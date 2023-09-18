Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте

Увидеть Террачину, Сперлонгу, Гаэту, грот Тиберия и влюбиться в эти места навсегда

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Между Римом и Неаполем есть изумительной красоты побережье, известное с давних времён. Мы побываем там, где по легенде жил Одиссей. Я расскажу вам захватывающие мифы, покажу живописные виды и познакомлю с местной кухней. Мы искупаемся на чистейших песчаных пляжах и попробуем лучший рыбный суп в вашей жизни. По вашему желанию можем задержаться в этих краях на день или два.
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
Итальянские приключения на побережье Одиссея: на вашем или арендованном транспорте
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Описание

Что вас ожидает

Террачина

Начнём путешествие в самом сердце побережья Одиссея. Террачина сохранила в руинах многочисленные памятники античности — императорские виллы, форум, крупный храмовый комплекс Юпитера Анксурского, античную Аппиеву дорогу. Пока вы в неспешном темпе будете изучать это удивительное место, я поведаю вам местные легенды и мифы.

Сперлонга

Этот городок с типичным средиземноморским шармом легко узнать по белоснежным фасадам домов. Здесь много памятников истории: церкви Святой Марии и Святого Рокко и старинные дозорные башни. Прогуляемся по узким улочкам и уютным площадям, полюбуемся видами на побережье. Спустимся до пляжа и освежимся в море. Вы же помните, что мы никуда не спешим?

Грот Тиберия

Затем мы отправимся в окрестности Сперлонги, где сохранилась впечатляющая археологическая находка. Заглянем в грот, на руины виллы Тиберия, а также в археологический музей, который хранит скульптуры из древней пещеры. По легенде именно в Сперлонге Одиссей сходил на берег, поэтому статуи изображают героические сцены из поэмы Гомера.

Гаэта

Это портовый город с богатой историей и роскошными пляжами. По одной из легенд он получил своё имя в честь кормилицы троянского героя, которую тот якобы похоронил на побережье. Мы прогуляемся по старинной Гаэте, и я расскажу вам ещё много мифов и легенд. Также побываем в порту, где вас будет ждать отменный рыбный обед.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Также можно воспользоваться автомобилем гида Opel Zafira (+500 евро) или минивэном Mercedes с водителем (+700 евро). Есть детские кресла.
  • Дополнительные расходы: обед — от 3 евро, входные билеты на виллу Тиберия — 5 евро
  • Чтобы насладиться поездкой по полной, рекомендую поехать на 2-3 дня. Выстрою маршрут согласно вашим пожеланиям.
  • Если поездка будет длиться 2 дня, посетим Гаэту на следующий день. Если 3 дня — выделим на каждый город 1 день или расширим маршрут.
  • Помогу подобрать отель или апартаменты от 50 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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