43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Рим с привидениями

Погрузитесь в мистическую атмосферу Рима, где призраки оживают на улицах. Легенды и мифы ждут вас в этом уникальном путешествии
Экскурсия по Риму с привидениями предлагает уникальную возможность встретить духи знаменитых исторических личностей. Участники смогут услышать легенды о Юлии Цезаре, Беатриче Ченчи и других известных фигурах. Прогулка проходит по вечерним улицам, где история и мифы переплетаются в загадочной атмосфере. Посещение аристократических апартаментов и дегустация шампанского на террасе добавят особый шарм
5
49 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 👻 Встреча с призраками Рима
  • 🏛️ Исторические легенды и мифы
  • 🌆 Прогулка по вечернему городу
  • 🍾 Дегустация шампанского на террасе
  • 🎶 Живой джаз в уютном клубе
Рим с привидениями
Рим с привидениями
Рим с привидениями

Что можно увидеть

  • Площадь Св. Петра
  • Мост Св. Ангела
  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Площадь Испании

Описание экскурсии

Когда на город спускаются сумерки и приближается ночь, всё вокруг становится загадочным и непредсказуемым! Таинственный жёлтый свет фонарей преображает старинные улицы и площади, а тени дворцов и платанов вдоль набережной Тибра обретают странные формы. Именно в эти часы мы с вами встретим самых знаменитых привидений Рима.

Уже многие века бродят по древним кварталам волшебного города духи императоров, палачей, аристократов, королей, поэтов и пап. Я познакомлю вас с призраком Юлия Цезаря на площади Св. Петра, привидением самого знаменитого палача Европы, духами Беатриче Ченчи и Донны Олимпии. Я расскажу не только легенды о том, как появились эти призраки, но и интересные события из жизни этих великих людей. Вы узнаете, где и когда можно встретить призраков Нерона, Мессалины и Чезаре Борджиа.

Если хотите, можем посетить частные аристократические апартаменты в центре Рима. Здесь, в квартире старинной графской семьи, живёт привидение кардинала Бруни. Я расскажу вам историю его жизни и смерти, а затем мы поднимемся на террасу дома с незабываемым видом на купол собора Св. Петра, где хозяева любезно предложат нам бокал шампанского.

Так — в компании привидений мы прогуляемся по вечернему Риму от Ватикана, через старинный район Борго Пио и мост Св. Ангела к площади Навона, Пантеону и площади Испании. И везде магическим образом будут переплетаться история, легенды, мифы и реальность. А если станет уж очень страшно, можем зайти расслабиться в знаменитое кафе недалеко от площади Навона, которое, кстати, находится рядом с улицей Души, или послушать немного живого джаза в симпатичном джаз-клубе в районе площади Испании.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): посещение аристократической квартиры с привидением и дегустацией шампанского на террасе (40€ за человека), посещение кафе и джаз-клуба.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника
Вероника — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 4134 туристов
Я художник и графический дизайнер. Приглашаю вас в свой Рим, где я не гид, а вы — не туристы! Мы путешественники и первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет
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(как я) или приехать сюда на несколько дней, и этот город, пронизанный светом и культурой будет удивлять нас вновь и вновь! Я с радостью покажу вам Вечный город, с его историей, легендами и традициями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
2
3
2
1
Т
Экскурсия очень необычная! Встреча с Вероникой и время, проведенное с ней, прошло очень интересно и увлекательно! Подача информации интригующая, красочная, завораживающая! Хотелось больше и больше общаться с Вероникой! Сам город
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днем и вечером - совершенно разный! На фоне историй, рассказанных Вероникой, открывается совершенно с другой стороны. Вечерний Рим - это волшебно!
Вечерние фото - сказочные! Впечатления остаются в картинках на долгое время! Огромное спасибо за проведенное с нами время! Очень рекомендуем!

Экскурсия очень необычная! Встреча с Вероникой и время, проведенное с ней, прошло очень интересно и увлекательно!
Экскурсия очень необычная! Встреча с Вероникой и время, проведенное с ней, прошло очень интересно и увлекательно!
Экскурсия очень необычная! Встреча с Вероникой и время, проведенное с ней, прошло очень интересно и увлекательно!
Экскурсия очень необычная! Встреча с Вероникой и время, проведенное с ней, прошло очень интересно и увлекательно!
Экскурсия очень необычная! Встреча с Вероникой и время, проведенное с ней, прошло очень интересно и увлекательно!
Экскурсия очень необычная! Встреча с Вероникой и время, проведенное с ней, прошло очень интересно и увлекательно!
Экскурсия очень необычная! Встреча с Вероникой и время, проведенное с ней, прошло очень интересно и увлекательно!
Экскурсия очень необычная! Встреча с Вероникой и время, проведенное с ней, прошло очень интересно и увлекательно!+1
Экскурсия очень необычная! Встреча с Вероникой и время, проведенное с ней, прошло очень интересно и увлекательно!
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А
Спасибо большое Вероника за прекрасную экскурсию. С нами был подросток, которую Веронике получилось заинтересовать. С юмором, очень театрально она рассказывала историю и легенды Рима! Спасибо за чудесный вечер, слушать было одно удовольствие.
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Sergei
Спасибо Веронике за прекрасную экскурсию! Неспешная прогулка, интересные, артистичные истории, прекрасный город! Однозначно рекомендуем
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А
Большое спасибо Веронике за интересно и с пользой проведенное время. Отдельное спасибо за адаптивность. Я была на экскурсии с ребенком 5 лет, не самый усидчивый и внимательный турист. Но Веронике
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удалось заинтересовать ребенка и всколыхнуть его вообраденте так, что еще несколько дней он сам уже, непрерывно сочинял истории на основе рассказов Вероники. А дух Юлия Цезаря сопровождал нас в каждый вечер на последующих самостоятельных прогулках по городу:). Отдельно хочется отметить глубокое знание истории и любовь в городу, которая передалась и нам. Очень надеемся на новые встречи и от души рекомендуем Веронику, как профи своего дела, неравнодушного и ответственного человека.

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о
Дорогие друзья, вы даже не можете представить насколько прекрасна экскурсия с потрясающим гидом и прекрасным человеком ВЕРОНИКОЙ!!! Рекомендую вам однозначно побывать на экскурсии именно с Вероникой. Экскурсия вам даст возможность
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не только увидеть интересные места, узнать загадки и истории Рима, но и понять душу этого неповторимого города именно с помощью Вероники. Что очень важно,именно по вашим пожеланиям будет построена экскурсия и не одна ваша просьба не останется без внимания,совета и помощи!!! Очень,очень понравилась экскурсия!!! Огромная благодарность Веронике и большое спасибо всей команде Трипстера за четкую работу и внимание к каждому из нас!!!

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В
Мы ходили с Вероникой по вечернему Риму, полному легенд и привидений. Вероника - очень творческая и увлеченная натура. Сначала мы были насторожены и скованы, но Вероника быстро завладела нашим вниманием
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и передала свои эмоции - и вот уже Рим вокруг заиграл таинственными и романтическими красками! Мы были готовы ходить с Вероникой всю ночь, но младший ребенок сильно устал. А старший просто чуть не рыдал, что экскурсия заканчивается. Спасибо Вероника! Остается только добавить, что об экскурсии лучше договариваться с гидом заранее - Вероника очень востребованный гид, и лучше заранее застолбить место в ее расписании.

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