Познакомьтесь с вашим гидом у Палатинского холма и исследуйте Рим уникальным и познавательным способом. Садитесь в элегантный гольф-кар и с комфортом перемещайтесь по главным улицам города. Пройдите мимо таких знаковых достопримечательностей, как Колизей, площадь Венеции и площадь Навона. Послушайте самые интересные истории о Риме и его памятниках от местного экскурсовода. Наслаждайтесь волшебством мягких вечерних огней Большого цирка, Бычьего форума и Палатинского холма. Остановитесь у Пантеона, древнего божественного храма, бросьте монетку в воду и загадайте желание у фонтана Треви. В конце тура гид расскажет, где провести время в Риме. Маршрут может быть изменен в случае забастовок, незавершенных дорожных работ или чрезвычайных событий любого рода. Все наши автомобили имеют 5 сидений спереди и 2 сиденья сзади. Важная информация: Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Несовершеннолетние без сопровождения Примите во внимание • Это обзорная экскурсия, поэтому вы не зайдете ни на какие основные достопримечательности • Доступно для инвалидов

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Колизей

Площадь Венеции

Площадь Навона

Большой цирк

Бычий форум

Палатинский холм

Пантеон

Фонтан Треви Что включено Транспортировка на новой роскошной золотой тележке для гольфа.

Опытный местный гид

Уличный гольф-кар.

Сборы и налоги

Страхование Что не входит в цену Трансфер от/до вашего отеля

Вход на достопримечательности

Еда и напитки Место начала и завершения? Via Marco Aurelio, 19, 00184 Roma RM, Italy Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек. Важная информация Запрещено

Чемоданы и большие сумки

Несовершеннолетние без сопровождения

Примите во внимание

Это обзорная экскурсия, поэтому вы не зайдете ни на какие основные достопримечательности

Доступно для инвалидов Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.