91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Экскурсия по Трастевере откроет вам историческое наследие и современную жизнь одного из самых очаровательных районов вечного города.
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- 🌟 Уникальная атмосфера древнего Рима
- 🏛 Посещение исторических базилик и церквей
- 🍷 Знакомство с местной культурой и традициями
- 🎨 Увидеть шедевры Бернини и Мадерно
- 🎭 Насладиться уличными представлениями артистов
- 🏞 Прогулка по живописным улочкам и площадям
Что можно увидеть
- Площадь Трилусса
- Базилика Санта-Мария-ин-Трастевере
- Церковь Сан-Франческо-а-Рипа
- Церковь Санта-Чечилия-ин-Трастевере
- Церковь Санта-Мария-дель-Орто
- Остров Тиберина
Описание экскурсии
Трастевере, берущий свое название от латинского Trans Tiberim (по ту сторону Тибра), один из самых античных и живописных районов Рима. Со времен императора Августа римская зона была знаменита не только многочисленными рынками из-за своей близости к порту Тибра, но и многонациональными обитателями этого удивительного места.
Позднее, как раз благодаря Тибру, который буквально отделил Трастевере от центра Рима, местные жители сумели сохранить аутентичность района, несмотря на неизбежные архитектурные изменения. Именно здесь вы сможете найти узкие, извилистые и неровные улочки, наползающие друг на друга дома, увитые плющом, и встретить местных жителей, вечерами беседующих за стаканчиком вина в колоритных барах и остериях.
Программа
Мы встретимся в наиболее оживлённом месте этого района, площади Трилусса. Затем прогуляемся по кривым улочкам этого квартала и посетим одну из самых красивых базилик Санта-Мария-ин-Трастевере с великолепной мозаикой XII-XIII веков. В наше время, особенно в летний период, на площади перед базиликой можно увидеть многочисленных уличных артистов из разных уголков мира, развлекающих римлян и туристов веселыми концертами.
Также мы посетим церковь Сан-Франческо-а-Рипа, в которой находится знаменитая статуя работы Бернини «Экстаз Блаженной Людовики Альбертони», и церковь Санта-Чечилия-ин-Трастевере, известная не только одноименной статуей работы Стефано Мадерно, но и множеством историй и легенд, связанных с этой святой покровительницей музыки.
Мы заглянем и в церковь Санта-Мария-дель-Орто, возведенную в 1566 году буквально на пустом месте, среди садов и огородов, принадлежащих местным жителям. И сейчас, даже в окружении разноцветных каменных домов, этот образец барочного искусства не потерял своей прелести.
Во время двухчасовой прогулки мы не только пройдёмся по самым романтичным улочкам Трастевере, но и увидим дом, где жила возлюбленная знаменитого Рафаэля, место, где находится самый маленький и самый старинный колокол в Риме, узнаем, что такое аперитив по-римски, и множество других интересных и таинственных фактов о Трастевере.
А закончится наша прогулка на маленьком острове Тиберина, знаменитом не только своей необычной формой в виде лодки и святилищем Эскулапа — бога медицины, но и тем, что с 293 г. до н. э. сохранил свое «врачебное» предназначение благодаря знаменитому больничному комплексу Фатебенефрателли.
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