Описание экскурсии

Подробнее об экскурсии Начнем с Палатина – места основания Рима. Палатинский холм является одним из семи римских холмов, а также местом, где возникло первое поселение города. Археологи находили в этих местах первые римские хижины, а также останки роскошных дворцов императоров. Многие известные сооружения Рима взяли свое начало именно из этих мест – виллы патрициев Рима республиканского периода, императорские дворцы и не только. Палатин является тем местом, где были провозглашены императоры, которые вершили судьбы античного мира. Затем мы спустимся к Римскому форуму. Форум – место, где были заложены основы знаменитого Римского права, место откуда управлялся весь античный мир. Вы узнаете об истоках формирования Рима как города-государства, о падении Республики и заговоре против Юлия Цезаря, о зарождении и экспансии Римской Империи с ее абсолютной властью над покоренными народами, богатством и пороками. Сможете пройти по Священной Римской дороге, которой 2 тысячи лет, прикоснуться к камням, хранящим память об изысканности императорской роскоши и поклонении языческим богам. Мы посетим храм Венеры и Рома, который также был недавно отреставрирован, базилику Максенция, Храм Ромула, Дом весталок, Храм Цезаря, курию. Это был первый центр Рима, расположенный между семью холмами и Тибром. На этом участке Гаем Юлием Цезарем в 54- 46 годах до н. э. был построен новый форум как расширение Римского форума. Но новое строительство прославляло абсолютную власть, которая была сосредоточена в его руках и вскоре стоила ему жизни. Как и любой римлянин первого века до н. э., мы тоже войдем на Форум Цезаря и пересечем его, чтобы добраться по подземному коридору до Форума Траяна. Это был последний из императорских форумов, построенных по желанию императора в честь завоевания Дакии, которое дало империи ее максимальное распространение. На Форуме Траяна до сих пор гордо стоит колонна, повествующая о деяниях императора и служившая его могилой.