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Индивидуальная экскурсия на гольф мобиле

Анастасия Б.
Анастасия Б. – Гид из Рима
Рим – столица ⭐️ Италии, носит неофициальное Вечный город 🏙️.

Обойти его пешком за один день не представляется возможным, так много достопримечательностей 🏛️ разных эпох собрано в одном месте.

Но есть способ охватить гораздо больше мест и маршрутов – путешествие по Риму на гольфмобиле! Вы посмотрите на все основные достопримечательности города, а гид расскажет вам о них все.

Гольфмобиль – универсальный транспорт, который может заехать туда, где нет доступа обычному автомобилю.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €200 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия на гольф мобиле
Индивидуальная экскурсия на гольф мобиле

Что вы увидите

  • За время экскурсии вы сможете увидеть все основные достопримечательности Вечного города
  • включая площадь Навона
  • Пантеон
  • Испанскую летницу
  • фонтан Треви
  • Колизей и многое другое
Частный тур на гольфмобиле позволит Вам с комфортом насладиться Вечным Городом. Тур начинается дважды в день в 9:30 и в 15:30. Наш новый гольфмобиль расчитан на 3х человек (плюс гид) и за 3 часа мы успеем посетить все основные достопримечательности 🏛️ Рима. Большое преимущества гольфмобиля заключается в том, что он электрический, а это значит, что с комфортом мы без труда сможем перемещаться по историческому центру города, куда обычная машина без разрешения не сможет заехать.
Что входит
  • Услуги гида
  • Бутылочка воды
  • Встреча на гольф мобиле у отеля, если отель находится в центре города.
Что не входит
  • Еда, напитки
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Piazza Mattei 11
Индивидуальная экскурсия на гольф мобиле
Индивидуальная экскурсия на гольф мобиле
Индивидуальная экскурсия на гольф мобиле
Индивидуальная экскурсия на гольф мобиле
Индивидуальная экскурсия на гольф мобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия Б.
Анастасия Б.
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Анастасия Б. проводит ещё 3 экскурсии

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