очень интересно, познавательно и содержательно!!!
- ССабина12 апреля 2024Гид Нино прекрасно рассказала нам,но чуть не хватило глубины знаний
- MMarina11 апреля 2024Шедевры ВатиканаПрекрасный экскурсовод Светлана. Получили массу удовольствия. Спасибо!
- ЛЛяна2 апреля 2024Шедевры ВатиканаСпасибо гиду Ольге - спокойная, основательная, интересная, увлекла нас своими историями о Ватикане. Видно, что человек на своем месте 👏🏻
- ААнна19 марта 2024Экскурсия музеи Ватикана и Собор Святого ПетраБлагодарим гида Надежду за увлекательную экскурсию в Ватикан!
- KKurkin16 марта 2024Гид Нино - просто замечательная! Моя вторая поездка в Рим и снова я к ней возвращаюсь и в следующий раз
- ЕЕкатерина16 марта 2024Экскурсия музеи Ватикана и Собор Святого ПетраБыли на экскурсии 13 марта, Максим — восхитительный гид и очень хороший рассказчик. Всем рекомендую именно его, один из лучших гидов за всю жизнь. Ну а Ватикан бесподобен.
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