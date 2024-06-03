1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 11:30
16 июня в 11:30
30 июня в 11:30
€36 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим античный, средневековый, современный
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Начало: У колонны Траяна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€25 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
€40 за человека
Мини-группа
3 часа
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma»
Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Колизей и Форум: античность не для галочки
Знакомство с величайшими памятниками Древнего Рима и погружение в его интригующую историю
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€270 за всё до 10 чел.
Билеты
1.5 часа
Колизей - слава древнего Рима
Начало: Piazza del Colosseo,1
Расписание: ПН-вск 11.45,13.45
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
€60 за билет
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€178 за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
Начало: Забор из отеля
Расписание: каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€186 за человека
Индивидуальная
3 часа
Рим иудейский
Прогуляться по «иудейским» местам вечного города и открыть чёрные станицы истории еврейской общины
Начало: Около Арки Константина
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлла3 июня 2024Спасибо большое Наталье за интересную и содержательную экскурсию. Время пролетело незаметно и с удовольствием. Всем рекомендуем.
- ИИрина29 мая 2024Я была на обзооной экскурсии, все сложилось. Замечательный гид Анна, туристы умницы, информация в голове осталась. Все хорошо, буду рекомендовать. Удачи.
- ДДмитрий28 мая 2024Отличная экскурсия, классный гид Адам, он безумно любит свою работу, было очень интересно и весело, огромное спасибо Адаму!!!
- ЛЛеонид26 мая 2024Очень интересно. Нам понравилось. Гид супер! Адам спасибо большое!
- ССнежана25 мая 2024Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
- аарсоу8 мая 2024Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
- ИИрина6 мая 2024Без красочных рассказов Наталии можно было пройти мимо вечности, не заметив ее. Спасибо! ☺️
- TTatjana3 мая 2024Всё очень понравилось
- ЗЗулейха20 апреля 2024Большое спасибо за интересную экскурсию и внимание к клиенту, было очень приятно
- ООлеся20 апреля 2024Интересная экскурсия. Узнали много нового и интересного про античный мир
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Палатин»
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