43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Риму с привидениями предлагает уникальную возможность встретить духи знаменитых исторических личностей. Участники смогут услышать легенды о Юлии Цезаре, Беатриче Ченчи и других известных фигурах. Прогулка проходит по вечерним улицам, где история и мифы переплетаются в загадочной атмосфере. Посещение аристократических апартаментов и дегустация шампанского на террасе добавят особый шарм

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Когда на город спускаются сумерки и приближается ночь, всё вокруг становится загадочным и непредсказуемым! Таинственный жёлтый свет фонарей преображает старинные улицы и площади, а тени дворцов и платанов вдоль набережной Тибра обретают странные формы. Именно в эти часы мы с вами встретим самых знаменитых привидений Рима.

Уже многие века бродят по древним кварталам волшебного города духи императоров, палачей, аристократов, королей, поэтов и пап. Я познакомлю вас с призраком Юлия Цезаря на площади Св. Петра, привидением самого знаменитого палача Европы, духами Беатриче Ченчи и Донны Олимпии. Я расскажу не только легенды о том, как появились эти призраки, но и интересные события из жизни этих великих людей. Вы узнаете, где и когда можно встретить призраков Нерона, Мессалины и Чезаре Борджиа.

Если хотите, можем посетить частные аристократические апартаменты в центре Рима. Здесь, в квартире старинной графской семьи, живёт привидение кардинала Бруни. Я расскажу вам историю его жизни и смерти, а затем мы поднимемся на террасу дома с незабываемым видом на купол собора Св. Петра, где хозяева любезно предложат нам бокал шампанского.

Так — в компании привидений мы прогуляемся по вечернему Риму от Ватикана, через старинный район Борго Пио и мост Св. Ангела к площади Навона, Пантеону и площади Испании. И везде магическим образом будут переплетаться история, легенды, мифы и реальность. А если станет уж очень страшно, можем зайти расслабиться в знаменитое кафе недалеко от площади Навона, которое, кстати, находится рядом с улицей Души, или послушать немного живого джаза в симпатичном джаз-клубе в районе площади Испании.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): посещение аристократической квартиры с привидением и дегустацией шампанского на террасе (40€ за человека), посещение кафе и джаз-клуба.