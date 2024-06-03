Палатин – экскурсии в Риме

Найдено 13 экскурсий в категории «Палатин» в Риме на русском языке, цены от €25, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автопрогулка по семи холмам Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Древний Рим за 2 часа: Колизей и Римские форумы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
56 отзывов
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 11:30
16 июня в 11:30
30 июня в 11:30
36 за человека
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252240 за всё до 7 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Рим античный, средневековый, современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Рим античный, средневековый, современный
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Начало: У колонны Траяна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
640 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
25 за человека
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
40 за человека
Колизей и Древний Рим в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
74 отзыва
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma»
Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
65 за человека
Колизей и Форум: античность не для галочки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Колизей и Форум: античность не для галочки
Знакомство с величайшими памятниками Древнего Рима и погружение в его интригующую историю
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
270 за всё до 10 чел.
Колизей - слава древнего Рима
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
23 отзыва
Колизей - слава древнего Рима
Начало: Piazza del Colosseo,1
Расписание: ПН-вск 11.45,13.45
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
60 за билет
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
178 за человека
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
Начало: Забор из отеля
Расписание: каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
186 за человека
Рим иудейский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рим иудейский
Прогуляться по «иудейским» местам вечного города и открыть чёрные станицы истории еврейской общины
Начало: Около Арки Константина
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Палатин»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Автопрогулка по семи холмам Рима
  2. Древний Рим за 2 часа: Колизей и Римские форумы
  3. Второй раз в Риме: новый взгляд на город
  4. Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
  5. Рим античный, средневековый, современный
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Палатин" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 25 до 282 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 896 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «Палатин», 896 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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