За время экскурсии вы сможете увидеть все основные достопримечательности Вечного города
включая площадь Навона
Пантеон
Испанскую летницу
фонтан Треви
Колизей и многое другое
Частный тур на гольфмобиле позволит Вам с комфортом насладиться Вечным Городом. Тур начинается дважды в день в 9:30 и в 15:30. Наш новый гольфмобиль расчитан на 3х человек (плюс гид) и за 3 часа мы успеем посетить все основные достопримечательности 🏛️ Рима. Большое преимущества гольфмобиля заключается в том, что он электрический, а это значит, что с комфортом мы без труда сможем перемещаться по историческому центру города, куда обычная машина без разрешения не сможет заехать.
Что входит
Услуги гида
Бутылочка воды
Встреча на гольф мобиле у отеля, если отель находится в центре города.
Что не входит
Еда, напитки
Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Piazza Mattei 11
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.