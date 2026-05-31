Увидеть Террачину, Сперлонгу, Гаэту, грот Тиберия и влюбиться в эти места навсегда
Между Римом и Неаполем есть изумительной красоты побережье, известное с давних времён. Мы побываем там, где по легенде жил Одиссей. Я расскажу вам захватывающие мифы, покажу живописные виды и познакомлю с местной кухней. Мы искупаемся на чистейших песчаных пляжах и попробуем лучший рыбный суп в вашей жизни. По вашему желанию можем задержаться в этих краях на день или два.
Начнём путешествие в самом сердце побережья Одиссея. Террачина сохранила в руинах многочисленные памятники античности — императорские виллы, форум, крупный храмовый комплекс Юпитера Анксурского, античную Аппиеву дорогу. Пока вы в неспешном темпе будете изучать это удивительное место, я поведаю вам местные легенды и мифы.
Сперлонга
Этот городок с типичным средиземноморским шармом легко узнать по белоснежным фасадам домов. Здесь много памятников истории: церкви Святой Марии и Святого Рокко и старинные дозорные башни. Прогуляемся по узким улочкам и уютным площадям, полюбуемся видами на побережье. Спустимся до пляжа и освежимся в море. Вы же помните, что мы никуда не спешим?
Грот Тиберия
Затем мы отправимся в окрестности Сперлонги, где сохранилась впечатляющая археологическая находка. Заглянем в грот, на руины виллы Тиберия, а также в археологический музей, который хранит скульптуры из древней пещеры. По легенде именно в Сперлонге Одиссей сходил на берег, поэтому статуи изображают героические сцены из поэмы Гомера.
Гаэта
Это портовый город с богатой историей и роскошными пляжами. По одной из легенд он получил своё имя в честь кормилицы троянского героя, которую тот якобы похоронил на побережье. Мы прогуляемся по старинной Гаэте, и я расскажу вам ещё много мифов и легенд. Также побываем в порту, где вас будет ждать отменный рыбный обед.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Opel Zafira. Есть детские кресла
Если вас более 4-х человек, возможен трансфер на минивэне — стоимость уточняйте в переписке. Также мы можем поехать на вашем авто (в нём должно быть место для гида)
Дополнительные расходы: обед — от 3 евро, входные билеты на виллу Тиберия — 5 евро
Чтобы насладиться поездкой по полной, рекомендую поехать на 2-3 дня. Выстрою маршрут согласно вашим пожеланиям.
Если поездка будет длиться 2 дня, посетим Гаэту на следующий день. Если 3 дня — выделим на каждый город 1 день или расширим маршрут.
Помогу подобрать отель или апартаменты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это читать дальшеуменьшить
музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Ирина, огромное спасибо за экскурсию по побережью Одиссея! потрясающие места, красота, и ваше сопровождение с рассказами превращают поездку в сказку!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Итальянские приключения на побережье Одиссея»