Это римское кладбище известно под разными названиями, что с одной стороны может запутать, но, с другой стороны, достаточно знать хотя бы один вариант, чтобы его отыскать. В общем-то, найти его нетрудно. Располагается этот некрополь у подножия Авентинского холма в районе Тестаччо, а по сему часто так и называется – кладбище Тестаччо. Но более точным ориентиром может послужить единственная в Риме Пирамида Гая Цестия – древнеримский мавзолей начала нашей эры, к которому так символично примыкает кладбище, имеющее, между прочим, свой порядковый номер по улице имени вышеупомянутого императора.

Сейчас на обширной территории некрополя насчитывается свыше 4000 могил, каждая из которых представляет собой памятник отдельно взятой человеческой судьбе. Первое же захоронение, с которого и началась история 📖 кладбища, появилось здесь в 1738 году и упокоило 25-летнего студента из Оксфорда, трагически погибшего при падении с коня.

Однако официально это Римское английское кладбище было открыто лишь в 1821 году, когда в эпоху романтизма и неоклассицизма представители европейского студенчества и творческой элиты массово устремлялись в Рим, где часто оседали до конца своих дней. А поскольку большую часть иностранцев составляли протестанты и представители других некатолических конфессий, а также атеисты, которые не могли быть похоронены рядом с католиками, именно Римское протестантское кладбище становилось для них последним приютом.

Таким образом, это было одно из первых европейских кладбищ нового типа, то есть образованное, в прямом и переносном смысле, за пределами церкви. А учитывая творческий контингент, упокоенный на этом некатолическом островке Вечного города, его иногда называют Кладбищем художников и поэтов.

Римское некатолическое кладбище условно разделено по национальным «зонам», среди которых можно выделить и российскую, включающую около 1000 могил – четверть от общего числа. Здесь обрели вечный покой представители дореволюционной России и последующих волн миграции XX века.

Наряду с именами членов Российского Императорского Дома тут можно увидеть надгробия с такими известными дворянскими фамилиями, как Барятинские, Шереметевы, Гагарины, Трубецкие, Волконские, Голицыны, Юсуповы, Врангели, Нарышкины, и многие другие старинные русские династии. Здесь покоятся такие выдающиеся личности, как художник Карл Брюллов, певец Фёдор Комиссаржевский, танцовщица Ия Русская, поэт Вячеслав Иванов, врач Павел Иорданов и многие другие выходцы из России, чьи имена знают и помнят на Родине и за её пределами.

Такое обилие известных фамилий превратило далекое от России кладбище в своеобразное место паломничества для многих наших соотечественников. Кроме того, на многочисленных надгробиях увековечены имена малоизвестных широкой публике россиян, опочивших в Вечном городе.

Ухоженные аллеи и цветущие клумбы могут соперничать с самыми живописными городскими парками. А уж надгробия поистине походят на самые настоящие произведения искусства, достойные музейных витрин. Но, конечно же, главный интерес представляют собой люди из разных эпох, чьи имена высечены на этих надгробиях, будь то всемирно известные деятели или их забытые слуги. А внимательному посетителю Римское некатолическое кладбище обязательно нашепчет свои истории, тайны и секреты, витающие в воздухе одного из самых тихих мест неугомонного Рима.