43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы

Вероника
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Вероника – ваш гид
В Англии и Шотландии привидения живут в замках.

А вы знаете, где можно встретить призраков в Риме? На этой прогулке вы узнаете секреты мистического Рима, его историю, легенды и мифы.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии43 отзыва
4.73
Рим с привидениями
Рим с привидениями

Что вас ожидает

Когда на город спускаются сумерки и приближается ночь, всё вокруг становится загадочным и непредсказуемым! Таинственный жёлтый свет фонарей преображает старинные улицы и площади, а тени дворцов и платанов вдоль набережной Тибра обретают странные формы. Именно в эти часы мы с вами встретим самых знаменитых привидений Рима.

Уже многие века бродят по древним кварталам волшебного города духи императоров, палачей, аристократов, королей, поэтов и пап. Я познакомлю вас с призраком Юлия Цезаря на площади Св. Петра, привидением самого знаменитого палача Европы, духами Беатриче Ченчи и Донны Олимпии. Я расскажу не только легенды о том, как появились эти призраки, но и интересные события из жизни этих великих людей. Вы узнаете, где и когда можно встретить призраков Нерона, Мессалины и Чезаре Борджиа.

Если хотите, можем посетить частные аристократические апартаменты в центре Рима. Здесь, в квартире старинной графской семьи, живёт привидение кардинала Бруни. Я расскажу вам историю его жизни и смерти, а затем мы поднимемся на террасу дома с незабываемым видом на купол собора Св. Петра, где хозяева любезно предложат нам бокал шампанского.

Так — в компании привидений мы прогуляемся по вечернему Риму от Ватикана, через старинный район Борго Пио и мост Св. Ангела к площади Навона, Пантеону и площади Испании. И везде магическим образом будут переплетаться история, легенды, мифы и реальность. А если станет уж очень страшно, можем зайти расслабиться в знаменитое кафе недалеко от площади Навона, которое, кстати, находится рядом с улицей Души, или послушать немного живого джаза в симпатичном джаз-клубе в районе площади Испании.

Организационные детали

Посещение аристократической квартиры с привидением и дегустацией шампанского на террасе факультативное и не входит в стоимость прогулки (40€ за человека). Также не входит в стоимость возможное посещение кафе и джаз-клуба.

Рим с привидениями
Рим с привидениями
Рим с привидениями
Рим с привидениями

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я художник и график дизайнер. Я приглашаю вас в "мой Рим", где я не экскурсовод и вы не туристы! Мы путешественники, первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет (как я) или приехать сюда на несколько дней и этот город, пронизанный светом и культурой будет удивлять нас вновь и вновь! Я с радостью покажу вам "Вечный город", с его историей , легендами и традициями.
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43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 октября 2019
Интереснейшая экскурсия получилась с гидом Вероникой! Увлекательный рассказ, захватывающие истории, о которых мы, уверен, нигде бы больше не узнали. Вероника провела нас от Ватикана по улочкам и площадям вечернего Рима и позволила в полной мере прочувствовать богатейшую историю этого города и сложные судьбы его прошлых обитателей. Спасибо Вам большое, Вероника!
25 июля 2019
Мы очень довольны эккурсией!Вероника-человек разносторонних знаний,нам было очень интересно общаться,была не скучная экскурсия с выдачей информации,а именно беседа,когда интересно было всем ,от 16 летнего подростка до 64 летнего главы семейства.Всем рекомендуем экскурсию с Вероникой и сами надеемся встретиться с ней ещё!
9 июля 2019
Интересно было очень. Настолько, что экскурсия продлилась дольше положенного. Так что советую начинать раньше, чем в 9.
А о качестве экскурсии говорит то, что эту тему мы продолжали обсуждать и вспоминать еще 2 последующих дня..
3 мая 2019
Превосходная экскурсия! Нетрадиционная подача традиционного материала в исполнении харизматичного гида)!!! Интересно было как взрослым, так и детям. Highly recommended!!!
13 марта 2019
Не трезвый гид......
13 марта 2019
Великолепный маршрут, прекрасная, эмоциональная Вероника, чудесная прогулка, даже неожидали, что будет настолько здорово!
18 ноября 2018
С Вероникой у нас были две экскурсии, Вероника потрясающий профессионал своего дела, при следующей поездке обязательно проведем с ней еще экскурсии. Огромное спасибо за подаренные минуты в прекрасном городе. Вероника не только потрясающий профессионал и рассказчик, но и хороший отзывчивый человек.
16 июля 2018
Мы совершили чудесную прогулку с Вероникой по вечернему Риму. Несмотря на поздний час и довольно протяженный маршрут, дети не устали и с удовольствием слушали все истории о призраках и приведениях, а их было не мало, к тому же, по пути можно сделать остановки, выпить кофе или поесть мороженое! Вероника интересный рассказчик и собеседник, прекрасно владеет информацией, ответит на все интересующие вопросы, любит свой город и очень увлеченно рассказывает о нем!
28 мая 2018
Экскурсия понравилась! Спасибо Веронике, очень интересно, не занудно. Время пролетело быстро,. Нам понравилось!
14 ноября 2017
В восторге!)
Ещё 33 отзыва

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