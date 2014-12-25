В монументальном великолепии Тестаччо под тенью кипарисов покоятся иностранцы, которые любили Рим, посвятили ему жизнь, или прожили в нём свои последние годы. Я познакомлю вас с историей кладбища и с биографиями тех, кто нашел тут последний приют. Мы поговорим об отношениях Рима с теми, кто попадал в этот город — и конечно, обсудим русский след, оставленный здесь.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €60 за экскурсию

Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Вы рассмотрите необычные надгробия и усыпальницы поэтов, художников, учёных, дипломатов и путешественников со всего мира.

Увидите античную городскую стену и пирамиду Цестия — редкий для Рима памятник, вдохновлённый египетским культом.

Пройдёте по тенистым аллеям с кипарисами, пиниями и цветами — и насладитесь тишиной и покоем.

И конечно, вы узнаете:

Почему Тестаччо называют «кладбищем иностранцев» и чем же оно отличается от других

Как это место стало последним пристанищем для англичан, шотландцев, немцев, шведов, американцев и других некатоликов

В чем уникальность кладбища в истории Рима и Европы

Как судьбы тех, кто здесь покоится, связаны с Римом и Италией

И многое-многое другое.