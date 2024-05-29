Христианские – экскурсии в Риме

Найдено 7 экскурсий в категории «Христианские» в Риме на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в музеи Ватикана (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
732 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения
Начало: Via Tunisi, 2
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
от 75 за билет
Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
90 отзывов
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
40 за билет
Рим на рассвете: район Ватикана, Собор Петра и Замок Святого Ангела
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
41 отзыв
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Весь Рим на машине за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Весь Рим на машине за 1 день
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн., вт., ср., чт., пт, суб, вск в любое время
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 220 за человека
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Билеты
3 часа
47 отзывов
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Начало: Vatican Museums, Viale Vaticano, 00120 Città del V...
Расписание: Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса
25 июля в 08:00
26 июля в 08:00
30 за билет
Рим раннего христианства
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Рим раннего христианства
Начало: Piazza Pietro D’Illiria, 1, 00153 Roma RM
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Увидеть Ватикан (базилика святого Петра)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Увидеть Ватикан (базилика святого Петра)
Начало: Площадь папы Пио 12
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Экскурсия в музеи Ватикана (билеты включены)
    Добрый день! Вчера побывал на замечательной экскурсии в Ватикан и Сикстинскую капеллу. Хочу поблагодарить Екатерину прекрасного экскурсовода!!!!!! Очень понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрутов. Если Вам пока не удалось побывать на её экскурсии, обязательно сходите, не пожалеете!!!!!!
  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
    Очень интересная экскурсия. Отличный экскурсовод!
  • А
    Алевтина
    25 мая 2024
    Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
    Самое лучшее,что было в этой экскурсии,это то,что она была на родном русском языке! Я была счастлива видеть столько бывших соотечественников
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    в центре Рима,я даже не ожидала, что русскоязычных туристов так много в Европе в это непростое время и что турфирма работает так сильно,по несколько экскурсий в Ватикан в день. Организационные моменты меня немного смутили. После оплаты мне поменяли время экскурсии 2 раза,хотя изначально я специально выбирала именно эту экскурсию именно в это время. Но в итоге я подстроилась. Экскурсовод Кристина мне понравилась: энергичная,организованная. Дала много полезной информации,но мне показалось,немного смазанно. Много интересного мы просто пробежали,пропустили,очень заученные объяснения, русскоязычному пытливому уму нужно большее: больше информации,более интересные исторические факты,выход «за рамки» общеизвестного. Кристина же была «в рамках» заученного,хотя история Ватикана и его богатства неоднозначная. Общее впечатление осталось хорошее. Я рекомендую эту фирму и эту экскурсию,в следующий приезд обязательно куплю новую экскурсию в этой фирме.

  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Рим на рассвете: район Ватикана, Собор Петра и Замок Святого Ангела
    Экскурсоводом была Нино. Очень всем рекомендую данного сотрудника. Очень интересно, познавательно и содержательно!!!
  • С
    Сабина
    12 апреля 2024
    Рим на рассвете: район Ватикана, Собор Петра и Замок Святого Ангела
    Гид Нино прекрасно рассказала нам,но чуть не хватило глубины знаний
  • M
    Marina
    11 апреля 2024
    Шедевры Ватикана
    Прекрасный экскурсовод Светлана. Получили массу удовольствия. Спасибо!
  • Л
    Ляна
    2 апреля 2024
    Шедевры Ватикана
    Спасибо гиду Ольге - спокойная, основательная, интересная, увлекла нас своими историями о Ватикане. Видно, что человек на своем месте 👏🏻
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Экскурсия музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Благодарим гида Надежду за увлекательную экскурсию в Ватикан!
  • K
    Kurkin
    16 марта 2024
    Рим на рассвете: район Ватикана, Собор Петра и Замок Святого Ангела
    Гид Нино - просто замечательная! Моя вторая поездка в Рим и снова я к ней возвращаюсь и в следующий раз
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    обязательно экскурсии только у нее возьму. Подача материала, умение увлечь и уровень знаний выше всяких похвал! И немаловажно, она замечательно фотографирует вас во время экскурсии.

  • Е
    Екатерина
    16 марта 2024
    Экскурсия музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Были на экскурсии 13 марта, Максим — восхитительный гид и очень хороший рассказчик. Всем рекомендую именно его, один из лучших гидов за всю жизнь. Ну а Ватикан бесподобен.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Христианские»

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  3. Рим на рассвете: район Ватикана, Собор Петра и Замок Святого Ангела
  4. Весь Рим на машине за 1 день
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  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Христианские" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 220. Туристы уже оставили гидам 931 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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