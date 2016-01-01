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Христианские святыни Рима: история и судьбы

5
12 отзывов
Алеся М.
Алеся М. – Гид из Рима
Экскурсия ⛳ проводится по благословению Русской Православной Церкви в Италии и носит благотворительный характер.

На экскурсии 🧭 будет интересно всем, кто хочет узнать историю 📖 становления христианства с ее подвигами и противоречиями, а также прикоснуться к великим реликвиям, хранящимся в Риме.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €10 за человека

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Христианские святыни Рима: история и судьбы
Христианские святыни Рима: история и судьбы

Что вы увидите

  • Кафедральный Собор святого Иоанна
  • Санта Мария Маджоре
  • Базилика святого Креста Иерусалимского
  • Базилика святой Праседы

Значение христианского наследия Рима переоценить невозможно, в Риме хранятся:

  • часть Креста Животворящего,
  • Гвоздь распятия Христова,
  • шипы из Тернового Венца,
  • Святая Лестница, по которой Христос поднимался во дворце Пилата перед будущим распятием,
  • частица колонны бичевания Христа,
  • нерукотворный Лик Спасителя,
  • реликвии Тайной Вечери,
  • младенческие ясли Иисуса.
Кафедральный Собор святого Иоанна на земле Латеранской
Вы окажетесь в главнейшем храме Рима и Ватикана, основанном при
равноапостольном императоре Константине Великом, который сделал
христианство господствующей религией Римской Империи.
Перед центральным входом в собор на стене начертана надпись на латинском, означающая «Святейшая Латеранская церковь ⛪ является матерью и главой церквей этого города и всего мира».
Здесь хранятся честные главы святых апостолов Петра и Павла, а внутри алтаря находится столешница, на которой, по преданию, Спаситель совершал Тайную вечерю.
Вы подниметесь по «Святой лестнице», важнейшей реликвии храма, привезённой св. Еленой из Иерусалима. Именно по этой лестнице Иисус Христос несколько раз поднимался во дворце Понтия Пилата на судилище, предшествовавшее распятию.
Базилика святого Креста Иерусалимского
Базилика стоит на месте Цессарианского дворца императрицы Елены — матери императора Константина Великого, которая заложила в основание землю, привезенную ей из Иерусалима.

Поднявшись по ступенькам так называемого Крестного пути, вы окажетесь в часовне Реликвий. Там, в особой нише за бронированным стеклом находятся реликвии Страстей:

  • три части древа от Креста, на котором был распят Христос,
  • перст апостола Фомы,
  • ковчег с тремя камушками: от Вифлеемской пещеры Рождества, от колонны бичевания Спасителя и от Гроба Господня,
  • ковчег с двумя шипами от тернового венца Христа.
  • В нижней части ниши находится гвоздь, которым тело Христа было пригвождено ко Кресту; справа — часть т. н. Титла, т. е. таблички, прибитой ко Кресту по приказанию Пилата, с издевательской надписью «Иисус Назорей Царь Иудейский».
  • Вы увидите своими глазами вещественные свидетельства судьбоносных событий того времени.
Собор святой Марии Старейший
Вы посетите собор Божией Матери, основанный римским патрицием Иоанном, которому, согласно преданию, однажды в сонном видении явилась Богоматерь, повелевшая построить храм на том месте, где наутро выпадет снег.
В ночь с 4 на 5 августа 352 г. на вершине Эсквилинского холма выпал снег. Прибывший на это место папа Ливерий посохом начертил на снегу контуры будущего храма — так была основана одна из древнейших базилик, посвященных Богородице.
  • Вы увидите самые древние мозаики из тех, что существуют в мире.
  • Вы сможете прикоснуться к главным реликвиям храма, хранящимся в алтаре: там почивают мощи святого апостола Матфия, а над алтарем в драгоценном ковчеге хранятся доски, из которых были сделаны младенческие ясли Спасителя.
  • Вы осмыслите историю 📖 раннего христианства через подвиги и противоречивые судьбы апостолов и святых, преданно служивших Христу.
  • Вы услышите правду о гонениях на христиан и узнаете о главных вехах в истории христианства, увидев своими глазами вещественные свидетельства событий того времени/
  • Познакомитесь с жизнью и творчеством великих художников, скрупулезно
  • избранных всемогущими римскими папами для росписей и украшений главных христианских храмов. Вы прикоснетесь к великим чудотворным святыням, глубоко почитаемым христианским миром.
  • Экскурсия проводится по благословению Русской Православной Церкви в Италии.
  • Главная цель данной экскурсии 🧭 – сделать доступной для многих путешественников возможность открыть для себя историю раннего христианства в компании профессиональных гидов и прикоснуться к величайшим духовным святыням христианского мира.
  • Посещение базилик и экскурсия ⛳ с гидом бесплатны. Остаток денежных средств, полученный от проведения экскурсии, передается на безвозмездной основе 4-м сельским храмам в Украине в Полтавской области (иерей Роман Голик, обновления о расходовании средств в режиме реального времени: https://instagram. com/iereiromangolik?igshid=16hfdg83qc0ms).
Важная информация
  • В экскурсию входит аренда наушников.
  • Гид проводит экскурсию бесплатно.
  • Посещение базилик бесплатное, экскурсия не предусматривает никаких
  • дополнительных обязательных платежей.
  • Участие для детей до 7 лет бесплатное.
  • Участие предусматривает следующую форму одежды: для посещения храмов плечи и колени должны быть прикрыты. Женщинам нельзя в коротких шортах.
  • Пожалуйста, одевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Весь маршрут экскурсии пешеходный, общая протяженность маршрута не более 2, 5 км (отрезок пути от базилики Basilica Santa Maria Maggiore до базилики Basilica di San Giovanni in Laterano с активным 20-минутным (1, 7 км) пешеходным переходом).
Что входит
  • Наушники для группы участников от 6 человек
  • Посещение всех мест, указанных в программе экскурсии
  • Экскурсия с гидом
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Piazza di S. Maria Maggiore, 42
Место завершения
🏁 Piazza di S.Croce di Gerusalemme
Христианские святыни Рима: история и судьбы
Христианские святыни Рима: история и судьбы
Христианские святыни Рима: история и судьбы
Христианские святыни Рима: история и судьбы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алеся М.
Алеся М.
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12 отзывов оставили туристы

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