91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. Трастевере — настоящий дух Рима

Самый живописный квартал старого города по другую сторону Тибра

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Если перед вами кипящая за окнами жизнь римлян, запах домашней пиццы, белье на веревках, переброшенных от одного окна к другому, узкие, извилистые и неровные улочки и удивительные римские церкви — добро пожаловать в Трастевере!
€135
95 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Trilussa
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У этой экскурсии91 отзыв
4.99
Трастевере — настоящий дух Рима
Трастевере — настоящий дух Рима

Трастевере, берущий свое название от латинского Trans Tiberim (по ту сторону Тибра), один из самых античных и живописных районов Рима. Со времен императора Августа римская зона была знаменита не только многочисленными рынками из-за своей близости к порту Тибра, но и многонациональными обитателями этого удивительного места.

Позднее, как раз благодаря Тибру, который буквально отделил Трастевере от центра Рима, местные жители сумели сохранить аутентичность района, несмотря на неизбежные архитектурные изменения. Именно здесь вы сможете найти узкие, извилистые и неровные улочки, наползающие друг на друга дома, увитые плющом, и встретить местных жителей, вечерами беседующих за стаканчиком вина в колоритных барах и остериях.

Программа

Мы встретимся в наиболее оживлённом месте этого района, площади Трилусса. Затем прогуляемся по кривым улочкам этого квартала и посетим одну из самых красивых базилик Санта-Мария-ин-Трастевере с великолепной мозаикой XII-XIII веков. В наше время, особенно в летний период, на площади перед базиликой можно увидеть многочисленных уличных артистов из разных уголков мира, развлекающих римлян и туристов веселыми концертами.

Также мы посетим церковь Сан-Франческо-а-Рипа, в которой находится знаменитая статуя работы Бернини «Экстаз Блаженной Людовики Альбертони», и церковь Санта-Чечилия-ин-Трастевере, известная не только одноименной статуей работы Стефано Мадерно, но и множеством историй и легенд, связанных с этой святой покровительницей музыки.

Мы заглянем и в церковь Санта-Мария-дель-Орто, возведенную в 1566 году буквально на пустом месте, среди садов и огородов, принадлежащих местным жителям. И сейчас, даже в окружении разноцветных каменных домов, этот образец барочного искусства не потерял своей прелести.

Во время двухчасовой прогулки мы не только пройдёмся по самым романтичным улочкам Трастевере, но и увидим дом, где жила возлюбленная знаменитого Рафаэля, место, где находится самый маленький и самый старинный колокол в Риме, узнаем, что такое аперитив по-римски, и множество других интересных и таинственных фактов о Трастевере.

А закончится наша прогулка на маленьком острове Тиберина, знаменитом не только своей необычной формой в виде лодки и святилищем Эскулапа — бога медицины, но и тем, что с 293 г. до н.э. сохранил свое «врачебное» предназначение благодаря знаменитому больничному комплексу Фатебенефрателли.

Трастевере — настоящий дух Рима
Трастевере — настоящий дух Рима
Трастевере — настоящий дух Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Trilussa.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я родилась в Москве и больше 14 лет живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю поделиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными туристам мелочами.
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91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Увлекательно, и интересно. Анастасия хороший рассказчик. Рекомендую.
25 января 2020
Спасибо большое, Экскурсия была очень познавательная , мы узнали о менталитете итальянцев через историю Рима , попробовали настоящий крепкий :) кофе, было очень весело и интересно.
9 января 2020
Если вы хотите получить позитив на 150-200-300%, то обязательно посетите эту экскурсию. Вы познакомитесь с не туристическим Римом и необычными кафе, вы увидите совершенно другой Рим. И за всё это спасибо Анастасии, гид с которым не хочется расставаться. Настя, спасибо за чудесно проведенное время. Мы вернёмся в Рим и обязательно встретимся ещё.
5 июля 2019
Большое спасибо Анастасии за увлекательную экскурсию по району Трастевере!Вся экскурсия прошла на одном дыхании,с полным погружением в историю квартала в разные периоды его развития!Наша семья однозначно рекомендует!!!
3 июля 2019
Интересная экскурсия. Анастасия - прекрасный рассказчик. Экскурсия подойдёт тем, кто устал от монументального, имперского Рима и хочет познакомиться с Римом повседневным.
26 июня 2019
Просто замечательно, лучшая экскурсия по Риму. Кроме этого, Анастасия порекомендовала прекрасный ресторан и другие места в Риме.
21 мая 2019
Анастасия провела нам экскурсию по замечательному району Трастевере. Я, как гид, смогла оценить грамотно поданный материал, правильно построенный маршрут, связки между локациями. Настя ненавязчиво познакомила нас именно с духом этого района, без засилия дат и имен, было очень много интересных фактов, связанных с жизнью римлян, захватывающие истории, легенды... Настя безупречно владеет информацией и умеет преподнести ее в легкой форме. Рекомендую всем!!!
4 мая 2019
За недельное пребывание в Италии воспользовалась 4 экскурсиями с Трипстера.
Это была САМАЯ запоминающаяся экскурсия! Нет, пока я не побывала на этой экскурсии мне всё нравилось. Но всё познается в сравнении! Прям здесь ОДНОЗНАЧНО 5! Я после этой экскурсии, на следующей экскурсии сама рассказывала интересные вещи гиду. 3,5 часа пролетели незаметно, экскурсия была построена так, что мы имели возможность присесть, чтобы передохнуть, пока нам что-то показывают и рассказывают. Даже в небольшой церкви было что-то особенное, на каждом повороте увлекательная история... Несмотря на то, что задавали вопросы из серии - а вот это что за деревце, а вот у этого здания кажется, что окна какие-то необычные - гид на ВСЕ наши вопросы давал увлекательнейшие ответы. Восхищена работой гида!
1 мая 2019
Я в восторге, очень благодарна Анастасии за интересную и познавательную экскурсию.
Это не первая экскурсия с Анастасией - год назад она познакомила меня с чудесным районом Гарбателла. Поэтому сейчас, я обратилась к ней зная, что все пройдёт великолепно. Это даже не экскурсия, а непринуждённая прогулка с очень интересным человеком и рассказчиком, готовым ответить на любые вопросы, делящимся такими интересными фактами, которых я даже и представить не могла.
В следующий приезд в Рим обязательно обращусь к ней ещё!
Анастасия, большое вам спасибо!
25 апреля 2019
Спасибо большое нашему гиду Анастасии! Очень понравилась экскурсия, атмосфера Трастевере . Советую побывать здесь! В дополнение к экскурсии узнали где вкусно поесть, выпить кофе с местными , где закупиться домой и много-много всего интересного)))
Ещё 81 отзыв

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