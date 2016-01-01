Значение христианского наследия Рима переоценить невозможно, в Риме хранятся:

часть Креста Животворящего,

Гвоздь распятия Христова,

шипы из Тернового Венца,

Святая Лестница, по которой Христос поднимался во дворце Пилата перед будущим распятием,

частица колонны бичевания Христа,

нерукотворный Лик Спасителя,

реликвии Тайной Вечери,

младенческие ясли Иисуса.

Кафедральный Собор святого Иоанна на земле Латеранской

Вы окажетесь в главнейшем храме Рима и Ватикана, основанном при

равноапостольном императоре Константине Великом, который сделал

христианство господствующей религией Римской Империи.

Перед центральным входом в собор на стене начертана надпись на латинском, означающая «Святейшая Латеранская церковь ⛪ является матерью и главой церквей этого города и всего мира».

Здесь хранятся честные главы святых апостолов Петра и Павла, а внутри алтаря находится столешница, на которой, по преданию, Спаситель совершал Тайную вечерю.

Вы подниметесь по «Святой лестнице», важнейшей реликвии храма, привезённой св. Еленой из Иерусалима. Именно по этой лестнице Иисус Христос несколько раз поднимался во дворце Понтия Пилата на судилище, предшествовавшее распятию.

Базилика святого Креста Иерусалимского

Базилика стоит на месте Цессарианского дворца императрицы Елены — матери императора Константина Великого, которая заложила в основание землю, привезенную ей из Иерусалима.

Поднявшись по ступенькам так называемого Крестного пути, вы окажетесь в часовне Реликвий. Там, в особой нише за бронированным стеклом находятся реликвии Страстей:

три части древа от Креста, на котором был распят Христос,

перст апостола Фомы,

ковчег с тремя камушками: от Вифлеемской пещеры Рождества, от колонны бичевания Спасителя и от Гроба Господня,

ковчег с двумя шипами от тернового венца Христа.

В нижней части ниши находится гвоздь, которым тело Христа было пригвождено ко Кресту; справа — часть т. н. Титла, т. е. таблички, прибитой ко Кресту по приказанию Пилата, с издевательской надписью «Иисус Назорей Царь Иудейский».

Вы увидите своими глазами вещественные свидетельства судьбоносных событий того времени.

Собор святой Марии Старейший

Вы посетите собор Божией Матери, основанный римским патрицием Иоанном, которому, согласно преданию, однажды в сонном видении явилась Богоматерь, повелевшая построить храм на том месте, где наутро выпадет снег.

В ночь с 4 на 5 августа 352 г. на вершине Эсквилинского холма выпал снег. Прибывший на это место папа Ливерий посохом начертил на снегу контуры будущего храма — так была основана одна из древнейших базилик, посвященных Богородице.

Вы увидите самые древние мозаики из тех, что существуют в мире.

Вы сможете прикоснуться к главным реликвиям храма, хранящимся в алтаре: там почивают мощи святого апостола Матфия, а над алтарем в драгоценном ковчеге хранятся доски, из которых были сделаны младенческие ясли Спасителя.

Вы осмыслите историю 📖 раннего христианства через подвиги и противоречивые судьбы апостолов и святых, преданно служивших Христу.

Вы услышите правду о гонениях на христиан и узнаете о главных вехах в истории христианства, увидев своими глазами вещественные свидетельства событий того времени/

Познакомитесь с жизнью и творчеством великих художников, скрупулезно

избранных всемогущими римскими папами для росписей и украшений главных христианских храмов. Вы прикоснетесь к великим чудотворным святыням, глубоко почитаемым христианским миром.

Экскурсия проводится по благословению Русской Православной Церкви в Италии.

Главная цель данной экскурсии 🧭 – сделать доступной для многих путешественников возможность открыть для себя историю раннего христианства в компании профессиональных гидов и прикоснуться к величайшим духовным святыням христианского мира.

Посещение базилик и экскурсия ⛳ с гидом бесплатны. Остаток денежных средств, полученный от проведения экскурсии, передается на безвозмездной основе 4-м сельским храмам в Украине в Полтавской области (иерей Роман Голик, обновления о расходовании средств в режиме реального времени: https://instagram. com/iereiromangolik?igshid=16hfdg83qc0ms).

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