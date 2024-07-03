Сообщаем, что наконец-то был открыт проход между Римским и Императорскими форумами! Они объединились после десятилетнего ожидания.
Мы рады предоставить вам возможность получить уникальный опыт, посетив Палатинский холм, Римский форум, Форум Цезаря и Форум Траяна одновременно. В Вечном городе можно испытать культурный опыт, охватывающий 3000 лет истории.
Мы рады предоставить вам возможность получить уникальный опыт, посетив Палатинский холм, Римский форум, Форум Цезаря и Форум Траяна одновременно. В Вечном городе можно испытать культурный опыт, охватывающий 3000 лет истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:30
Описание экскурсии
Подробнее об экскурсии Начнем с Палатина – места основания Рима. Палатинский холм является одним из семи римских холмов, а также местом, где возникло первое поселение города. Археологи находили в этих местах первые римские хижины, а также останки роскошных дворцов императоров. Многие известные сооружения Рима взяли свое начало именно из этих мест – виллы патрициев Рима республиканского периода, императорские дворцы и не только. Палатин является тем местом, где были провозглашены императоры, которые вершили судьбы античного мира. Затем мы спустимся к Римскому форуму. Форум – место, где были заложены основы знаменитого Римского права, место откуда управлялся весь античный мир. Вы узнаете об истоках формирования Рима как города-государства, о падении Республики и заговоре против Юлия Цезаря, о зарождении и экспансии Римской Империи с ее абсолютной властью над покоренными народами, богатством и пороками. Сможете пройти по Священной Римской дороге, которой 2 тысячи лет, прикоснуться к камням, хранящим память об изысканности императорской роскоши и поклонении языческим богам. Мы посетим храм Венеры и Рома, который также был недавно отреставрирован, базилику Максенция, Храм Ромула, Дом весталок, Храм Цезаря, курию. Это был первый центр Рима, расположенный между семью холмами и Тибром. На этом участке Гаем Юлием Цезарем в 54- 46 годах до н. э. был построен новый форум как расширение Римского форума. Но новое строительство прославляло абсолютную власть, которая была сосредоточена в его руках и вскоре стоила ему жизни. Как и любой римлянин первого века до н. э., мы тоже войдем на Форум Цезаря и пересечем его, чтобы добраться по подземному коридору до Форума Траяна. Это был последний из императорских форумов, построенных по желанию императора в честь завоевания Дакии, которое дало империи ее максимальное распространение. На Форуме Траяна до сих пор гордо стоит колонна, повествующая о деяниях императора и служившая его могилой.
Ежедневно в 9:00 и 14:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Римский форум
- Священная Римская дорога
- Форум Цезаря
- Форума Траяна
- Палатин
- Храм Венеры и Рома
- Базилика Максенция
- Храм Ромула
- Дом весталок
- Храм Цезаря
- Курия
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
Выход со станции метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Вы можете забронировать билеты на сайте:
- Https://www coopculture. it/it/prodotti/biglietto-forum-pass-super-con-accesso-al-foro-romano-palatino-e-fori-imperiali/
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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