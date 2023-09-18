Увидеть Террачину, Сперлонгу, Гаэту, грот Тиберия и влюбиться в эти места навсегда
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Описание
Что вас ожидает
Террачина
Начнём путешествие в самом сердце побережья Одиссея. Террачина сохранила в руинах многочисленные памятники античности — императорские виллы, форум, крупный храмовый комплекс Юпитера Анксурского, античную Аппиеву дорогу. Пока вы в неспешном темпе будете изучать это удивительное место, я поведаю вам местные легенды и мифы.
Сперлонга
Этот городок с типичным средиземноморским шармом легко узнать по белоснежным фасадам домов. Здесь много памятников истории: церкви Святой Марии и Святого Рокко и старинные дозорные башни. Прогуляемся по узким улочкам и уютным площадям, полюбуемся видами на побережье. Спустимся до пляжа и освежимся в море. Вы же помните, что мы никуда не спешим?
Грот Тиберия
Затем мы отправимся в окрестности Сперлонги, где сохранилась впечатляющая археологическая находка. Заглянем в грот, на руины виллы Тиберия, а также в археологический музей, который хранит скульптуры из древней пещеры. По легенде именно в Сперлонге Одиссей сходил на берег, поэтому статуи изображают героические сцены из поэмы Гомера.
Гаэта
Это портовый город с богатой историей и роскошными пляжами. По одной из легенд он получил своё имя в честь кормилицы троянского героя, которую тот якобы похоронил на побережье. Мы прогуляемся по старинной Гаэте, и я расскажу вам ещё много мифов и легенд. Также побываем в порту, где вас будет ждать отменный рыбный обед.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Также можно воспользоваться автомобилем гида Opel Zafira (+500 евро) или минивэном Mercedes с водителем (+700 евро). Есть детские кресла.
- Дополнительные расходы: обед — от 3 евро, входные билеты на виллу Тиберия — 5 евро
- Чтобы насладиться поездкой по полной, рекомендую поехать на 2-3 дня. Выстрою маршрут согласно вашим пожеланиям.
- Если поездка будет длиться 2 дня, посетим Гаэту на следующий день. Если 3 дня — выделим на каждый город 1 день или расширим маршрут.
- Помогу подобрать отель или апартаменты от 50 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.