Частный тур на гольфмобиле позволит Вам с комфортом насладиться Вечным Городом. Тур начинается дважды в день в 9:30 и в 15:30. Наш новый гольфмобиль расчитан на 3х человек (плюс гид) и за 3 часа мы успеем посетить все основные достопримечательности 🏛️ Рима. Большое преимущества гольфмобиля заключается в том, что он электрический, а это значит, что с комфортом мы без труда сможем перемещаться по историческому центру города, куда обычная машина без разрешения не сможет заехать.