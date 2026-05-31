Между Римом и Неаполем есть изумительной красоты побережье, известное с давних времён. Мы побываем там, где по легенде жил Одиссей. Я расскажу вам захватывающие мифы, покажу живописные виды и познакомлю с местной кухней. Мы искупаемся на чистейших песчаных пляжах и попробуем лучший рыбный суп в вашей жизни. По вашему желанию можем задержаться в этих краях на день или два.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Террачина

Начнём путешествие в самом сердце побережья Одиссея. Террачина сохранила в руинах многочисленные памятники античности — императорские виллы, форум, крупный храмовый комплекс Юпитера Анксурского, античную Аппиеву дорогу. Пока вы в неспешном темпе будете изучать это удивительное место, я поведаю вам местные легенды и мифы.

Сперлонга

Этот городок с типичным средиземноморским шармом легко узнать по белоснежным фасадам домов. Здесь много памятников истории: церкви Святой Марии и Святого Рокко и старинные дозорные башни. Прогуляемся по узким улочкам и уютным площадям, полюбуемся видами на побережье. Спустимся до пляжа и освежимся в море. Вы же помните, что мы никуда не спешим?

Грот Тиберия

Затем мы отправимся в окрестности Сперлонги, где сохранилась впечатляющая археологическая находка. Заглянем в грот, на руины виллы Тиберия, а также в археологический музей, который хранит скульптуры из древней пещеры. По легенде именно в Сперлонге Одиссей сходил на берег, поэтому статуи изображают героические сцены из поэмы Гомера.

Гаэта

Это портовый город с богатой историей и роскошными пляжами. По одной из легенд он получил своё имя в честь кормилицы троянского героя, которую тот якобы похоронил на побережье. Мы прогуляемся по старинной Гаэте, и я расскажу вам ещё много мифов и легенд. Также побываем в порту, где вас будет ждать отменный рыбный обед.

Организационные детали