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Истории кладбища Тестаччо - последнего приюта иностранцев

Прогуляться по старейшему из сохранившихся в Риме и одному из самых красивых некрополей мира
В монументальном великолепии Тестаччо под тенью кипарисов покоятся иностранцы, которые любили Рим, посвятили ему жизнь, или прожили в нём свои последние годы. Я познакомлю вас с историей кладбища и с биографиями тех, кто нашел тут последний приют.

Мы поговорим об отношениях Рима с теми, кто попадал в этот город — и конечно, обсудим русский след, оставленный здесь.
Истории кладбища Тестаччо - последнего приюта иностранцев
Истории кладбища Тестаччо - последнего приюта иностранцев
Истории кладбища Тестаччо - последнего приюта иностранцев

Описание экскурсии

Вы рассмотрите необычные надгробия и усыпальницы поэтов, художников, учёных, дипломатов и путешественников со всего мира.

Увидите античную городскую стену и пирамиду Цестия — редкий для Рима памятник, вдохновлённый египетским культом.

Пройдёте по тенистым аллеям с кипарисами, пиниями и цветами — и насладитесь тишиной и покоем.

И конечно, вы узнаете:

  • Почему Тестаччо называют «кладбищем иностранцев» и чем же оно отличается от других
  • Как это место стало последним пристанищем для англичан, шотландцев, немцев, шведов, американцев и других некатоликов
  • В чем уникальность кладбища в истории Рима и Европы
  • Как судьбы тех, кто здесь покоится, связаны с Римом и Италией

И многое-многое другое.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 2864 туристов
Я родилась в Москве, а с 2003 года живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю делиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными для путешественников мелочами.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо нашему экскурсоводу Насте за увлекательную и нескучную экскурсию! Настя профессионал своего дела. После экскурсии подробно расписала нам маршрут на следующий день и помогла найти оптимальный вариант как добраться утром в аэропорт! Рекомендуем!
Сергей
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