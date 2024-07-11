Познакомьтесь с вашим гидом возле Палатинского холма и начните свой тур, чтобы исследовать Рим уникальным и познавательным способом. Садитесь в элегантный гольф-кар и с комфортом перемещайтесь по главным улицам центра города.
Описание экскурсииПознакомьтесь с вашим гидом у Палатинского холма и исследуйте Рим уникальным и познавательным способом. Садитесь в элегантный гольф-кар и с комфортом перемещайтесь по главным улицам города. Пройдите мимо таких знаковых достопримечательностей, как Колизей, площадь Венеции и площадь Навона. Послушайте самые интересные истории о Риме и его памятниках от местного экскурсовода. Наслаждайтесь волшебством мягких вечерних огней Большого цирка, Бычьего форума и Палатинского холма. Остановитесь у Пантеона, древнего божественного храма, бросьте монетку в воду и загадайте желание у фонтана Треви. В конце тура гид расскажет, где провести время в Риме. Маршрут может быть изменен в случае забастовок, незавершенных дорожных работ или чрезвычайных событий любого рода. Все наши автомобили имеют 5 сидений спереди и 2 сиденья сзади. Важная информация: Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Несовершеннолетние без сопровождения Примите во внимание • Это обзорная экскурсия, поэтому вы не зайдете ни на какие основные достопримечательности • Доступно для инвалидов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Площадь Венеции
- Площадь Навона
- Большой цирк
- Бычий форум
- Палатинский холм
- Пантеон
- Фонтан Треви
Что включено
- Транспортировка на новой роскошной золотой тележке для гольфа.
- Опытный местный гид
- Уличный гольф-кар.
- Сборы и налоги
- Страхование
Что не входит в цену
- Трансфер от/до вашего отеля
- Вход на достопримечательности
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Via Marco Aurelio, 19, 00184 Roma RM, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Запрещено
- Чемоданы и большие сумки
- Несовершеннолетние без сопровождения
- Примите во внимание
- Это обзорная экскурсия, поэтому вы не зайдете ни на какие основные достопримечательности
- Доступно для инвалидов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
11 июл 2024
Макс - наш гид, был действительно великолепен и очень хорошо знал достопримечательности. Мы не ошиблись с этим туром. Ночной Рим действительно прекрасен!
С
Соня
10 июл 2024
У нас был лучший вечер с нашим гидом Максом, он был очень энергичным и рассказал много подробностей предыстории. Нам понравился его тур, и мы рекомендуем гольф-тур. Вечер был лучшим временем, так как народу было немного, и мы смогли легко дойти до достопримечательности.
K
Kane
6 июл 2024
У нас был отличный тур в Риме! Массимо был потрясающим, отличным гидом! 10/10
M
Michelle
20 июн 2024
Мы прекрасно провели время в этом туре. Погода была мягкая, луна большая, и нам нравилось рассматривать достопримечательности ночного Рима. Наш водитель Массимо родился и вырос в городе, был очень хорошо осведомлен и обладал отличным чувством юмора. Спасибо. Настоятельно рекомендую.
С
Сара
15 июн 2024
Макс был великолепен, очень хорошо осведомлен. Ездить по Риму страшно, но так увлекательно. Вместо того, чтобы нанимать веспы, мы сделали это, чтобы получить хороший вид на весь Рим! Вы определенно увидите Рим больше, чем увидели бы в традиционном туристическом автобусе: вас не только высадят рядом с основными достопримечательностями, но и покажут лучшие места для фото.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Мини-группа
до 6 чел.
Ночной Рим: прогулка по городу
Путешествие по ночному Риму подарит новые впечатления и откроет тайны Вечного города. Окунитесь в атмосферу, где каждый уголок дышит историей
Начало: На площади Кампо деи Фиори
Расписание: ежедневно в 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 18:00
11 ноя в 18:00
€60 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборМагия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Barberini
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 ноя в 19:00
€65 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
Завтра в 17:00
11 ноя в 17:00
от €267 за всё до 10 чел.