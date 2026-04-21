91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Трастевере - настоящий дух Рима

Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой
Трастевере - это не просто район Рима, это целый мир, полный тайн и открытий.

Экскурсия по Трастевере откроет вам историческое наследие и современную жизнь одного из самых очаровательных районов вечного города.

Вас
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ждет встреча на площади Трилусса, откуда начнется ваше путешествие по извилистым улочкам, каждая из которых хранит свои легенды и истории.

Вы увидите базилику Санта-Мария-ин-Трастевере с восхитительной мозаикой, ощутите атмосферу настоящего Рима, посетите церковь Сан-Франческо-а-Рипа с знаменитой статуей работы Бернини, и церковь Санта-Чечилия-ин-Трастевере, где вас окружат истории и легенды.

Ваш путь также проложен через церковь Санта-Мария-дель-Орто, являющуюся жемчужиной барочного искусства.

Ваш гид расскажет о местных традициях, культуре и жизни района, делая эту экскурсию незабываемым путешествием в душу Рима

5
126 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера древнего Рима
  • 🏛 Посещение исторических базилик и церквей
  • 🍷 Знакомство с местной культурой и традициями
  • 🎨 Увидеть шедевры Бернини и Мадерно
  • 🎭 Насладиться уличными представлениями артистов
  • 🏞 Прогулка по живописным улочкам и площадям
Трастевере - настоящий дух Рима
Трастевере - настоящий дух Рима
Трастевере - настоящий дух Рима

Что можно увидеть

  • Площадь Трилусса
  • Базилика Санта-Мария-ин-Трастевере
  • Церковь Сан-Франческо-а-Рипа
  • Церковь Санта-Чечилия-ин-Трастевере
  • Церковь Санта-Мария-дель-Орто
  • Остров Тиберина

Описание экскурсии

Трастевере, берущий свое название от латинского Trans Tiberim (по ту сторону Тибра), один из самых античных и живописных районов Рима. Со времен императора Августа римская зона была знаменита не только многочисленными рынками из-за своей близости к порту Тибра, но и многонациональными обитателями этого удивительного места.

Позднее, как раз благодаря Тибру, который буквально отделил Трастевере от центра Рима, местные жители сумели сохранить аутентичность района, несмотря на неизбежные архитектурные изменения. Именно здесь вы сможете найти узкие, извилистые и неровные улочки, наползающие друг на друга дома, увитые плющом, и встретить местных жителей, вечерами беседующих за стаканчиком вина в колоритных барах и остериях.

Программа

Мы встретимся в наиболее оживлённом месте этого района, площади Трилусса. Затем прогуляемся по кривым улочкам этого квартала и посетим одну из самых красивых базилик Санта-Мария-ин-Трастевере с великолепной мозаикой XII-XIII веков. В наше время, особенно в летний период, на площади перед базиликой можно увидеть многочисленных уличных артистов из разных уголков мира, развлекающих римлян и туристов веселыми концертами.

Также мы посетим церковь Сан-Франческо-а-Рипа, в которой находится знаменитая статуя работы Бернини «Экстаз Блаженной Людовики Альбертони», и церковь Санта-Чечилия-ин-Трастевере, известная не только одноименной статуей работы Стефано Мадерно, но и множеством историй и легенд, связанных с этой святой покровительницей музыки.

Мы заглянем и в церковь Санта-Мария-дель-Орто, возведенную в 1566 году буквально на пустом месте, среди садов и огородов, принадлежащих местным жителям. И сейчас, даже в окружении разноцветных каменных домов, этот образец барочного искусства не потерял своей прелести.

Во время двухчасовой прогулки мы не только пройдёмся по самым романтичным улочкам Трастевере, но и увидим дом, где жила возлюбленная знаменитого Рафаэля, место, где находится самый маленький и самый старинный колокол в Риме, узнаем, что такое аперитив по-римски, и множество других интересных и таинственных фактов о Трастевере.

А закончится наша прогулка на маленьком острове Тиберина, знаменитом не только своей необычной формой в виде лодки и святилищем Эскулапа — бога медицины, но и тем, что с 293 г. до н. э. сохранил свое «врачебное» предназначение благодаря знаменитому больничному комплексу Фатебенефрателли.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazza Trilussa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2886 туристов
Я родилась в Москве, а с 2003 года живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю делиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными для путешественников мелочами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 126 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
124
4
1
3
2
1
Дарья
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Анастасии! Очень интересно, время пролетело незаметно)
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Анастасии! Очень интересно, время пролетело незаметно)
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Анастасии! Очень интересно, время пролетело незаметно)
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Анастасии! Очень интересно, время пролетело незаметно)
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Римма
Это была очень интересная и познавательная экскурсия. Анастасия замечательный гид, рассказывала такие интересные истории и легенды, показала такие места о которых мы не догадывалась, посоветовала где можно вкусно поесть С удовольствием слушали, все остались довольны. Спасибо большое!)))) Всем рекомендуем!
Это была очень интересная и познавательная экскурсия. Анастасия замечательный гид, рассказывала такие интересные истории и легенды,
Это была очень интересная и познавательная экскурсия. Анастасия замечательный гид, рассказывала такие интересные истории и легенды,
Это была очень интересная и познавательная экскурсия. Анастасия замечательный гид, рассказывала такие интересные истории и легенды,
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Светлана
Огромное спасибо Анастасии за потрясающую экскурсию по Трастевере — одному из самых атмосферных и мало знакомому туристам району Рима! Это была не просто прогулка по красивым улочкам, а настоящее погружение
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в историю, культуру и жизнь этого удивительного места.

Анастасия — великолепный гид с прекрасным чувством юмора. Благодаря её лёгкой и увлекательной подаче время пролетело совершенно незаметно. Мы узнали множество интересных фактов, получили массу полезных советов о том, где вкусно поесть, что посмотреть и как почувствовать настоящий дух Рима.

Экскурсия прошла на одном дыхании: было интересно, весело и очень душевно. Настроение было просто супер, а впечатления останутся с нами надолго. Огромное спасибо Анастасии за профессионализм, позитив и любовь к своему делу! Рекомендуем от всей души!

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Kateryna
У нас эта экскурсия была полтора года назад. Тогда-то мы и начали пользоваться Трипстером, могу теперь с уверенностью сказать, что это лучшая экскурсия в моей жизни.

Единственный минус, очень теперь расстраивают все остальные экскурсии, потому что они вообще даже близко не стояли с этой.
У нас эта экскурсия была полтора года назад. Тогда-то мы и начали пользоваться Трипстером, могу теперь
У нас эта экскурсия была полтора года назад. Тогда-то мы и начали пользоваться Трипстером, могу теперь
У нас эта экскурсия была полтора года назад. Тогда-то мы и начали пользоваться Трипстером, могу теперь
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Н
Альтернативный взгляд на вечный город, самый живой, с долей сарказма по отношению к противоречивым фактам. Много интересного узнали о современных традициях Италии, истоков этих традиций. Однозначно рекомендую Анастасию!
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Надежда
Спасибо, Анастасии, все интересно, информативно.
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